Apple, otomobil projesinin ardından 600 kişiyi işten çıkardı: Tim Cook son çare demişti

Tam Boyutta Gör Apple, diğer dev teknoloji şirketleri gibi şimdiye kadar toplu işten çıkarmalar yapmamıştı. Ancak firmanın kısa süre önce yasa gereği yaptığı resmi bildirim 600’den fazla kişi ile yolların ayrılacağını gösteriyor. Apple’ın toplu işten çıkarma hamlesi başarısızlıkla sonuçlanan araba projesinin ardından geldi. Bu hamle aynı zamanda Apple’ın pandemiden bu yana yaptığı ilk önemli işten çıkarma oldu.

Apple, 600’den fazla kişiyi işten çıkardı

Kaliforniya eyalet yasalarına göre şirketler, toplu işten çıkarmalar öncesinde hem çalışanlarına hem de eyalete 60 gün öncesinden bildirimde bulunması gerekiyor. Apple’ın ise çalışanları 28 Mart’ta bilgilendirdiği açıklandı. İşten çıkarmalar ise 27 Mayıs’tan itibaren gerçekleştirilecek. Apple, 614 çalışanını işten çıkarırken bunların sekiz farklı tesiste çalıştığını da bildirdi.

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Apple, işten çıkarılacak personelin hangi birimlerde çalıştığını söylemedi ancak on yıllık gelişimin ardından iptal edilen sürücüsüz, elektrikli ve akıllı “Apple Car” projesinde çalışanların süreçten etkileneceği söyleniyor. Bilindiği üzere bu proje üzerinde 2.000 kişi çalışıyordu ve proje rafa kaldırıldığında Apple, bu projedeki çalışanlarının çok büyük bir kısmını yapay zeka araştırmalarına yöneltmişti. Ancak Apple, Apple Car üzerinde çalışırken donanım mühendisleri ve araba tasarımcılarını da işe almıştı. İşten çıkarılanların bir kısmı bunlar olabilir.

Tim Cook son çare demişti

Tam Boyutta Gör CEO Tim Cook, geçen yıl vermiş olduğu demeçte bu yıl binlerce çalışanı işten çıkaran Alphabet, Meta, Microsoft ve Amazon gibi Büyük Teknoloji akranlarının tam tersine Apple'ın büyük işten çıkarmalar için planları olmadığını sölemişti: “Bunu son çare olarak görüyorum ve bu nedenle toplu işten çıkarmalar şu anda üzerinde durduğumuz bir konu değil. İşe alım konusunda son derece ihtiyatlı davranmaya devam ediyoruz. İşe almaya devam ediyoruz, ancak daha önce yaptığımızdan daha düşük bir seviyede” dedi. Bu söylem de Apple’ın işten çıkarmasının artık ihtiyaç duyulmayan ve Apple için uyumlu olmayan otomobil donanım mühendisleri ve tasarımcılarını kapsadığına işaret ediyor.

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Apple, 600 kişiyi işten çıkardı: Tim Cook’tan açıklama