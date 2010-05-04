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Apple, "Home" tuşsuz iPhone tasarımının patentini aldı

9 yıl
16b
1
37
iPad
Shady
Haber Editörü
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Apple,
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Cupertino merkezli Apple, bugün oldukça ilginç bir patent ile yeniden gündemde. Uzun süre iPhone HD prototipiyle gündemde kalan firmanın aldığı son patent, içersinde bilgisayar, portatif elektronik el cihazı, medya oynatıcısı, kişisel sayısal asistant, iletişim cihazlarını barındıran elektronik cihazların tasarımıyla ilgili...

Amerikan Patent Enstitüsünün sitesinde bugün yayınlanan D615,083 numaralı patentin içeriğindeki görseller patenti alınan tasarımın iPhone 3G ve 3Gs'in tasarımıyla bir şey dışında birebir benzerlik gösteriyor; "Home" Tuşu..

İlginçtir Apple, Home tuşuna sahip olmayan iPhone tasarımının patentini 4 Mayıs itibariyle Amerikan Patent Enstitüsünden aldı. Neden böyle bir patent alındığı elbette şimdilik kesin olarak bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde sitemizde yayınlanan Apple'ın görünmeyen tuş üzerindeki çalışmasını da hatırlarsak Apple önümüzdeki yıllarda bu iki patenti birleştirerek önümüzdeki yıllarda iPhone, iPod Touch ve iPad'de Home tuşuna yer vermeyebilir.

Apple,
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AhmedKaymakcı 9 yıl
adamların fiziksel tuslara karsi antipatisi var heralde
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Fashionality 9 yıl

AhmedKaymakcı

adamların fiziksel tuslara karsi antipatisi var heralde


çocukken babası steve jobs u hortumla dövermiş
sanırım onun bi psikolojik etkisi olabilir
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anorexia 9 yıl
Muhtemelen ses tuslarinin yaninda home tusu gibi bir tus olur heralde
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Fashionality 9 yıl

anorexia

Muhtemelen ses tuslarinin yaninda home tusu gibi bir tus olur heralde


bence bu şekil iyiydi.. yanda home tuşu olması nokianın bi dönem çıkardığı symbian telefonları hatırlattı bana
onlarda yandaki tuştan menüye girmek çok hoş olmuyordu ama yinede bu şekilde çıkacak iphone u incelemeden konuşmak için erken
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Nymphadora 9 yıl

anorexia

Muhtemelen ses tuslarinin yaninda home tusu gibi bir tus olur heralde

bence aynı yerinde kalır, sadece tuş yerine dokunmatik panel yerleştirilir.
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
uzun ince bir goruntusu var.iphone biraz daha geniş sanki
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T®an©e Addi©T 9 yıl
adamlar tuş bırakmadılar
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TELESCOPE 9 yıl
gittikça yaygınlaşacak gibi bu dokunmatik olayı ,bakalım neler görecez
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bilgehankalkan 9 yıl
Şimdi bu yıl çıkacak modelde hangisi olacak Gizmodo'nun köşeli tasarımı mı yoksa bu mu?
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