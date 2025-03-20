iPhone 16e'nin 5G modemi test edildi: Peki ne kadar hızlı?

Qualcomm'u geride bıraktı
Ookla tarafından gerçekleştirilen Speedtest benchmark testlerinde C1 modem ile Snapdragon X71 karşılaştırıldı. Özellikle iPhone 16e, indirme hızlarında belirli senaryolarda Snapdragon X71 ile yakın performans sergiliyor. Ancak en yüksek yüzde 90’lık kullanıcı grubunda, iPhone 16e ortalama 560 Mbps indirme hızına ulaşırken, Qualcomm çipli iPhone 16’nın ortalaması 756 Mbps oldu.
Aslına bakacak olursak yeni sonuçlar, Apple’ın kendi geliştirdiği modem teknolojisinin Qualcomm’un amiral gemisi çözümlerine karşı güçlü bir alternatif sunduğunu gösteriyor. Bu da Apple'ın Qualcomm'u devre dışı bırakmasına neden olabilir. Son söylentiler ise, şirketin entegre modem içeren özel bir çip geliştirmeye odaklandığı yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!