macOS 15 tanıtıldı! İşte gelen özellikler ve macOS Sequoia'nın tüm detayları

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Tam Boyutta Gör Apple, düzenlediği WWDC 2024 etkinliği kapsamında yeni Mac işletim sistemi macOS 15 Sequoia tanıttı. Teknoloji devi etkinlik kapsamında yeni macOS sürümüne ek olarak iOS 18 ve watchOS işletim sistemlerini de tanıttı. Peki macOS 15 özellikleri ve yeni işletim sistemiyle gelen yenilikler neler? İşte macOS 15 ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı ve hakkında merak edilen her şey:

macOS 15 yenilikleri neler ❓

Tam Boyutta Gör macOS 15 ile birlikte Apple, çok büyük değişiklikler yapmıyor. Ancak artık daha iyi bir entegrasyon kullanıcılara sunuluyor. macOS 15 Sequoia ile en büyük özelliklerden birisi olan iPhone Mirroring, iPhone'unuzu Mac'inizden görüntülemenizi ve kontrol etmenizi sağlıyor. iPhone'unuz Mac'inize yansıtarak simgeler, Ana Ekran, uygulamalar ve daha fazlası dahil olmak üzere her şeyi görebiliyorsunuz. Herhangi bir uygulama doğrudan Mac'ten artık açılabiliyor ve iPhone'unuzun sesi bile Mac'e aktarılabiliyor. Tüm bunlar olurken iPhone'unuz kilitli kalabiliyor, böylece başka kimse ona erişemiyor. Hatta öğeleri ve dosyaları Mac'inizden iPhone'unuza sorunsuzca sürükleyip bırakabiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör macOS 15 ayrıca iPhone bildirimlerini Mac'e taşıyarak Mac bildirimleriyle birlikte görünmelerini sağlıyor. Buna ek olarak, macOS artık pencereleri otomatik olarak boyutlandırarak döşüyor ve ekranı doldurarak maksimum ekran alanından yararlanıyor. macOS 15 ayrıca Wi-Fi parolalarını, uygulama ve web sitesi parolalarını, doğrulama kodlarını ve daha fazlasını yönetmenizi sağlayan yeni bir özel Parolalar uygulamasını da getiriyor. Parolalar, cihazlar arasında senkronize ediliyor. Parolalar uygulaması, Windows için iCloud uygulaması sayesinde Windows'ta da kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Apple ayrıca Safari'yi, sayfadaki ilginç şeyleri tespit etmek için makine öğrenimini kullanan özelliklerle güncelliyor. Artık web sayfalarında vurgular, özetler ve içindekiler tablosu da dahil olmak üzere Okuyucu moduna bir dizi yeni özellikle güncelledi. Ayrıca sayfa üzerindeki video içeriği için Görüntüleyici modu da bulunuyor. Reader ve Viewer modlarında da yine işlevsellik odaklı güncellemeler yapılıyor.

Tam Boyutta Gör MacOS Sequoia, video konferans için otomatik pencere döşeme ve yerleşik arka plan değiştirme özelliğine sahip bir sunum önizleme modu da sunuyor. Oyun cephesinde ise Apple, oyun taşıma araç setinin en yeni sürümü olan Game Porting Toolkit 2'yi duyurdu. Bu, geliştirilmiş Windows uyumluluğu ve gelişmiş hata ayıklama araçları içeriyor. Ayrıca oyunların Mac'ten iPad ve iPhone'a daha kolay taşınmasını da sağlıyor. Aynı zamanda Ubisoft, Assassin's Creed Shadows'un Mac'e diğer platformlarla aynı gün ve tarihte, 15 Kasım'da geleceğini açıkladı. Ek olarak Assassin's Creed Shadows iPad'e de geliyor olacak.

macOS 15 ne zaman çıkacak 📅

Apple, 2013'ten bu yana macOS'u sonbahar döneminde yayınlıyor ve MacOS Sequoia için de bu durum değişmiyor. Genellikle yeni sürümler eylül ve ekim aylarında kullanıcılara ulaşmış oluyor. Apple, macOS 15'i WWDC'de tanıtarak en büyük özelliklerini sergiledi ancak süreç içerisinde bazı eklemeler yaşanabilir.

Firma aynı zamanda çok kısa bir süre içinde geliştiricilere yönelik bir beta sürümü de yayınladı. macOS 15 Beta’ya erişim için kayıtlı bir geliştirici olunması gerekiyor. Halka açık beta ise yaklaşık bir ay sonra başlayacak. Halka açık macOS 15 Beta için de yine Apple’ın Beta Programına katılmak gerekecek.

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