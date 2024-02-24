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    Apple'ın 5G'nin benimsenmesine katkısı büyük: İşte rakamlar

    Yayınlanan yeni bir rapor Apple'ın 5G teknolojisinin hızlı benimsenmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Veriler toplam 5G telefon sevkiyatının 2 milyarı aştığını gösteriyor.
    Apple'ın 5G'nin benimsenmesine katkısı büyük: İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Counterpoint Research, Apple'ın küresel akıllı telefon pazarında 5G teknolojisinin benimsenmesine önemli katkılarda bulunduğunu ve günümüzde bu teknolojiye sahip en çok cihaz satan şirketlerden biri konumuna yükseldiğini ortaya koyan bir rapor yayınladı.

    Apple ve Samsung birlikte 1 milyardan fazla 5G özellikli akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş durumda. Cupertinolu şirket bu teknolojiyi ilk olarak iPhone 12 ile sunmuştu. Cihazın 2020'nin sonlarına doğru piyasaya sürülmesinin ardından, dünya genelinde 5G'li cihaz sevkiyatları ilk kez tek çeyrekte 100 milyon adedin üzerine çıktı.

    2023'ün son çeyreğinde iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesinden hemen sonra sevkiyatlar yeni bir rekora ulaştı: Tek çeyrekte 200 milyon adetlik bir sevkiyat gerçekleşti. Toplamda ise 5G destekli telefon sevkiyatları geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2 milyar barajını aşmayı başardı.

    Apple'ın 5G'nin benimsenmesine katkısı büyük: İşte rakamlar Tam Boyutta Gör

    3G ve 4G'den daha hızlı benimsendi

    Tüm bu tablo 5G'nin resmi olarak uygulamaya konmasından itibaren bu kilometre taşına ulaşılmasının yaklaşık beş yıl sürdüğü anlamına geliyor ki bu süre, 3G ve 4G gibi teknolojilere kıyasla daha kısa. 4G'li telefonların bu noktaya ulaşması altı yıl gibi biraz daha uzun bir zaman almıştı.

    Apple'ın 5G'nin benimsenmesine katkısı büyük: İşte rakamlar Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar 5G'li 2 milyar akıllı telefon sevkiyatının neredeyse yüzde 70'i Çin, ABD ve Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkelerden kaynaklansa da üreticilerin bu teknolojiyi giriş seviyesi ve orta sınıf cihazlara entegre etmeye başlamasıyla ivmenin daha da yükselmesi öngörülüyor.

    Sektör beklentileri 5G teknolojisi için gerekli bileşen fiyatlarının düşmeye devam etmesi ve daha fazla akıllı telefon üreticisinin (çoğunlukla Çinli) bu teknolojiye yatırım yapmayı sürdürmesi durumunda, bu trendin gelecekte daha da yaygın hale geleceği yönünde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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