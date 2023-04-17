Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'dan beklerken Çinliler yaptı: İşte elektrikli iCAR GT

    Çinli Chery, Şanghay Otomobil Fuarı kapsamında yeni elektrikli otomobil markası iCAR'ı duyurdu ve ilk iki modelinin ön gösterimini gerçekleştirdi.                 
    Oy Ver
    Apple'dan beklerken Çinliler yaptı: İşte elektrikli iCAR GT Tam Boyutta Gör
    iCAR ifadesinin zihinlere yansıyan görüntüsü Apple izmalı bir otomobil olabilir ancak gerçek biraz farklı. Haberimize konu olan iCAR, Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin yeni elektrikli otomobil markası ve bugün ilk modeli iCAR GT'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

    Chery'nin açıklamasına göre, iCAR, genç müşterileri hedefine alan 150 bin ila 400 bin Yuan (423 bin ila 1.12 milyon TL) aralığında fiyat etiketine sahip otomobiller üretecek. Yerel medyanın haberine göre, markanın logosu, Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'nın maskotu olan pandanın da yaratıcısı Cao Xue tarafından tasarlandı.

    iCAR GT henüz konsept aşamasında olan bir otomobil. Zaten dış tasarımındaki detaylar da bunu açıkça belli ediyor. Yukarı doğru açılan kapılarıyla dikkat çeken sportif otomobilin tekerleklerinde dahi aydınlatma mevcut ki üretim versiyonunda silinecek özelliklerden biri de bu olacaktır. Arka bölümde ise T şekilli stop lambaları dikkat çekiyor.

    iCAR 03, ikinci model olacak

    Apple'dan beklerken Çinliler yaptı: İşte elektrikli iCAR GT Tam Boyutta Gör
    Söz konusu marka bununla da kalmayarak ikinci modeli olan iCAR 03 SUV'un da ön gösterimini gerçekleştirdi. Arazi kullanımı için geliştirilen tam elektrikli model, daha önce S56 kod adıyla biliniyordu. Yerel medyaya göre SUV'un yaklaşık ölçüleri 4.2 metre uzunluk, 1.8 metre genişlik, 1.7 metre yükseklik ve 2.7 metre aks mesafesi şeklinde. iCAR 03, 20 tane akıllı sensöre ve seviye 2+ otonom sürüş teknolojisine sahip olacak.

    Sanal asistan i-VA

    Apple'dan beklerken Çinliler yaptı: İşte elektrikli iCAR GT Tam Boyutta Gör
    iCAR, gelecekte GT ve 03 de dahil olmak üzere 6 yeni araç duyuracağını açıkladı. Bu araçlar MPV, SUV ve spor araç formunda karşımıza çıkacak. Chery ayrıca iCAR markası için i-VA adını verdiği sanal asistanını da görücüye çıkardı. Söz konusu sistem, şu sıralar oldukça popüler olan ChatGPT benzeri bir araç içi hizmet sunacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    6 günlük split program polis nereye şikayet edilir cs 1.6 fps arttırma en iyi fizik kanalı fiat egea 1.6 multijet lounge plus yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T
    Xiaomi 11T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız