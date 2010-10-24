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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, bu çeyrekte yaklaşık 700k adet Macbook Air satabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Hatırlanacağı gibi Apple, hafta içi dizüstü bilgisayarların geleceği dediği yeni nesil Macbook Air'i satışa sunmuştu. Her yeni üründe olduğu gibi analistler de Macbook Air'in üzerine yoğunlaşmaya başladılar. İlk tahmin Concord Securities'in analistlerinden Mingchi Kuo'dan geldi.

Kuo'a göre Apple, 2011 mali yılının ilk çeyreğinde yani 2010 yılının son takvim çeyreğinde yaklaşık 700,000 adet Macbook Air satışı yapacak. 700,000 adetlik satışın, aynı çeyrekte satılacak olan 4,1 Milyon Mac'in %17'sini oluşturacağını iddia eden Kuo, satılan Macbook Air'lerin %60'ının 11.6 inçlik model olacağını söylerken; ayrıca, yeni işletim sistemi Mac OS X: Lion ile Macbook Air'in ikinci bilgisayar arayışında olan kullanıcılar için daha da çekici hale geleceğini düşünüyor.


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fatihcanery 9 yıl
k:bin,çevirisini yapsaydınız keşke
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Erasmus78 9 yıl
11.6" den mutlaka bir tane alacağım.
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