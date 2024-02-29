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    Anlık Bildirim

    Apple ID, iOS 18 ile isim değiştirebilir

    Apple'a yakın kaynaklara göre şirket Apple ID hizmetinde isim değişikliği yapmayı planlıyor. Şirket yeni ismi iOS 18 ve macOS 15'in yayınlanması ile birlikte hayata geçirebilir.
    Apple ID, iOS 18 ile isim değiştirebilir Tam Boyutta Gör
    MacRumors internet sitesinin edindiği bilgilere göre Apple, "Apple ID"nin (Apple Kimliği) ismini "Apple Account" (Apple Hesabı) olarak değiştirmeyi planlıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre Apple yeni ismi denemeye başladı ve söz konusu uygulama bu yıl içerisinde hayata geçirilebilir.

    Apple ID'den Apple Account'a geçişin 2024'ün sonlarında, muhtemelen iOS 18 (kod adı Crystal) ve macOS 15'in (kod adı Glow) yayınlanması ile birlikte yapılması bekleniyor. Şirketin bu aşamadan sonra hem web sitesinde hem de sistem uygulamalarında bu değişikliği yansıtacak düzenlemeler yapması gerekecek.

    Apple ID, iOS 18 ile isim değiştirebilir Tam Boyutta Gör

    Nedeni bilinmiyor

    Apple'ın neden böyle bir değişikliğe gitmeyi planladığı bilinmiyor. Ancak şirketin geçmişte, yeni ürünler piyasaya sürmeden önce farklı isimleri test etme eğiliminde olduğunu biliyoruz. Örneğin Cupertinolu firma, Vision Pro işletim sistemi için realityOS, xrOS ve visionOS gibi üç farklı isim kullanmıştı.

    On yılı aşkın bir süredir var olan Apple ID bildiğiniz üzere Apple'ın sunduğu çeşitli hizmetlere erişimi kolaylaştırıyor. Apple her zaman olduğu gibi konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Belki de şirket farklı bir isim üzerinde karar kılar veya isim değişikliğini tamamen iptal eder. Bekleyip göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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