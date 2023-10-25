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    Apple'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel kutlama

    Apple'ın Cumhuriyetin 100.yılına özel olarak hazırladığı sayfada yerli en iyi filmler, şarkılar, uygulamalar ve oyunlardan oluşan listeler kullanıcıların beğenisine sunuldu.

    Apple'dan Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel kutlama Tam Boyutta Gör

    Apple'ın Cumhuriyetin 100.yılına özel olarak hazırladığı sayfada yerli yapım en iyi filmler, şarkılar, uygulamlar, uygulamalar ve oyunlardan oluşan listeler kullanıcıların beğenisine sunuldu.Sayfada anıtkabir, kız kulesi ve çini motifi tasarımlarına yer verildi.

    Apple Müzik ve Store için özel içerikler seçilmiş

    Türk geliştiricilerin tasarladığı birbirinden harika uygulamalar ile oyun oynamak, meditasyon yapmak ve farklı alanlarda kendinizi geliştirebileceğiniz oyun ve uygulamalar listemiş görünüyor.Ayrıca Türkiye'deki uygulama geliştiricilerinin her geçen gün daha başarılı olduğuna dikkat çekildi. Müzik sayfasında ise 1920'den günümüze her dönemden çeşitli müziklerin olduğu listelere yer veriliyor.

    Apple'dan Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel kutlama Tam Boyutta Gör

    Apple Tv için de özel içerikler var 

    Yerli sinemanın en iyilerinden oluşan 100 harika film, Apple TV tarafından derlnmiş olduğu görülüyor.

    Apple'dan Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel kutlama Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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