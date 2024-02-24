Apple'ın 5G'nin benimsenmesine katkısı büyük: İşte rakamlar

Apple ve Samsung birlikte 1 milyardan fazla 5G özellikli akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş durumda. Cupertinolu şirket bu teknolojiyi ilk olarak iPhone 12 ile sunmuştu. Cihazın 2020'nin sonlarına doğru piyasaya sürülmesinin ardından, dünya genelinde 5G'li cihaz sevkiyatları ilk kez tek çeyrekte 100 milyon adedin üzerine çıktı.
2023'ün son çeyreğinde iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesinden hemen sonra sevkiyatlar yeni bir rekora ulaştı: Tek çeyrekte 200 milyon adetlik bir sevkiyat gerçekleşti. Toplamda ise 5G destekli telefon sevkiyatları geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2 milyar barajını aşmayı başardı.
3G ve 4G'den daha hızlı benimsendi
Tüm bu tablo 5G'nin resmi olarak uygulamaya konmasından itibaren bu kilometre taşına ulaşılmasının yaklaşık beş yıl sürdüğü anlamına geliyor ki bu süre, 3G ve 4G gibi teknolojilere kıyasla daha kısa. 4G'li telefonların bu noktaya ulaşması altı yıl gibi biraz daha uzun bir zaman almıştı.
Sektör beklentileri 5G teknolojisi için gerekli bileşen fiyatlarının düşmeye devam etmesi ve daha fazla akıllı telefon üreticisinin (çoğunlukla Çinli) bu teknolojiye yatırım yapmayı sürdürmesi durumunda, bu trendin gelecekte daha da yaygın hale geleceği yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.