Apple çantasını aradığı çalışanlarına 30 milyon dolar ödeyecek

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Dünyanın en değerli firması olsa da gerek tüketicilere gerekse çalışanlarına karşı davranışları zaman zaman davalara konu oluyor ve tazminat cezaları ödeniyor. Bu kez çalışanlarına karşı davranışları nedeniyle Apple ceza aldı.

Apple’a çalışan cezası

Geçtiğimiz yıllarda Apple Store mağazalarında çalışanların çantalarının arandığı ve insanların mağdur edildiği sık sık gündeme geliyordu. Bu hafta 2013 yılında açılan davanın sonuna gelindi ve Apple tazminat ödemeyi kabul etti.

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Mesai bitiminde çalışanların çantasının ve kişisel eşyalarının aranmasını gerektiren bu politika nedeniyle 45 dakikaya kadar beklemek zorunda kalanlar oluyordu ve buna karşılık olarak beklenen süre kadar ödeme yapılması gerektiği gündeme geliyordu.

Kaliforniya eyaleti bölge mahkemesi mağdur çalışanlar adına açılan davayı bu hafta karara bağladı ve Apple toplamda 30.5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. 14 683 çalışanı kapsayan davada masraflar kesildikten sonra kalan miktar davacılara ödenecek. Apple bu politikasını gelen eleştiriler nedeniyle bir süre sonra iptal etmişti.

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