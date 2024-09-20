Huawei'nin tıbbi cihaz lisanslı saati Watch D2 satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei dün gerçekleştirdiği küresel lansman etkinliğiyle yeni nesil giyilebilir cihazlarını ve tabletlerini tanıttı. Etkinliğin öne çıkan ürünü ise, kan basıncını doğrudan ölçme özelliğiyle dikkat çeken Watch D'nin halefi olan Huawei Watch D2 oldu.
Huawei Watch D2, önceki modelde kullanılan yerleşik mikropompaya dayanan kan basıncı ölçüm teknolojisini daha da geliştirerek daha hassas sonuçlar vaat ediyor. Cihazın en çarpıcı özelliği ise 7/24 kan basıncı takibi yapabilen Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) sistemi. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, gün boyu ve gece boyunca güvenilir kan basıncı ölçümleri alabiliyor.
Watch D2'nin, geleneksel tansiyon manşetlerini andıran şişirilebilir bir bilek bandı bulunuyor. Bilekteki bu fiziksel hava yastığı, belirli aralıklarla şişerek kan basıncını ölçebiliyor. Cihaz, otururken, ayakta dururken veya yarı yatık pozisyonlarda kullanılabiliyor ve uyku sırasında da otomatik ölçümler yapabiliyor. Bu yenilikçi özellik, daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlarken, kullanıcıya ölçümlerini unutmaması için akıllı hatırlatmalar da yapıyor.
Cihaz, kan basıncı ölçümü özelliği için Çin'de Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden (NMPA) ve Avrupa'da Tıbbi Cihaz Düzenlemeleri'nden (MDR) onay almış durumda. Bu da Huawei Watch D2'nin güvenilir bir sağlık izleme aracı olarak konumlanmasına olanak tanıyor.
Kan basıncı dışında, Huawei'nin TruSense sistemiyle desteklenen cihaz; EKG, SpO2, nabız, stres seviyesi ve cilt sıcaklığı gibi diğer önemli sağlık göstergelerini de izleyebiliyor. Ayrıca cihaz, sadece tek bir dokunuşla dokuz farklı vücut göstergesini ölçerek, kullanıcılara kapsamlı bir sağlık raporu sunuyor. Bu göstergeler arasında kalp atış hızı, damar esnekliği ve solunum sağlığı gibi detaylar da bulunuyor.
Huawei Watch D2'nin ön yüzünde 1,82 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunuyor ve cihazda dahili GPS desteğiyle rotalar doğrudan ekrandan takip edilebiliyor. Siyah ve altın renk seçenekleriyle gelen saat, kullanıcılarına fluoroelastomer veya krem deri kayış seçenekleriyle şık bir görünüm sunuyor.
Huawei Watch D2, Avrupa’da 399 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor. Üstelik, 22 Ekim’e kadar saat satın alan kullanıcılar Huawei FreeBuds 5i kulaklıklarını ücretsiz elde edebilecekler. Cihazın Türkiye fiyatı ise şimdilik belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...