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    Anlık Bildirim

    Apple'ın 2000 TL'lik iPhone 15 kılıfı eleştiri yağmuruna tutuldu!

    Apple, iPhone 15 serisinde deri kılıf yerine finewoven olarak adlandırdığı mikro dokuma kılıf sunuyor. Apple Türkiye mağazasında 2000 TL'ye satılan yeni iPhone 15 kılıfı yoğun eleştiri altında.
    iphone 15 finewoven kılıfı çizik ve leke Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 15 modelleri için tasarladığı FineWoven kılıfları satışa çıktığından bu yana ağır eleştirilere maruz kaldı. Özellikle kumaş yüzünün çok leke tuttuğu ve çizildiği yönünde şikayetler var. Mikro dokuma kılıf için olumsuz geri bildirimlerin ardı arkası kesilmiyor.

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    Ultra dayanıksız!

    Apple, deri yerine gelen çevre dostu mikro dokuma kılıfın dayanıklı mikro kumaştan üretildiğini, tasarım ve üretim aşamalarında binlerce saat boyunca test edildiğini, güzel görünmesinin yanı sıra çizilme ve düşmelere karşı da iPhone’u çok iyi koruduğunu belirtiyor. Ancak, gerçek hayattaki deneyimler çok farklı.

    Tasarım hataları

    iphone 15 mikro dokuma kılıf usb c port Tam Boyutta Gör
    Çizilmelere ve lekelere karşı son derece hassas olan kılıfın USB-C bağlantı noktası için bırakılan boşluğun mükemmel şekilde hizalanmadığı görülüyor.

    Başka bir paylaşılan fotoğrafta çizik kılıfların Apple mağazasında sergilendiği görülüyor.

    Apple’ın deriye kıyasla daha düşük karbon ayak izine sahip olduğunu söylediği ve dayanıklı olduğunu özellikle belirttiği iPhone 15 FineWoven kılıflar hakkında olumsuz geri bildirimler gelmeye devam ediyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2023/09/25/finewoven-iphone-case-continued-criticism/ https://9to5mac.com/2023/09/25/apple-finewoven-cases-hands-on-terrible/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    monster fan açma suv mu sedan mı 35 cm kol bu apple kimliği daha önce itunes store"da kullanılmadı gore siteleri

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