Suzuki Swift Hibrit ve Vitara'da şubat kampanyası

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Suzuki, 2020 yılında kendi sınıfının en çok satan modeli olan Swift Hibrit ve SUV segmentindeki modeli Vitara için şubat ayına özel kampanyalar sunuyor.

Kampanya kapsamında, yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, tüm versiyonlarında standart olarak sunulan ileri güvenlik teknolojileri, sınıfının donanımlı ve uygun fiyatlı modellerinden biri olarak dikkati çeken Swift Hibrit, 80 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanına ek olarak 199 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla satışa sunuluyor.

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Bununla birlikte, Allgrip 4x4 sürüş teknolojisi, verimli yakıt tüketimi ve güvenlik teknolojileriyle öne çıkan Vitara, 120 bin TL’ye 24 ay yüzde 0,83 faiz imkanına ek olarak 284 bin 900 TL’den başlayan otomatik vitesli versiyon fiyatıyla tüketiciyle buluşuyor.

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Suzuki Swift Hibrit, sahip olduğu Suzuki Akıllı Hibrit Teknolojisi ile hibrit otomobiller dünyasının öncü modelleri arasında yer alıyor. Swift Hibrit, içten yanmalı motora destek olmak ve emisyonu azaltmak için kullanılan entegre marş alternatörü sayesinde (ISG) şehir içi kullanımlarında yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu sağlıyor. Böylece dizel yakıtlı araçlara kıyasla daha iyi bir yakıt ekonomisi sunuyor.

Türkiye’de GL Techno ve GLX Premium donanım seviyeleriyle satışa sunulan Swift Hibrit, LED farlar ve LED stop lamba grubu, 16 inç alaşım jantlar, 9 inç dokunmatik multimedya sistemi ve navigasyon, LCD yol bilgi ekranı, anahtarsız çalıştırma sistemi ve çift renk seçenekleriyle sınıfının donanımlı otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

2020 model Swift Hibrit fiyat listesi şöyle:

Model Fiyat Nakit-Takas İndirimli Fiyat 1.2 GL Techno CVT (Tek renk) 210.779 TL 199.900 TL 1.2 GLX Premium CVT (Tek renk) 229.008 TL 219.900 TL 1.2 GLX Premium CVT (Çift renk) 231.008 TL 221.900 TL

2020 model Vitara fiyat listesi şöyle:

Model Fiyat Nakit-Takas İndirimli Fiyat 1.4 GL+ 4x2 AT(Tek Renk) 284.900 TL - 1.4 GL+ 4x2 AT(Çift Renk) 289.900 TL - 1.4 GL+ 4x4 AT(Tek Renk) 315.047 TL 299.900 TL 1.4 GL+ 4x4 AT(Çift Renk) 320.047 TL 304.900 TL 1.4 GLX Premium 4x2 AT(Tek Renk) 343.046 TL 325.800 TL 1.4 GLX Premium 4x2 AT(Çift Renk) 348.047 TL 330.800 TL 1.4 GLX Premium 4x4 AT(Tek Renk) 365.047 TL 347.900 TL 1.4 GLX Premium 4x4 AT(Çift Renk) 370.047 TL 352.900 TL

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