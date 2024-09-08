Apple'dan Microsoft'a gönderme: Mac, yapay zeka için en iyi bilgisayar

Tam Boyutta Gör Apple, Mac'i yapay zeka için güçlü bir platform olarak görüyor. Yalnızca Apple Store’da değil, webde çeşitli yerlerde Mac'in en iyi AI PC olarak tanıtıldığını görüyoruz. Şirket, yakın zamanda Microsoft'un Copilot+ PC’lerine gönderme yaptı.

Copilot Plus PC özelliklerinin Intel ve AMD çıkışı açıklandı 4 gün önce eklendi

Apple: M3 MacBook Air, en iyi yapay zeka bilgisayarı

Apple, M3 MacBook Air’ı tanıttığında yapay zeka özelliklerinden hiç bahsetmedi. Ancak, Microsoft’un Copilot+ PC’leri biraz fazla öne çıkınca Apple da dizüstü bilgisayarın yapay zeka yeteneklerine dikkat çekti. Hatta M3 işlemcili MacBook Air’ın dünyanın en iyi yapay zeka uyumlu PC’si olduğunu iddia etti.

Apple, ayrıca M3 MacBook’un Copilot+ PC’lere kıyasla %40’a kadar daha hızlı grafik performansı,%25’e kadar daha hızlı internette gezinme deneyimi sunduğunu iddia ediyor.

Adil bir kıyaslama mı?!

Apple, 16GB RAM, 8 çekirdek CPU ve 10 çekirdek GPU’ya sahip M3 MacBook Air ile 12 çekirdekli Snapdragon X Elite işlemciye sahip 16GB RAM’li Surface Laptop 7. sürümü karşılaştırarak bu sonuca vardığından biraz adil bir kıyaslama gibi görünmüyor. Örneğin; Intel Lunar Lake işlemcili dizüstü bilgisayarlar da Copilot+ PC programında yer alıyor ve Intel, özellikle yapay zeka açısından daha yeni işlemcileriyle Apple işlemcilerinden çok daha iyi performans vadediyor.

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