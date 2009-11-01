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Apple, Apple TV 3.0 yazılımını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,1b
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27
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, Apple TV 3.0 yazılımını duyurdu
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Cupertino merkezli ünlü yazılım, bilgisayar ve tüketici elektroniği firması Apple, daha gelişmiş kullanıcı arayüzüyle ön plana çıkan Apple TV 3.0 yazılımını duyurdu.

Firma tarafından yapılan açıklamada Apple TV 3.0 yazılımının kullanıcılara Apple TV'lerine yükledikleri-satın aldıkları içeriklere daha hızlı ve rahat ulaşabilmelerini sağlayan kullanıcı dostu arayüzüne sahip olduğu vurgulanırken, iTunes 9 ile müzik severlerin hizmetine sunulan iTunes LP, iTunes Extras ve Genius Mixes desteğiyle birlikte internet üzerinden yayın yapan binlerce radyonun da dinlenebilmesinin Apple TV 3.0 ile gelen yenilikler arasında olduğu belirtildi.

Eylül ayında 229 dolarlık 40GB depolama alanına sahip Apple TV'nin üretimini durduran Apple, 160GB'lık modelin fiyatını da 329 dolardan 229 dolara indirmişti.

Apple, Apple TV 3.0 yazılımını duyurdu
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Apple'ın 2007'de tanıttığı Apple TV kullanıcılara multimedya içeriklerini yüksek çözünürlüklü televizyonlarda izleme-dinleme imkanı veriyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Kedi uzanamadığı ciğere mındar dermiş....
Kalite ve stabilite abidesi macbook pro kullanın ondan sonra konusun.
Number one Apple
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a008mania 10 yıl
tek teknolojil yenilişk multitouch diyen arkadaş..mouse nedir bilir misin? ya da gui...ya da cebinde bir unix tasidigini....ya da :)))) neyse

apple havalı çivali seyler yapiyor yaff....sırf zengin çocukları kullansın diye yapılmı zati iphone :))))))



aaah güzel ülkem...aaahh saf insanım


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erci541 10 yıl
Türkiye'de çoğu yerde yemez ama Amerika'da yer yer , yer
.
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erenalpakaran 10 yıl
İstanbul Bilkom'da satılıyor mu bu alet arkadaşlar haberiniz var mı acaba?
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