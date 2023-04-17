Tam Boyutta Gör iCAR ifadesinin zihinlere yansıyan görüntüsü Apple izmalı bir otomobil olabilir ancak gerçek biraz farklı. Haberimize konu olan iCAR, Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin yeni elektrikli otomobil markası ve bugün ilk modeli iCAR GT'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Chery'nin açıklamasına göre, iCAR, genç müşterileri hedefine alan 150 bin ila 400 bin Yuan (423 bin ila 1.12 milyon TL) aralığında fiyat etiketine sahip otomobiller üretecek. Yerel medyanın haberine göre, markanın logosu, Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'nın maskotu olan pandanın da yaratıcısı Cao Xue tarafından tasarlandı.

iCAR GT henüz konsept aşamasında olan bir otomobil. Zaten dış tasarımındaki detaylar da bunu açıkça belli ediyor. Yukarı doğru açılan kapılarıyla dikkat çeken sportif otomobilin tekerleklerinde dahi aydınlatma mevcut ki üretim versiyonunda silinecek özelliklerden biri de bu olacaktır. Arka bölümde ise T şekilli stop lambaları dikkat çekiyor.

iCAR 03, ikinci model olacak

Tam Boyutta Gör Söz konusu marka bununla da kalmayarak ikinci modeli olan iCAR 03 SUV'un da ön gösterimini gerçekleştirdi. Arazi kullanımı için geliştirilen tam elektrikli model, daha önce S56 kod adıyla biliniyordu. Yerel medyaya göre SUV'un yaklaşık ölçüleri 4.2 metre uzunluk, 1.8 metre genişlik, 1.7 metre yükseklik ve 2.7 metre aks mesafesi şeklinde. iCAR 03, 20 tane akıllı sensöre ve seviye 2+ otonom sürüş teknolojisine sahip olacak.

Sanal asistan i-VA

Tam Boyutta Gör iCAR, gelecekte GT ve 03 de dahil olmak üzere 6 yeni araç duyuracağını açıkladı. Bu araçlar MPV, SUV ve spor araç formunda karşımıza çıkacak. Chery ayrıca iCAR markası için i-VA adını verdiği sanal asistanını da görücüye çıkardı. Söz konusu sistem, şu sıralar oldukça popüler olan ChatGPT benzeri bir araç içi hizmet sunacak.

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Apple'dan beklerken Çinliler yaptı: İşte elektrikli iCAR GT