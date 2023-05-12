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Teknoloji şirketlerinde gizlilik, rekabete ayak uydurmak için kritik öneme sahip. Bu nedenle birçok firma üzerinde çalıştığı ürünlerle ilgili bilgilerin deşifre olmaması için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak buna rağmen hergün onlarca sızıntının ortaya çıktığına şahit oluyoruz.

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Bilgi sızıntılarına en çok maruz kalan şirketlerden biri de Apple. Cupertinolu dev yürüttüğü bir güvenlik operasyonunda yeni ürünleriyle ilgili dışarıya veri sızdıran bir çalışan tespit etti ve kovdu. Şirket bunu, sızıntıların kaynağı olduğundan şüphelenilen çalışanlara gelecek ürünler hakkında yanlış bilgiler vererek yaptı.

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Twitter hesabını kapattı

Hatırlayacağınız üzere @analyst941 isimli Twitter kullanıcısı geçtiğimiz günlerde iOS 17 işletim sistemi ve diğer Apple ürünleriyle ilgili bilgiler paylaşmıştı. Kendisi Final Cut Pro ve Logic Pro'nun iPad sürümleri için farklı çıkış tarihleri verdi.

Böylece Apple yetkilileri @analyst941 hesabının, kız kardeşi Apple'da çalışan bir adama ait olduğunu öğrendi. Çalışan işten çıkarıldı. Apple'ın kendisine ve kız kardeşine dava açacağından korkan kullanıcı Twitter hesabını kalıcı olarak devre dışı bıraktı.

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Apple dışarıya bilgi sızdıran çalışanını kovdu: Nasıl yakalandı?