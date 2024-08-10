iOS 18 ile Apple Haritalar'a "Burada Ara" özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Şu anda Apple Maps, haritada hareket ettikçe arama alanını aralıklı olarak güncelliyor. Yeni bir rapora göre Apple Harita hareket ettiğinizde otomatik olarak yenileniyor ancak yeni "Burada Ara" özelliğiyle artık aramanızı iptal etmenize gerek yok.

Apple Haritalar "Burada Ara" özelliği ne işe yarayacak?

Örneğin; A konumunda en iyi restoranları arattınız. B konumuna gittiğinizde, "Burada Ara" düğmesine dokunduğunuzda B konumundaki en iyi restoranlar listeleniyor, ilk aramanızı silmeniz gerekmiyor. Bu, tabii ki restoranlarla sınırlı değil; benzin istasyonları, kahve dükkanları, mağazalar dahil arattığınız her şey için geçerli.

iOS 18 public beta nasıl indirilir? iOS 18 beta yükleme adımları 3 hf. önce eklendi

Apple Maps’e yeni eklenen "Burada Ara" butonu, Google Haritalar’da uzun süredir olan "Bu alanı ara" butonuna benziyor. Apple Harita, ”Burada Ara" özelliği, aramanızın sizi hedefinize kadar izlemesini sağlayacak. Haritanın yakınlaştırma seviyesini ayarlasanız veya ilk aramadan yeni bir konuma geçseniz bile arama sonuçlarını size gösterecek. Bu yeni özelliği denemek istiyorsanız, iOS 18 beta sürümü yüklemeniz gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 18 ile Apple Harita'ya "Burada Ara" özelliği geliyor