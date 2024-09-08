Apple'dan Microsoft'a gönderme: Mac, yapay zeka için en iyi bilgisayar

Apple: M3 MacBook Air, en iyi yapay zeka bilgisayarı
Apple, M3 MacBook Air’ı tanıttığında yapay zeka özelliklerinden hiç bahsetmedi. Ancak, Microsoft’un Copilot+ PC’leri biraz fazla öne çıkınca Apple da dizüstü bilgisayarın yapay zeka yeteneklerine dikkat çekti. Hatta M3 işlemcili MacBook Air’ın dünyanın en iyi yapay zeka uyumlu PC’si olduğunu iddia etti.
Apple, ayrıca M3 MacBook’un Copilot+ PC’lere kıyasla %40’a kadar daha hızlı grafik performansı,%25’e kadar daha hızlı internette gezinme deneyimi sunduğunu iddia ediyor.
Adil bir kıyaslama mı?!
Apple, 16GB RAM, 8 çekirdek CPU ve 10 çekirdek GPU’ya sahip M3 MacBook Air ile 12 çekirdekli Snapdragon X Elite işlemciye sahip 16GB RAM’li Surface Laptop 7. sürümü karşılaştırarak bu sonuca vardığından biraz adil bir kıyaslama gibi görünmüyor. Örneğin; Intel Lunar Lake işlemcili dizüstü bilgisayarlar da Copilot+ PC programında yer alıyor ve Intel, özellikle yapay zeka açısından daha yeni işlemcileriyle Apple işlemcilerinden çok daha iyi performans vadediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.