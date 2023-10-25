Apple'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel kutlama

Apple'ın Cumhuriyetin 100.yılına özel olarak hazırladığı sayfada yerli yapım en iyi filmler, şarkılar, uygulamlar, uygulamalar ve oyunlardan oluşan listeler kullanıcıların beğenisine sunuldu.Sayfada anıtkabir, kız kulesi ve çini motifi tasarımlarına yer verildi.
Apple Müzik ve Store için özel içerikler seçilmiş
Türk geliştiricilerin tasarladığı birbirinden harika uygulamalar ile oyun oynamak, meditasyon yapmak ve farklı alanlarda kendinizi geliştirebileceğiniz oyun ve uygulamalar listemiş görünüyor.Ayrıca Türkiye'deki uygulama geliştiricilerinin her geçen gün daha başarılı olduğuna dikkat çekildi. Müzik sayfasında ise 1920'den günümüze her dönemden çeşitli müziklerin olduğu listelere yer veriliyor.
Apple Tv için de özel içerikler var
Yerli sinemanın en iyilerinden oluşan 100 harika film, Apple TV tarafından derlnmiş olduğu görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.