Apple'dan Çin'de yapay zeka temizliği: Yüzlerce uygulama kaldırıldı!

Resmi ChatGPT Android uygulaması Türkiye’de erişime açıldı! 1 gün önce eklendi

ChatGPT benzeri yüzlerce uygulama kaldırıldı

Apple, Çin App Store’dan daha önce yaklaşık 30.000 oyunu, ardından 94.000’den fazla uygulamayı, sonradan da Çin’in doğru lisanslara sahip olmadığını söylediği 44.000 oyunu mağazadan kaldırmıştı. Şirket, şimdi de ChatGPT benzeri yapay zeka hizmetleri içeren 100’den fazla uygulamayı kaldırdı. Apple, geliştiricilere uygulamaların Çin’de yasa dışı içerik içerdiğini iletti.

Çin, yapay zeka uygulamalarını güvenli bulmuyor

Çin hükümeti, şirketlerden yapay zeka tarafından oluşturulan içerikler konusunda son derece dikkatli olmalarını istiyor. Ülkenin düzenleyici kurumları, içeriğin sağlıklı ve temel sosyalist değerlere bağlı olması gerektiğini söylüyor. Ayrıca hiçbir sahte ve yanıltıcı içeriğin üretilmemesi, ulusal güvenliği riske atan herhangi bir içeriğin de üretilmemesi isteniyor. Çin’in ayrıca yapay zekanın deepfake videolar oluşturmak için kullanılabileceği yönünde endişeleri var.

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Apple'dan yapay zeka temizliği: Yüzlerce uygulama kaldırıldı!