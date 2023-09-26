Apple'ın 2000 TL'lik iPhone 15 kılıfı eleştiri yağmuruna tutuldu!

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Ultra dayanıksız!
Apple, deri yerine gelen çevre dostu mikro dokuma kılıfın dayanıklı mikro kumaştan üretildiğini, tasarım ve üretim aşamalarında binlerce saat boyunca test edildiğini, güzel görünmesinin yanı sıra çizilme ve düşmelere karşı da iPhone’u çok iyi koruduğunu belirtiyor. Ancak, gerçek hayattaki deneyimler çok farklı.
Tasarım hataları
Başka bir paylaşılan fotoğrafta çizik kılıfların Apple mağazasında sergilendiği görülüyor.
Apple’ın deriye kıyasla daha düşük karbon ayak izine sahip olduğunu söylediği ve dayanıklı olduğunu özellikle belirttiği iPhone 15 FineWoven kılıflar hakkında olumsuz geri bildirimler gelmeye devam ediyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2023/09/25/finewoven-iphone-case-continued-criticism/ https://9to5mac.com/2023/09/25/apple-finewoven-cases-hands-on-terrible/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.