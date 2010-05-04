Apple, "Home" tuşsuz iPhone tasarımının patentini aldı

Cupertino merkezli Apple, bugün oldukça ilginç bir patent ile yeniden gündemde. Uzun süre iPhone HD prototipiyle gündemde kalan firmanın aldığı son patent, içersinde bilgisayar, portatif elektronik el cihazı, medya oynatıcısı, kişisel sayısal asistant, iletişim cihazlarını barındıran elektronik cihazların tasarımıyla ilgili...

Amerikan Patent Enstitüsünün sitesinde bugün yayınlanan D615,083 numaralı patentin içeriğindeki görseller patenti alınan tasarımın iPhone 3G ve 3Gs'in tasarımıyla bir şey dışında birebir benzerlik gösteriyor; "Home" Tuşu..

İlginçtir Apple, Home tuşuna sahip olmayan iPhone tasarımının patentini 4 Mayıs itibariyle Amerikan Patent Enstitüsünden aldı. Neden böyle bir patent alındığı elbette şimdilik kesin olarak bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde sitemizde yayınlanan Apple'ın görünmeyen tuş üzerindeki çalışmasını da hatırlarsak Apple önümüzdeki yıllarda bu iki patenti birleştirerek önümüzdeki yıllarda iPhone, iPod Touch ve iPad'de Home tuşuna yer vermeyebilir.