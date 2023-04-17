Apple'dan beklerken Çinliler yaptı: İşte elektrikli iCAR GT

Chery'nin açıklamasına göre, iCAR, genç müşterileri hedefine alan 150 bin ila 400 bin Yuan (423 bin ila 1.12 milyon TL) aralığında fiyat etiketine sahip otomobiller üretecek. Yerel medyanın haberine göre, markanın logosu, Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'nın maskotu olan pandanın da yaratıcısı Cao Xue tarafından tasarlandı.
iCAR GT henüz konsept aşamasında olan bir otomobil. Zaten dış tasarımındaki detaylar da bunu açıkça belli ediyor. Yukarı doğru açılan kapılarıyla dikkat çeken sportif otomobilin tekerleklerinde dahi aydınlatma mevcut ki üretim versiyonunda silinecek özelliklerden biri de bu olacaktır. Arka bölümde ise T şekilli stop lambaları dikkat çekiyor.