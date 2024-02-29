Tam Boyutta Gör MacRumors internet sitesinin edindiği bilgilere göre Apple, "Apple ID"nin (Apple Kimliği) ismini "Apple Account" (Apple Hesabı) olarak değiştirmeyi planlıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Apple yeni ismi denemeye başladı ve söz konusu uygulama bu yıl içerisinde hayata geçirilebilir.

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Apple ID'den Apple Account'a geçişin 2024'ün sonlarında, muhtemelen iOS 18 (kod adı Crystal) ve macOS 15'in (kod adı Glow) yayınlanması ile birlikte yapılması bekleniyor. Şirketin bu aşamadan sonra hem web sitesinde hem de sistem uygulamalarında bu değişikliği yansıtacak düzenlemeler yapması gerekecek.

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Nedeni bilinmiyor

Apple'ın neden böyle bir değişikliğe gitmeyi planladığı bilinmiyor. Ancak şirketin geçmişte, yeni ürünler piyasaya sürmeden önce farklı isimleri test etme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Örneğin Cupertinolu firma, Vision Pro işletim sistemi için realityOS, xrOS ve visionOS gibi üç farklı isim kullanmıştı.

On yılı aşkın bir süredir var olan Apple ID bildiğiniz üzere Apple'ın sunduğu çeşitli hizmetlere erişimi kolaylaştırıyor. Apple her zaman olduğu gibi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Belki de şirket farklı bir isim üzerinde karar kılar veya isim değişikliğini tamamen iptal eder. Bekleyip göreceğiz.

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Apple ID, iOS 18 ile isim değiştirebilir