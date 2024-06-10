macOS 15 tanıtıldı! İşte gelen özellikler ve macOS Sequoia'nın tüm detayları

Apple, 2013'ten bu yana macOS'u sonbahar döneminde yayınlıyor ve MacOS Sequoia için de bu durum değişmiyor. Genellikle yeni sürümler eylül ve ekim aylarında kullanıcılara ulaşmış oluyor. Apple, macOS 15'i WWDC'de tanıtarak en büyük özelliklerini sergiledi ancak süreç içerisinde bazı eklemeler yaşanabilir.
Firma aynı zamanda çok kısa bir süre içinde geliştiricilere yönelik bir beta sürümü de yayınladı. macOS 15 Beta’ya erişim için kayıtlı bir geliştirici olunması gerekiyor. Halka açık beta ise yaklaşık bir ay sonra başlayacak. Halka açık macOS 15 Beta için de yine Apple’ın Beta Programına katılmak gerekecek.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.