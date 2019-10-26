Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone 11 Pro Max üretimini azaltacak

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Eylül ayında tanıtılan yeni nesil üç iPhone'dan biri olan iPhone 11, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere dünya genelinde oldukça popüler. Uygun fiyatı sayesinde büyük ilgi gören telefon iPhone 11 serisinin toplam satışlarının yarısını oluşturuyor.

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Apple Insider'ın son raporuna göre bugüne kadar yaklaşık 12 milyon iPhone 11 satışı gerçekleştirildi. Bir önceki uygun fiyatlı model olan iPhone XR'a kıyasla satışlarda yüzde 15 artış söz konusu. Uzmanlar, Apple'ın bu başarılı gidişatı sürdürmek için iPhone 11 üretimini yaklaşık 1.6 milyon adet artıracağını tahmin ediyor.

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iPhone 11 Pro satışları düşük

Buna karşılık, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'e olan talep beklenenden düşük. Satışların iPhone XS ve iPhone XS Max'e kıyasla yüzde 15 daha az olduğu bildirildi. Apple'ın zayıf satışlar nedeniyle iPhone 11 Pro Max üretiminini yaklaşık 2 milyon adet azaltacağı söyleniyor.

https://appleinsider.com/articles/19/10/24/apple-ramping-up-iphone-11-assembly-cutting-iphone-11-max-orders