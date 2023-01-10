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    iPhone satışlarında inanılmaz rekor!

    2007 başlarında sahneye çıkarak yeni bir çığır açan iPhone modeli firmanın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bugüne kadar 2.32 milyar adet iPhone satışı yapıldı.  
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    iPhone Tam Boyutta Gör
    Steve Jobs’un 9 Ocak 2007 tarihinde düzenlenen Macworld etkinliğinde tanıttığı ilginç cihaz kısa sürede akıllı telefon pazarını kökten değiştirecekti. Çok fonksiyonlu bir telefon olarak tanıtılan iPhone bugün 16 yaşına girdi.

    iPhone ne kadar sattı?

    Dokunmatik bir ekran, kamera, web yetenekleri ve iPod yeteneği ile döneminin çok çok ötesinde bir telefon olarak tanıtılan iPhone kendine güvenenleri boşa çıkarmadı. Uygulama ekosistemi özelliği ile birlikte yeni bir çağı başlattı.

    30 pinli bir kablo ile bağlantı kuran orijinal iPhone dokunmatik ekran ile kullanılabiliyor, internete girebiliyor, müzik oynatabiliyor ve çeşitli uygulamaları çalıştırabiliyordu. Kısıtlı ülkelerde satışı olsa da rekor kırmayı başaran iPhone bugün yeni bir rekora daha imza attı.

    Apple’ın bugüne kadar yaptığı toplam iPhone satışı 2.32 milyara ulaştı. Pazarda bu rakama ulaşabilmiş herhangi bir telefon serisi yok. Nokia’nın yıllar önceki tuşlu telefonları 250 milyona kadar satmıştı ancak seri olarak sadece iPhone var. Toplamda 400 milyon satan iPhone 6 ve iPhone 6S serileri bu rakama en çok katkı yapan modeller oldu.

    Apple’ın sadece iPhone satması haliyle yüksek satışları da tetikliyor. Samsung’un Galaxy S amiral gemisi serisinin de 2 milyara ulaştığını belirtmek gerek. Birden çok serisi olmasına rağmen elde edilen başarı dikkat çekici. Samsung’un da en çok satan akıllı telefonu 70 milyonluk satışlar ile Galaxy S3 ve Galaxy S4 serileri oldu.

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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