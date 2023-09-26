Apple'ın 2000 TL'lik iPhone 15 kılıfı eleştiri yağmuruna tutuldu!

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 15 modelleri için tasarladığı FineWoven kılıfları satışa çıktığından bu yana ağır eleştirilere maruz kaldı. Özellikle kumaş yüzünün çok leke tuttuğu ve çizildiği yönünde şikayetler var. Mikro dokuma kılıf için olumsuz geri bildirimlerin ardı arkası kesilmiyor.

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Ultra dayanıksız!

Apple, deri yerine gelen çevre dostu mikro dokuma kılıfın dayanıklı mikro kumaştan üretildiğini, tasarım ve üretim aşamalarında binlerce saat boyunca test edildiğini, güzel görünmesinin yanı sıra çizilme ve düşmelere karşı da iPhone’u çok iyi koruduğunu belirtiyor. Ancak, gerçek hayattaki deneyimler çok farklı.

Tasarım hataları

Tam Boyutta Gör Çizilmelere ve lekelere karşı son derece hassas olan kılıfın USB-C bağlantı noktası için bırakılan boşluğun mükemmel şekilde hizalanmadığı görülüyor.

Başka bir paylaşılan fotoğrafta çizik kılıfların Apple mağazasında sergilendiği görülüyor.

Apple’ın deriye kıyasla daha düşük karbon ayak izine sahip olduğunu söylediği ve dayanıklı olduğunu özellikle belirttiği iPhone 15 FineWoven kılıflar hakkında olumsuz geri bildirimler gelmeye devam ediyor.

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