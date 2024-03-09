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    Anlık Bildirim

    Apple, Çin'de açacağı yeni mağazayı duyurdu: 57. Apple Store olacak!

    Çin'de iPhone satışları düşerken, Apple, sürpriz bir şekilde Çin'in Şanghay merkezinde yeni mağaza açacağını duyurdu. Apple Jing'an adını alacak yeni Apple Store, şehrin sekizinci mağazası olacak.
    Apple Jing'an Çin Şanghay mağazası açılıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, ABD’de güçlü ve sağlam bir konuma sahip olsa da Çin’de öyle değil. Araştırma firması Counterpoint’e göre Çin’de iPhone satışları 2024’ün ilk haftasında %24 oranında düştü. Buna rağmen şirket, Çin’de yakında yeni mağaza açacağını duyurdu. Apple Jing’an adı verilen yeni Apple Store, Çin’deki 57. mağaza olacak.

    Apple Jing’an, Şanghay’daki ikinci büyük Apple Store olacak

    Çin’deki 57., Şanghay’daki ikinci en büyük Apple mağazası olacak Apple Jing’an, Jing’an bölgesindeki (adını ünlü antik Jing’an tapınağından alıyor) Nanjing West Road üzerinde yer alacak. Şu anda mağazanın vitrini çiçek açan çiçeklerden oluşan bir örtüyle kaplanmış durumda. Mağazanın müşterileri ne zaman ağırlamaya başlayacağı henüz belli değil ancak mağazanın Mart ayı sonlarına doğru kapılarını açması bekleniyor.

    Şanghay’daki ilk Apple Store, 10 Temmuz 2010'da açılan Apple Pudong’du. Apple'ın Çin anakarasındaki ikinci perakende mağazası olan mağaza, Apple’ın New York’taki ünlü küp şeklindeki mağazasına benzeyen kendine özgü cam ön cepheye sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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