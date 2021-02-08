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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da şubat kampanyası

    Yapılan açıklamaya göre Swift Hibrit'te 80 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, Vitara'da ise 120 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,83 faiz imkanı sunuluyor. Suzuki Swift Hibrit ve Vitara fiyatları haberimizde:
    08 Şubat 2021, 15:30 (1 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da şubat kampanyası
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    Suzuki, 2020 yılında kendi sınıfının en çok satan modeli olan Swift Hibrit ve SUV segmentindeki modeli Vitara için şubat ayına özel kampanyalar sunuyor.

    Kampanya kapsamında, yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, tüm versiyonlarında standart olarak sunulan ileri güvenlik teknolojileri, sınıfının donanımlı ve uygun fiyatlı modellerinden biri olarak dikkati çeken Swift Hibrit, 80 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek olarak 199 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla satışa sunuluyor.

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    Bununla birlikte, Allgrip 4x4 sürüş teknolojisi, verimli yakıt tüketimi ve güvenlik teknolojileriyle öne çıkan Vitara, 120 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,83 faiz imkanına ek olarak 284 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile hibrit otomobiller dünyasının öncü modelleri arasında yer alıyor. Swift Hibrit, içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü sayesinde (ISG) şehir içi kullanımlarında yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor. Böylece dizel yakıtlı araçlara kıyasla daha iyi bir yakıt ekonomisi sunuyor.

    Türkiye’de GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

    2020 model Swift Hibrit fiyat listesi şöyle:

    Model Fiyat Nakit-Takas İndirimli Fiyat
    1.2 GL Techno CVT (Tek renk) 210.779 TL 199.900 TL
    1.2 GLX Premium CVT (Tek renk) 229.008 TL 219.900 TL
    1.2 GLX Premium CVT (Çift renk) 231.008 TL 221.900 TL

    2020 model Vitara fiyat listesi şöyle:

    Model Fiyat Nakit-Takas İndirimli Fiyat
    1.4 GL+ 4x2 AT(Tek Renk) 284.900 TL -
    1.4 GL+ 4x2 AT(Çift Renk) 289.900 TL -
    1.4 GL+ 4x4 AT(Tek Renk) 315.047 TL 299.900 TL
    1.4 GL+ 4x4 AT(Çift Renk) 320.047 TL 304.900 TL
    1.4 GLX Premium 4x2 AT(Tek Renk) 343.046 TL 325.800 TL
    1.4 GLX Premium 4x2 AT(Çift Renk) 348.047 TL 330.800 TL
    1.4 GLX Premium 4x4 AT(Tek Renk) 365.047 TL 347.900 TL
    1.4 GLX Premium 4x4 AT(Çift Renk) 370.047 TL 352.900 TL


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    Bloodin 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    80.000 TL'yı 12 ayda ödeyebilecek geliri olan adam gider peşin de alır zaten ki bilmiyorum Leon FR fiyatına Swift'i kim alır. O Vitara'nın iç aksam kalitesi de Duster'dan hallice idi, bilmiyorum sonradan düzelttiler mi...
    80.000 TL'yı 12 ayda ödeyebilecek geliri olan adam gider peşin de alır zaten ki bilmiyorum Leon FR fiyatına Swift'i kim alır. O Vitara'nın iç aksam kalitesi de ...
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    hasanmerto (Hasan Mertoğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vitaraya bak sen , bizim bir komsuda var , kadinin aracına fakir aracı muamelesi , gariban jipi muamelesi yapmisim megersem zengin jipiymis :)))



    280 ne ye are you cola?



    Ben Dacia Duster ile ayni fiyat diye dusunmustim.



    Duster bundan daha iyi
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    T tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatlara bak abi akıl karı değil 😑 4-5 bin arası maaş alan memur alamazki askeri ücreti hiç düşünemiyorum bile resmen dalga geçiyorlar
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    Bir Rind (Bilgi yok Bilgi yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aralık ya da ocaktı sanırım, tüm modellerde “kampanyalı” dedikleri fiyatı en dip 2 pakete uygulamamışlardı. Ona da uygulasalar %100 araçlar alt dilimdeydi.

    Eski bir Vitara Sahibi olarak en azından gl+ 4x4’ü 230’dan satılmadıkça çok saçma olduğunu söyleyebilirim bu fiyatın.

    Hatta 284 diye kampanya yaptıkları aracın dahi gelmediği, bu kampanya için en az 300 fiyatlı araç alınması gerektiği konuşuluyordu grupta.

    Kısacası Suzuki kendi ayağına bile isteye, göz göre göre sıkıyor.

    Böyle devam, senede 100 araç satar şükreder.
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    Emekkk 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Swift kullanması çok zevkli ama pahalı gerçekten bu fiyatlara akıl işi değil
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    TITAN (S K) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    suzuki almak için hiç bir sebep yok fiyatları da pahalı
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    Bloodin 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    80.000 TL'yı 12 ayda ödeyebilecek geliri olan adam gider peşin de alır zaten ki bilmiyorum Leon FR fiyatına Swift'i kim alır. O Vitara'nın iç aksam kalitesi de Duster'dan hallice idi, bilmiyorum sonradan düzelttiler mi...
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    B Boranay 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Peki aldık diyelim. Yaşadığımız şehirde bayi yok, servis yok, yedek parça yok, ikinci eli yok

    Bir de hibrit teknolojisini akıbetinin ne olacağı meselesi.

    Satmaz bunlar sadece meraklısına hitab eder o kadar.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Boranay
    Suzuki de ilgimi çeken tek araç Jimny. Karakteri olan tek araç o bence. TR distribitörü çöp Suzuki nin...
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