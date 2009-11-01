Apple, Apple TV 3.0 yazılımını duyurdu

Tam Boyutta Gör

Cupertino merkezli ünlü yazılım, bilgisayar ve tüketici elektroniği firması Apple, daha gelişmiş kullanıcı arayüzüyle ön plana çıkan Apple TV 3.0 yazılımını duyurdu.

Firma tarafından yapılan açıklamada Apple TV 3.0 yazılımının kullanıcılara Apple TV'lerine yükledikleri-satın aldıkları içeriklere daha hızlı ve rahat ulaşabilmelerini sağlayan kullanıcı dostu arayüzüne sahip olduğu vurgulanırken, iTunes 9 ile müzik severlerin hizmetine sunulan iTunes LP, iTunes Extras ve Genius Mixes desteğiyle birlikte internet üzerinden yayın yapan binlerce radyonun da dinlenebilmesinin Apple TV 3.0 ile gelen yenilikler arasında olduğu belirtildi.

Eylül ayında 229 dolarlık 40GB depolama alanına sahip Apple TV'nin üretimini durduran Apple, 160GB'lık modelin fiyatını da 329 dolardan 229 dolara indirmişti.

Tam Boyutta Gör

Apple'ın 2007'de tanıttığı Apple TV kullanıcılara multimedya içeriklerini yüksek çözünürlüklü televizyonlarda izleme-dinleme imkanı veriyor.