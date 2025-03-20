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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 16e modelinde kendi geliştirdiği C1 5G modemi kullanarak üçüncü taraf modemlere bağımlılığı azaltma yolunda önemli bir adım attı. Ancak mmWave desteğinin bulunmaması, modem performansı hakkında soru işaretleri yaratmıştı. Ancak son yapılan testler, Apple’ın bu alanda beklenenden daha iyi sonuçlar verdiğini gösteriyor.

Qualcomm'u geride bıraktı

Ookla tarafından gerçekleştirilen Speedtest benchmark testlerinde C1 modem ile Snapdragon X71 karşılaştırıldı. Özellikle iPhone 16e, indirme hızlarında belirli senaryolarda Snapdragon X71 ile yakın performans sergiliyor. Ancak en yüksek yüzde 90’lık kullanıcı grubunda, iPhone 16e ortalama 560 Mbps indirme hızına ulaşırken, Qualcomm çipli iPhone 16’nın ortalaması 756 Mbps oldu.

Tam Boyutta Gör Düşük kapsama alanında ise sonuçlar biraz illginç. Kullanıcıların en düşük yüzde 10’luk diliminde, iPhone 16e’nin ortalama veri hızı 218 Mbps seviyesinde ölçülürken, Qualcomm tabanlı modelin 210 Mbps’de kalıyor. Yükleme hızlarına bakıldığında ise C1 modem, neredeyse tüm testlerde geleneksel Qualcomm modemine üstünlük sağladı.

iPhone 16e ile tanıtılan Apple C1 modem neler sunuyor? 4 hf. önce eklendi

Aslına bakacak olursak yeni sonuçlar, Apple’ın kendi geliştirdiği modem teknolojisinin Qualcomm’un amiral gemisi çözümlerine karşı güçlü bir alternatif sunduğunu gösteriyor. Bu da Apple'ın Qualcomm'u devre dışı bırakmasına neden olabilir. Son söylentiler ise, şirketin entegre modem içeren özel bir çip geliştirmeye odaklandığı yönünde.

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iPhone 16e'nin 5G modemi test edildi: Peki ne kadar hızlı?