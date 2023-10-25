Apple'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel kutlama

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Apple'ın Cumhuriyetin 100.yılına özel olarak hazırladığı sayfada yerli yapım en iyi filmler, şarkılar, uygulamlar, uygulamalar ve oyunlardan oluşan listeler kullanıcıların beğenisine sunuldu.Sayfada anıtkabir, kız kulesi ve çini motifi tasarımlarına yer verildi.

Apple yeni etkinliğini duyurdu 2 gün önce eklendi

Apple Müzik ve Store için özel içerikler seçilmiş

Türk geliştiricilerin tasarladığı birbirinden harika uygulamalar ile oyun oynamak, meditasyon yapmak ve farklı alanlarda kendinizi geliştirebileceğiniz oyun ve uygulamalar listemiş görünüyor.Ayrıca Türkiye'deki uygulama geliştiricilerinin her geçen gün daha başarılı olduğuna dikkat çekildi. Müzik sayfasında ise 1920'den günümüze her dönemden çeşitli müziklerin olduğu listelere yer veriliyor.

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Apple Tv için de özel içerikler var

Yerli sinemanın en iyilerinden oluşan 100 harika film, Apple TV tarafından derlnmiş olduğu görülüyor.

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Apple'dan Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel kutlama