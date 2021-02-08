Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da şubat kampanyası

Suzuki, 2020 yılında kendi sınıfının en çok satan modeli olan Swift Hibrit ve SUV segmentindeki modeli Vitara için şubat ayına özel kampanyalar sunuyor.
Kampanya kapsamında, yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, tüm versiyonlarında standart olarak sunulan ileri güvenlik teknolojileri, sınıfının donanımlı ve uygun fiyatlı modellerinden biri olarak dikkati çeken Swift Hibrit, 80 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek olarak 199 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla satışa sunuluyor.İlginizi Çekebilir Otomobil fiyatları ÖTV düzenlemesinden nasıl etkilenecek?
Bununla birlikte, Allgrip 4x4 sürüş teknolojisi, verimli yakıt tüketimi ve güvenlik teknolojileriyle öne çıkan Vitara, 120 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,83 faiz imkanına ek olarak 284 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor.
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Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile hibrit otomobiller dünyasının öncü modelleri arasında yer alıyor. Swift Hibrit, içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü sayesinde (ISG) şehir içi kullanımlarında yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor. Böylece dizel yakıtlı araçlara kıyasla daha iyi bir yakıt ekonomisi sunuyor.
Türkiye’de GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.
2020 model Swift Hibrit fiyat listesi şöyle:
|Model
|Fiyat
|Nakit-Takas İndirimli Fiyat
|1.2 GL Techno CVT (Tek renk)
|210.779 TL
|199.900 TL
|1.2 GLX Premium CVT (Tek renk)
|229.008 TL
|219.900 TL
|1.2 GLX Premium CVT (Çift renk)
|231.008 TL
|221.900 TL
2020 model Vitara fiyat listesi şöyle:
|Model
|Fiyat
|Nakit-Takas İndirimli Fiyat
|1.4 GL+ 4x2 AT(Tek Renk)
|284.900 TL
|-
|1.4 GL+ 4x2 AT(Çift Renk)
|289.900 TL
|-
|1.4 GL+ 4x4 AT(Tek Renk)
|315.047 TL
|299.900 TL
|1.4 GL+ 4x4 AT(Çift Renk)
|320.047 TL
|304.900 TL
|1.4 GLX Premium 4x2 AT(Tek Renk)
|343.046 TL
|325.800 TL
|1.4 GLX Premium 4x2 AT(Çift Renk)
|348.047 TL
|330.800 TL
|1.4 GLX Premium 4x4 AT(Tek Renk)
|365.047 TL
|347.900 TL
|1.4 GLX Premium 4x4 AT(Çift Renk)
|370.047 TL
|352.900 TL
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280 ne ye are you cola?
Ben Dacia Duster ile ayni fiyat diye dusunmustim.
Duster bundan daha iyi
Eski bir Vitara Sahibi olarak en azından gl+ 4x4’ü 230’dan satılmadıkça çok saçma olduğunu söyleyebilirim bu fiyatın.
Hatta 284 diye kampanya yaptıkları aracın dahi gelmediği, bu kampanya için en az 300 fiyatlı araç alınması gerektiği konuşuluyordu grupta.
Kısacası Suzuki kendi ayağına bile isteye, göz göre göre sıkıyor.
Böyle devam, senede 100 araç satar şükreder.
Bir de hibrit teknolojisini akıbetinin ne olacağı meselesi.
Satmaz bunlar sadece meraklısına hitab eder o kadar.