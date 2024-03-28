Apple Harita uygulamasına beklenen özellik iOS 18 ile geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18 güncellemesiyle Harita uygulamasına özel rota oluşturma desteği ekleyecek. Ayrıca Apple Watch’un topoğrafik haritaları iPhone’lara gelecek.

iPhone tarihinin en büyük güncellemesi iOS 18’den beklenenler 11 sa. önce eklendi

Özel rota oluşturma ve topoğrafik harita geliyor

Özel rota oluşturma, iPhone kullanıcılarının bir yolculuk için Apple Haritalar tarafından önerilen rotalardan birini kullanmak yerine kendi özel rotalarını planlamalarına olanak tanıyacak. Şu anda Apple Haritalar, hedef noktaya birden fazla rota öneriyor ancak iOS 18'deki bu özellik size rotanızın ayrıntıları üzerinde tam kontrol sağlayacak. Bu özelliğin başlangıçta Amerika ile sınırlı olacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın geçen yıl watchOS 10 güncellemesiyle eklediği topoğrafik haritalar iOS 18 ile iPhone’lara gelecek. Apple Haritalar’a kontur çizgileri, tepe gölgelendirmesi, yükseklik detayları ve ilgi çekici noktaları içeren yeni bir topografik harita eklenmiş olacak. Kullanıcılar, patika uzunluğu, türü, zorluğu gibi ayrıntılı bilgileri içeren yer kartlarıyla yakınlarındaki patikaları ve rota başlangıçlarını da arayabiliyor.

iOS 18 ne zaman tanıtılacak?

Apple, iOS 18 ile gelecek tüm yeni özellikleri, yenilikleri 10 Haziran’da gerçekleşecek WWDC 2024 etkinliğinde tanıtacak.

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Apple Haritalar'a beklenen özellik iOS 18 ile geliyor