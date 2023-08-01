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    Resmi ChatGPT Android uygulaması Türkiye’de erişime açıldı

    İlk aşamada belirli ülkelerde erişime açılan resmi ChatGPT Android uygulaması, an itibarıyla Türkiye’de yayınlandı. Peki ChatGPT'nin Android sürümü neler sunuyor ve nasıl indirilir? İşte detaylar
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    Resmi ChatGPT Android uygulaması Türkiye’de erişime açıldı! Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT’yi daha geniş bir kullanıcı yelpazesine ulaştırabilmek adına kolları sıvadı. Öyle ki metin tabanlı yapay zeka botu, Haziran ayının başında iOS kullanıcıları ile buluşmuştu. Bu bağlamda tüm gözler Android cihazlara çevrildi diyebiliriz. Son olarak ChatGPT, Türkiye'de bulunan Android cihazlar için erişime açıldı.

    Resmi ChatGPT Android uygulaması Türkiye’de açıldı

    Aktarıldığı kadarıyla ChatGPT'nin Android uygulaması, ABD, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya'da bulunan cihazlar için halihazırda erişime açılmıştı. Bunun ardından Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede kademeli olarak kullanıma sunulacağı belirtildi. Bugünse uygulama geçte olsa Türkiye’de kullanıma sunuldu.

    Resmi ChatGPT Android uygulaması Türkiye’de erişime açıldı! Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Android cihaz kullanıcıları üçüncü parti ve resmi olmayan uygulamalarla ChatGPT'ye ulaşabiliyordu. Ancak bu zorunluluk artık ortadan kalkmış durumda. Uygulamanın Android sürümüne baktığımızda, iOS sürümü ile benzer bir tasarım bizleri karşılıyor.

    Tıpkı web’de olduğu gibi Android sürümünde de bir mesajlaşma ekranı bulunuyor ve bu ekranın alt kısmında yer alan boşluğa bir metin yazarak sohbet robotuyla konuşmaya başlayabiliyorsunuz. Uygulama arayüzünde yer alan menüler ise ne yazık ki tam olarak Türkçe değil.

    ChatGPT'nin tamamen ücretsiz bir uygulama olduğunu hatırlatalım. Ancak daha iyi bir deneyim için aylık 499,99 TL'ye sunulan  “ChatGPT Plus” aboneliği de mevcut. Böylelikle kullanıcılar, ChatGPT-4 özelliklerinden faydalanabiliyor. Uygulamanın ücretsiz sürümünde ise Eylül 2021 yılına kadar geliştirilen ve veri aktarımı sağlanan ChatGPT-3.5 kullanılıyor.

    ChatGPT'ye Android cihazınızdan ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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    steam mobil kimlik doğrulayıcısını 7 gündür kullanmıyorsunuz gta 5 franklin silah dükkanı görevi ayliginizda bloke bulundugundan dolayi, sadece sube degisikligi yapmaniza izin verilmis olup, banka degisikligi yapmaniz engellenmistir. mazota su karışırsa ne olur kooperatif hisseli hobi bahçesi alınır mı

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