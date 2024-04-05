Apple, otomobil projesinin ardından 600 kişiyi işten çıkardı: Tim Cook son çare demişti

Apple, 600’den fazla kişiyi işten çıkardı
Kaliforniya eyalet yasalarına göre şirketler, toplu işten çıkarmalar öncesinde hem çalışanlarına hem de eyalete 60 gün öncesinden bildirimde bulunması gerekiyor. Apple’ın ise çalışanları 28 Mart’ta bilgilendirdiği açıklandı. İşten çıkarmalar ise 27 Mayıs’tan itibaren gerçekleştirilecek. Apple, 614 çalışanını işten çıkarırken bunların sekiz farklı tesiste çalıştığını da bildirdi.
Apple, işten çıkarılacak personelin hangi birimlerde çalıştığını söylemedi ancak on yıllık gelişimin ardından iptal edilen sürücüsüz, elektrikli ve akıllı “Apple Car” projesinde çalışanların süreçten etkileneceği söyleniyor. Bilindiği üzere bu proje üzerinde 2.000 kişi çalışıyordu ve proje rafa kaldırıldığında Apple, bu projedeki çalışanlarının çok büyük bir kısmını yapay zeka araştırmalarına yöneltmişti. Ancak Apple, Apple Car üzerinde çalışırken donanım mühendisleri ve araba tasarımcılarını da işe almıştı. İşten çıkarılanların bir kısmı bunlar olabilir.
Tim Cook son çare demiştiKaynakça https://www.macrumors.com/2024/04/04/apple-employee-layoffs-car-project/ https://www.cnbc.com/2023/05/04/apple-layoffs-are-a-last-resort-tim-cook-says.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...