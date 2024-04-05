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    Anlık Bildirim

    Apple, otomobil projesinin ardından 600 kişiyi işten çıkardı: Tim Cook son çare demişti

    Apple, kısa bir süre önce yasa gereği 600’den fazla kişiyi işten çıkaracağına dair resmi bildirimde bulundu. Toplu işten çıkarma hamlesi başarısız araba projesinin ardından geldi.
    Apple, 600 kişiyi işten çıkardı: Tim Cook’tan açıklama Tam Boyutta Gör
    Apple, diğer dev teknoloji şirketleri gibi şimdiye kadar toplu işten çıkarmalar yapmamıştı. Ancak firmanın kısa süre önce yasa gereği yaptığı resmi bildirim 600’den fazla kişi ile yolların ayrılacağını gösteriyor. Apple’ın toplu işten çıkarma hamlesi başarısızlıkla sonuçlanan araba projesinin ardından geldi. Bu hamle aynı zamanda Apple’ın pandemiden bu yana yaptığı ilk önemli işten çıkarma oldu.

    Apple, 600’den fazla kişiyi işten çıkardı

    Kaliforniya eyalet yasalarına göre şirketler, toplu işten çıkarmalar öncesinde hem çalışanlarına hem de eyalete 60 gün öncesinden bildirimde bulunması gerekiyor. Apple’ın ise çalışanları 28 Mart’ta bilgilendirdiği açıklandı. İşten çıkarmalar ise 27 Mayıs’tan itibaren gerçekleştirilecek. Apple, 614 çalışanını işten çıkarırken bunların sekiz farklı tesiste çalıştığını da bildirdi.

    Apple, işten çıkarılacak personelin hangi birimlerde çalıştığını söylemedi ancak on yıllık gelişimin ardından iptal edilen sürücüsüz, elektrikli ve akıllı “Apple Car” projesinde çalışanların süreçten etkileneceği söyleniyor. Bilindiği üzere bu proje üzerinde 2.000 kişi çalışıyordu ve proje rafa kaldırıldığında Apple, bu projedeki çalışanlarının çok büyük bir kısmını yapay zeka araştırmalarına yöneltmişti. Ancak Apple, Apple Car üzerinde çalışırken donanım mühendisleri ve araba tasarımcılarını da işe almıştı. İşten çıkarılanların bir kısmı bunlar olabilir.

    Tim Cook son çare demişti

    Tim Cook Tam Boyutta Gör
    CEO Tim Cook, geçen yıl vermiş olduğu demeçte bu yıl binlerce çalışanı işten çıkaran Alphabet, Meta, Microsoft ve Amazon gibi Büyük Teknoloji akranlarının tam tersine Apple'ın büyük işten çıkarmalar için planları olmadığını sölemişti: “Bunu son çare olarak görüyorum ve bu nedenle toplu işten çıkarmalar şu anda üzerinde durduğumuz bir konu değil. İşe alım konusunda son derece ihtiyatlı davranmaya devam ediyoruz. İşe almaya devam ediyoruz, ancak daha önce yaptığımızdan daha düşük bir seviyede” dedi. Bu söylem de Apple’ın işten çıkarmasının artık ihtiyaç duyulmayan ve Apple için uyumlu olmayan otomobil donanım mühendisleri ve tasarımcılarını kapsadığına işaret ediyor.
    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/04/04/apple-employee-layoffs-car-project/ https://www.cnbc.com/2023/05/04/apple-layoffs-are-a-last-resort-tim-cook-says.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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