Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 17 güncellemesi çıktı! Nasıl indirilir, hangi iPhone’lar destekliyor?

    Apple'ın merakla beklenen iOS 17 güncellemesi yayınlandı! Peki iOS 17 nasıl yüklenir? İşte yüklemek için yapmanız gerekenler ve destekli iPhone telefonlar:      
    iOS 17 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 17'yi bugün herkesin kullanımına sundu. Bir süredir iOS 17'nin geliştirici ve herkese açık betalarını indirmek mümkün olsa da, artık Apple'ın yeni mobil işletim sisteminin kararlı ve kullanıma hazır olan bu son sürümünü indirip yükleyebilirsiniz. Peki iOS 17 nasıl yüklenir?

    iOS 17 güncelleme işleminin büyük kısmını iPhone'unuz halledecektir, ancak iOS'un en son sürümünü yüklemeden önce hazırlanmak için birkaç şey yapabilirsiniz. Yeni iOS 17'yi iPhone'unuza yüklemeye yönelik adım adım kılavuz için okumaya devam edin.

    Yepyeni iPhone işletim sistemi hakkında daha fazla bilgi için iOS 17 özellikleri konulu içeriğimizi okuyabilirsiniz.

    iOS 17 destekleyen iPhone telefonlar

    iOS 17, tüm iPhone’lar tarafından desteklenmiyor. Dolayısıyla iOS 17 destekleyen iPhone’lar hangileri sorusu gündeme geliyor. İşte iOS 17 destekleyen telefonlar:

    • iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
    • iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR
    • iPhone SE (ikinci nesil veya yeni modeller)

    iOS 17'yi yüklemeden önce iPhone'unuzu yedekleyin

    iOS 17 iPhone yedekleme Tam Boyutta Gör
    iOS 17'nin tüm yeni özelliklerine dalmadan önce birkaç temel önlem almaktan zarar gelmez. Tüm kişisel ve telefon verilerinizin güvende kalmasını sağlamak için güncelleme yapmadan önce iPhone'unuzu yedeklemelisiniz. Bu, iOS 17'nin size uygun olmadığını fark ederseniz iOS 16'ya geri dönme seçeneği de sunacaktır.

    Yedekleme yapmak için Ayarlar > [adınız] > iCloud > iCloud Yedekleme'ye gidebilir ve ardından Şimdi Yedekle'ye basarak aygıtınızı manuel olarak yedekleyebilirsiniz.

    iPhone'unuzu Mac bilgisayarda Finder'ı kullanarak da yedekleyebilirsiniz. iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın, Finder'ı açın, aygıtınızı seçin ve ardından bir yedekleme oluşturun.

    Bu üç şeye bakmayı unutmayın

    İndirme ve yükleme sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz geçmesi için birkaç adımda hazırlık yapmak faydalı olacaktır:

    • iPhone'unuzun prize bağlı olduğundan emin olun. Piliniz %50'nin altındaysa iOS 17'yi indiremezsiniz, bu nedenle güncelleme yaparken telefonunuzu prize takmak en güvenli yoldur. Fişe takılı olsanız bile iOS 17'yi yüklemek için pilin %20'nin üzerinde olması gerekir.
    • Wi-Fi'ye bağlanın. Mobil verinizi kullanarak iOS 17'yi indirmek internetinizi tüketebilir, bu nedenle yüklemeye başlamadan önce sabit bir Wi-Fi ağına bağlanın.
    • Yeterli depolama alanı açın. iOS 17 dosya boyutu birkaç gigabayt olacaktır ve saklama alanınız tükeniyorsa iOS 17'yi indirip yüklemeden önce biraz yer açmanız gerekir. Büyük dosyaları ve uygulamaları silmek için Ayarlar > Genel > iPhone Saklama Alanı bölümüne gidin.

    iOS 17 nasıl indirilir ve yüklenir?

    iOS 17 indirme Tam Boyutta Gör
    Tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra iOS 17'yi indirmeye ve yüklemeye hazır olacaksınız. iOS 17'nin resmi sürümü kullanıma sunulduğunda iPhone'da Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Güncellemenin görünmesi için birkaç saniye (veya dakika) bekleyin ve ardından iOS 17 için Şimdi Yükle'ye (veya iOS 17'yi daha sonra yüklemek istiyorsanız Bu Gece Yükle'ye) basın.
    • Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.
    • Güncellemenin görünmesi için birkaç saniye (veya dakika) bekleyin
    • Güncelleme aktif olduğunda Şimdi Yükle'ye basın ve talimatları izleyin

    Bunun yerine iOS 16.6 için indirme ve yükleme seçeneğini görürseniz, sayfanın altındaki iOS 17'ye Yükselt düğmesine ve ardından iOS 17 için İndir ve Yükle düğmesine basın. Güncelleme işlemini başlatmak için parolanızı girin.

    Güncelleme işlemine başladıktan sonra, indirme işleminin ne kadar süreceğini gösteren bir tahminle birlikte bir yükleme çubuğu göreceksiniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra iPhone'unuzu yeniden başlatın ve iOS 17'nin yüklenmesini bekleyin. İşlem bu kadar!

    iOS 17 beta kaldırma nasıl yapılır?

    iPhone'dan iOS 17 beta kaldırmak için Ayarlar > Genel > VPN ve Cihaz Yönetimi > iOS 17 Beta Profili > Profili Kaldır adımlarını izleyip iOS 17 beta profilini silebilirsiniz. Beta profilini kaldırdıktan sonra yazılım güncelleme sayfasını giderek, iOS 17'nin nihai sürümünü yükleyebilirsiniz.

    ⚠️ iOS 17 gelmedi, ne yapmalıyım diyenler için: Şayet iOS 17 alacak iPhone modellerinden birine sahipseniz ve iOS 17 gelmedi ise Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, bu sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Bunun için belirli aralıklarla iPhone'un Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabanın altından su damlaması isırgan otu kullananların yorumları bir ayda 10 kilo aldiran karışım whatsappta çift gri tik ne demek iphone adım sayar çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Nova 11 Pro
    HUAWEI Nova 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G2 82KB000CTX
    Lenovo V15 G2 82KB000CTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız