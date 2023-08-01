Resmi ChatGPT Android uygulaması Türkiye’de erişime açıldı

Resmi ChatGPT Android uygulaması Türkiye’de açıldı
Aktarıldığı kadarıyla ChatGPT'nin Android uygulaması, ABD, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya'da bulunan cihazlar için halihazırda erişime açılmıştı. Bunun ardından Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede kademeli olarak kullanıma sunulacağı belirtildi. Bugünse uygulama geçte olsa Türkiye’de kullanıma sunuldu.
Tıpkı web’de olduğu gibi Android sürümünde de bir mesajlaşma ekranı bulunuyor ve bu ekranın alt kısmında yer alan boşluğa bir metin yazarak sohbet robotuyla konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Uygulama arayüzünde yer alan menüler ise ne yazık ki tam olarak Türkçe değil.
ChatGPT'nin tamamen ücretsiz bir uygulama olduğunu hatırlatalım. Ancak daha iyi bir deneyim için aylık 499,99 TL'ye sunulan “ChatGPT Plus” aboneliği de mevcut. Böylelikle kullanıcılar, ChatGPT-4 özelliklerinden faydalanabiliyor. Uygulamanın ücretsiz sürümünde ise Eylül 2021 yılına kadar geliştirilen ve veri aktarımı sağlanan ChatGPT-3.5 kullanılıyor.
ChatGPT'ye Android cihazınızdan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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