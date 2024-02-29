Apple ID, iOS 18 ile isim değiştirebilir

Apple ID'den Apple Account'a geçişin 2024'ün sonlarında, muhtemelen iOS 18 (kod adı Crystal) ve macOS 15'in (kod adı Glow) yayınlanması ile birlikte yapılması bekleniyor. Şirketin bu aşamadan sonra hem web sitesinde hem de sistem uygulamalarında bu değişikliği yansıtacak düzenlemeler yapması gerekecek.
Nedeni bilinmiyor
Apple'ın neden böyle bir değişikliğe gitmeyi planladığı bilinmiyor. Ancak şirketin geçmişte, yeni ürünler piyasaya sürmeden önce farklı isimleri test etme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Örneğin Cupertinolu firma, Vision Pro işletim sistemi için realityOS, xrOS ve visionOS gibi üç farklı isim kullanmıştı.
On yılı aşkın bir süredir var olan Apple ID bildiğiniz üzere Apple'ın sunduğu çeşitli hizmetlere erişimi kolaylaştırıyor. Apple her zaman olduğu gibi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Belki de şirket farklı bir isim üzerinde karar kılar veya isim değişikliğini tamamen iptal eder. Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.