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    Apple dışarıya bilgi sızdıran çalışanını kovdu: Nasıl yakalandı?

    Teknoloji dünyasında rekabetçi kalabilmek için gizliliği korumak büyük önem taşıyor. Her gün yeni bir sızıntı haberiyle gündeme gelen Apple şirket içindeki casusu yakalayarak işten çıkardı.
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    Apple dışarıya bilgi sızdıran çalışanını kovdu: Nasıl yakalandı? Tam Boyutta Gör

    Teknoloji şirketlerinde gizlilik, rekabete ayak uydurmak için kritik öneme sahip. Bu nedenle birçok firma üzerinde çalıştığı ürünlerle ilgili bilgilerin deşifre olmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak buna rağmen hergün onlarca sızıntının ortaya çıktığına şahit oluyoruz.

    Bilgi sızıntılarına en çok maruz kalan şirketlerden biri de Apple. Cupertinolu dev yürüttüğü bir güvenlik operasyonunda yeni ürünleriyle ilgili dışarıya veri sızdıran bir çalışan tespit etti ve kovdu. Şirket bunu, sızıntıların kaynağı olduğundan şüphelenilen çalışanlara gelecek ürünler hakkında yanlış bilgiler vererek yaptı.

    Apple dışarıya bilgi sızdıran çalışanını kovdu: Nasıl yakalandı? Tam Boyutta Gör

    Twitter hesabını kapattı

    Hatırlayacağınız üzere @analyst941 isimli Twitter kullanıcısı geçtiğimiz günlerde iOS 17 işletim sistemi ve diğer Apple ürünleriyle ilgili bilgiler paylaşmıştı. Kendisi Final Cut Pro ve Logic Pro'nun iPad sürümleri için farklı çıkış tarihleri verdi.

    Böylece Apple yetkilileri @analyst941 hesabının, kız kardeşi Apple'da çalışan bir adama ait olduğunu öğrendi. Çalışan işten çıkarıldı. Apple'ın kendisine ve kız kardeşine dava açacağından korkan kullanıcı Twitter hesabını kalıcı olarak devre dışı bıraktı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 4 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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