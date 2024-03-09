Apple, Çin'de açacağı yeni mağazayı duyurdu: 57. Apple Store olacak!

Tam Boyutta Gör Apple, ABD’de güçlü ve sağlam bir konuma sahip olsa da Çin’de öyle değil. Araştırma firması Counterpoint’e göre Çin’de iPhone satışları 2024’ün ilk haftasında %24 oranında düştü. Buna rağmen şirket, Çin’de yakında yeni mağaza açacağını duyurdu. Apple Jing’an adı verilen yeni Apple Store, Çin’deki 57. mağaza olacak.

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Apple Jing’an, Şanghay’daki ikinci büyük Apple Store olacak

Çin’deki 57., Şanghay’daki ikinci en büyük Apple mağazası olacak Apple Jing’an, Jing’an bölgesindeki (adını ünlü antik Jing’an tapınağından alıyor) Nanjing West Road üzerinde yer alacak. Şu anda mağazanın vitrini çiçek açan çiçeklerden oluşan bir örtüyle kaplanmış durumda. Mağazanın müşterileri ne zaman ağırlamaya başlayacağı henüz belli değil ancak mağazanın Mart ayı sonlarına doğru kapılarını açması bekleniyor.

Şanghay’daki ilk Apple Store, 10 Temmuz 2010'da açılan Apple Pudong’du. Apple'ın Çin anakarasındaki ikinci perakende mağazası olan mağaza, Apple’ın New York’taki ünlü küp şeklindeki mağazasına benzeyen kendine özgü cam ön cepheye sahip.

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Apple, Çin'de yeni mağaza açıyor: 57. Apple Store olacak!