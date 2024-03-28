Apple Harita uygulamasına beklenen özellik iOS 18 ile geliyor

Özel rota oluşturma ve topoğrafik harita geliyor
Özel rota oluşturma, iPhone kullanıcılarının bir yolculuk için Apple Haritalar tarafından önerilen rotalardan birini kullanmak yerine kendi özel rotalarını planlamalarına olanak tanıyacak. Şu anda Apple Haritalar, hedef noktaya birden fazla rota öneriyor ancak iOS 18'deki bu özellik size rotanızın ayrıntıları üzerinde tam kontrol sağlayacak. Bu özelliğin başlangıçta Amerika ile sınırlı olacağı tahmin ediliyor.
Apple’ın geçen yıl watchOS 10 güncellemesiyle eklediği topoğrafik haritalar iOS 18 ile iPhone’lara gelecek. Apple Haritalar’a kontur çizgileri, tepe gölgelendirmesi, yükseklik detayları ve ilgi çekici noktaları içeren yeni bir topografik harita eklenmiş olacak. Kullanıcılar, patika uzunluğu, türü, zorluğu gibi ayrıntılı bilgileri içeren yer kartlarıyla yakınlarındaki patikaları ve rota başlangıçlarını da arayabiliyor.
iOS 18 ne zaman tanıtılacak?
Apple, iOS 18 ile gelecek tüm yeni özellikleri, yenilikleri 10 Haziran’da gerçekleşecek WWDC 2024 etkinliğinde tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...