iOS 18 ile Apple Haritalar'a "Burada Ara" özelliği geliyor

Apple Haritalar "Burada Ara" özelliği ne işe yarayacak?
Örneğin; A konumunda en iyi restoranları arattınız. B konumuna gittiğinizde, "Burada Ara" düğmesine dokunduğunuzda B konumundaki en iyi restoranlar listeleniyor, ilk aramanızı silmeniz gerekmiyor. Bu, tabii ki restoranlarla sınırlı değil; benzin istasyonları, kahve dükkanları, mağazalar dahil arattığınız her şey için geçerli.
Apple Maps’e yeni eklenen "Burada Ara" butonu, Google Haritalar’da uzun süredir olan "Bu alanı ara" butonuna benziyor. Apple Harita, ”Burada Ara" özelliği, aramanızın sizi hedefinize kadar izlemesini sağlayacak. Haritanın yakınlaştırma seviyesini ayarlasanız veya ilk aramadan yeni bir konuma geçseniz bile arama sonuçlarını size gösterecek. Bu yeni özelliği denemek istiyorsanız, iOS 18 beta sürümü yüklemeniz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.