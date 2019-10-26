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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone 11 Pro Max üretimini azaltacak

    Geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone'ların en ucuz olanı Apple'ın yüzünü güldürürken iPhone 11 Pro satışları düşük seyrediyor. Şirket zayıf satışlar nedeniyle iPhone 11 Pro Max üretimini azaltacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone 11 Pro Max üretimini azaltacak
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    Eylül ayında tanıtılan yeni nesil üç iPhone'dan biri olan iPhone 11, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere dünya genelinde oldukça popüler. Uygun fiyatı sayesinde büyük ilgi gören telefon iPhone 11 serisinin toplam satışlarının yarısını oluşturuyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei açıkladı: Otomobil üretme planımız yok"

    Apple Insider'ın son raporuna göre bugüne kadar yaklaşık 12 milyon iPhone 11 satışı gerçekleştirildi. Bir önceki uygun fiyatlı model olan iPhone XR'a kıyasla satışlarda yüzde 15 artış söz konusu. Uzmanlar, Apple'ın bu başarılı gidişatı sürdürmek için iPhone 11 üretimini yaklaşık 1.6 milyon adet artıracağını tahmin ediyor.

    Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone 11 Pro Max üretimini azaltacak
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    iPhone 11 Pro satışları düşük

    Buna karşılık, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'e olan talep beklenenden düşük. Satışların iPhone XS ve iPhone XS Max'e kıyasla yüzde 15 daha az olduğu bildirildi. Apple'ın zayıf satışlar nedeniyle iPhone 11 Pro Max üretiminini yaklaşık 2 milyon adet azaltacağı söyleniyor.



    https://appleinsider.com/articles/19/10/24/apple-ramping-up-iphone-11-assembly-cutting-iphone-11-max-orders Yorum Yaz
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    Relax Relax 1 gün en beğenilen
    Abartmayin, markanin sonu falan gelmedi catir catir satacak yine.
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    Lirikal Militan 1 gün Mr. Pink
    Bu yorum gercek olmamali lutfen olmasin. Boyle bir ozguven boyle bir cahil analizi gerçek olamaz ironi olsun.

    İnsan sevdiği ürünü kullanir geçer. Kullanmadığı urunun kullanıcılarına çomar demek, hic bir dayanağı olmayan analizde bulunmak farkli bi kafa. Bes para etmez pixel cihazlari bile piyasada yer edinememisken aynen macbooklar da yok olacaktir yakinda.
    Bu yorum gercek olmamali lutfen olmasin. Boyle bir ozguven boyle bir cahil analizi gerçek olamaz ironi olsun. İnsan sevdiği ürünü kullanir geçer. Kull...
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    Yanıtla +14
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    0MG90 1 gün
    ABD fiyatı bile fazla çünkü. 600 dolara 11 varken kimse 1000 dolara Pro almak istemez.
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    AtiMX4 17 sa.
    Amerikalıya sormuşlar iphone 15bin$ olsa alır miydiniz. O parayla altıma araba çekerim. Araba beni heryere götürür ama iphone hiçbiryere.
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    smart1978 17 sa.
    Samsung bile islemcisi ve isletim sistemi ile vasat olmasina ragmen kendisindne ustun Iphone 11 lerde bariz pahali satiyorsa elbette insanlar sadece belli bir fiyat araligi butcesi varsa Iphone Pro 11 almak yerine kamerasi ayni olan 11 Pro yu alir hatta daha da uyguna ama ayni islemcili Iphone 11 i cok daha da ucuz olmasi ile tercih eder. Gerek dunyada gerek Turkiye'de ...


    Apple akillica davraniyor ... Elinde kalmayacak ve stok eritme derdi ile fiyatlarini da dusurmeyecektir ;) .... Samsung ise elinde kalanlari satilmayanlari kampanya ile birlestirip sisirilmis fiyatlari ederi olarak ALGILATIP kampanya diye bizlere paketle beraber sattirma kakalama derdindedir ozellikle Turkiye'de ... Yabanci ulkelerde daha guncel urunlerinde kampanyali beraber vermektedir keza ...


    Apple AKILLI akillica hareket ediyor ... Stok yok derdine karsi once fazla sonra da duruma gore ki suan oldugu gibi uretimi azaltmasi cok akillica olmustur .
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    AribyAriana 17 sa.
    Yabancı şunu düşünür: İhtiyacımı rahatlıkla gören bir telefona neden fazla para vererek üst modelini alayım ki; bu sayede farklı ihtiyaçlarımı değerlendirmiş olurum. Gelişmiş ülkeler ile sözde gelişmekte olan ülkelerin farkı.
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    WmGMD 18 sa.
    XR isimlendirmesi çok yanlıştı. Doğru adım attılar iphone 11 diyerek.
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    WB 19 sa.
    300 gr telefon mu olur satmamasi normal
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    SEO19 19 sa.
    yorumların arasında bir i-fon temsilcisi var her halde :)
    ne yapsın garibim o da işinin devamlılığını istediği için,
    böyle yorumlar yazacak haliyle !
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    Godolphin 20 sa.
    Bir hafta sonra yeni haber gelir iphone dan rekor satışlar diye. Millet cihaz bulamıyor almak için :)
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    yunusaticioglu 21 sa.
    1 tane iphone pro = 4 tane mi 9T
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    12 Angry Men 1 gün
    Az satmasının sebebi kötü oldugundan degıl. Ara model oldugu ıcın az satıyor bence. Ara modelden kastım, seneye 5G li ve yeni tasarımlı iphone gelecegı tahmın edılıyor. O yüzden bu telefonu almak mantıksız olur 1 sene sonra benıım gözumde çöp olacak cunku 5G desteği yok.

    Ha dıyebılırsınız 5G cok mu onemlı belkı degıl ama olmaması bır eksıklık sonucta. Bunu bıle bıle bu kadar para verıp alınmaz. Onun yerıne 1 yıl bekleyıp yenı modelı almak daha dogru olur. Fıyatında ılla etkısı vardır ama bence bu da bır sebep.
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    esmerbuyucu 1 gün
    Apple batiyeah bitiyeah
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    Gt95 7 sa. esmerbuyucu
    sonunu düşünen kahraman olamaz
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