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    Huawei'nin tıbbi cihaz lisanslı saati Watch D2 satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei’nin fazlasıyla merak edilen akıllı saat modellerinden biri olan Watch D2 dün itibariyle resmen tanıtıldı. Peki bu saatin özellikleri neler ve daha da önemlisi fiyatı ne kadar?

    Huawei'nin tıbbi cihaz lisanslı saati Watch D2 satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Huawei dün gerçekleştirdiği küresel lansman etkinliğiyle yeni nesil giyilebilir cihazlarını ve tabletlerini tanıttı. Etkinliğin öne çıkan ürünü ise, kan basıncını doğrudan ölçme özelliğiyle dikkat çeken Watch D'nin halefi olan Huawei Watch D2 oldu.

    Huawei Watch D2, önceki modelde kullanılan yerleşik mikropompaya dayanan kan basıncı ölçüm teknolojisini daha da geliştirerek daha hassas sonuçlar vaat ediyor. Cihazın en çarpıcı özelliği ise 7/24 kan basıncı takibi yapabilen Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) sistemi. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, gün boyu ve gece boyunca güvenilir kan basıncı ölçümleri alabiliyor.

    Watch D2'nin, geleneksel tansiyon manşetlerini andıran şişirilebilir bir bilek bandı bulunuyor. Bilekteki bu fiziksel hava yastığı, belirli aralıklarla şişerek kan basıncını ölçebiliyor. Cihaz, otururken, ayakta dururken veya yarı yatık pozisyonlarda kullanılabiliyor ve uyku sırasında da otomatik ölçümler yapabiliyor. Bu yenilikçi özellik, daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlarken, kullanıcıya ölçümlerini unutmaması için akıllı hatırlatmalar da yapıyor.

    Cihaz, kan basıncı ölçümü özelliği için Çin'de Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden (NMPA) ve Avrupa'da Tıbbi Cihaz Düzenlemeleri'nden (MDR) onay almış durumda. Bu da Huawei Watch D2'nin güvenilir bir sağlık izleme aracı olarak konumlanmasına olanak tanıyor.

    Kan basıncı dışında, Huawei'nin TruSense sistemiyle desteklenen cihaz; EKG, SpO2, nabız, stres seviyesi ve cilt sıcaklığı gibi diğer önemli sağlık göstergelerini de izleyebiliyor. Ayrıca cihaz, sadece tek bir dokunuşla dokuz farklı vücut göstergesini ölçerek, kullanıcılara kapsamlı bir sağlık raporu sunuyor. Bu göstergeler arasında kalp atış hızı, damar esnekliği ve solunum sağlığı gibi detaylar da bulunuyor.

    Huawei Watch D2'nin ön yüzünde 1,82 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor ve cihazda dahili GPS desteğiyle rotalar doğrudan ekrandan takip edilebiliyor. Siyah ve altın renk seçenekleriyle gelen saat, kullanıcılarına fluoroelastomer veya krem deri kayış seçenekleriyle şık bir görünüm sunuyor.

    Huawei Watch D2, Avrupa’da 399 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor. Üstelik, 22 Ekim’e kadar saat satın alan kullanıcılar Huawei FreeBuds 5i kulaklıklarını ücretsiz elde edebilecekler. Cihazın Türkiye fiyatı ise şimdilik belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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