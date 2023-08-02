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    Apple'dan Çin'de yapay zeka temizliği: Yüzlerce uygulama kaldırıldı!

    Çin, yapay zeka ile ilgili katı düzenlemeler ve yönergeler çıkarmaya hazırlanıyor. 15 Ağustos'ta devreye girecek yeni yönergeler öncesinde Apple, yüzlerce uygulamayı mağazasından kaldırdı.
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    apple çin yapay zeka uygulamaları kaldırdı Tam Boyutta Gör
    Çin’de yapay zeka uygulamalarına ilişkin yeni düzenleme kapsamında Apple, aralarında Spark, ChatGAi Plus gibi popüler uygulamaların da olduğu 100’ün üzerinde uygulamayı App Store’dan kaldırdı.

    ChatGPT benzeri yüzlerce uygulama kaldırıldı

    Apple, Çin App Store’dan daha önce yaklaşık 30.000 oyunu, ardından 94.000’den fazla uygulamayı, sonradan da Çin’in doğru lisanslara sahip olmadığını söylediği 44.000 oyunu mağazadan kaldırmıştı. Şirket, şimdi de ChatGPT benzeri yapay zeka hizmetleri içeren 100’den fazla uygulamayı kaldırdı. Apple, geliştiricilere uygulamaların Çin’de yasa dışı içerik içerdiğini iletti.

    Çin, yapay zeka uygulamalarını güvenli bulmuyor

    Çin hükümeti, şirketlerden yapay zeka tarafından oluşturulan içerikler konusunda son derece dikkatli olmalarını istiyor. Ülkenin düzenleyici kurumları, içeriğin sağlıklı ve temel sosyalist değerlere bağlı olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca hiçbir sahte ve yanıltıcı içeriğin üretilmemesi, ulusal güvenliği riske atan herhangi bir içeriğin de üretilmemesi isteniyor. Çin’in ayrıca yapay zekanın deepfake videolar oluşturmak için kullanılabileceği yönünde endişeleri var.

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    maygar 6 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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