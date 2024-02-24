Apple'ın 5G'nin benimsenmesine katkısı büyük: İşte rakamlar

Tam Boyutta Gör Counterpoint Research, Apple'ın küresel akıllı telefon pazarında 5G teknolojisinin benimsenmesine önemli katkılarda bulunduğunu ve günümüzde bu teknolojiye sahip en çok cihaz satan şirketlerden biri konumuna yükseldiğini ortaya koyan bir rapor yayınladı.

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Apple ve Samsung birlikte 1 milyardan fazla 5G özellikli akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirmiş durumda. Cupertinolu şirket bu teknolojiyi ilk olarak iPhone 12 ile sunmuştu. Cihazın 2020'nin sonlarına doğru piyasaya sürülmesinin ardından, dünya genelinde 5G'li cihaz sevkiyatları ilk kez tek çeyrekte 100 milyon adedin üzerine çıktı.

2023'ün son çeyreğinde iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesinden hemen sonra sevkiyatlar yeni bir rekora ulaştı: Tek çeyrekte 200 milyon adetlik bir sevkiyat gerçekleşti. Toplamda ise 5G destekli telefon sevkiyatları geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2 milyar barajını aşmayı başardı.

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3G ve 4G'den daha hızlı benimsendi

Tüm bu tablo 5G'nin resmi olarak uygulamaya konmasından itibaren bu kilometre taşına ulaşılmasının yaklaşık beş yıl sürdüğü anlamına geliyor ki bu süre, 3G ve 4G gibi teknolojilere kıyasla daha kısa. 4G'li telefonların bu noktaya ulaşması altı yıl gibi biraz daha uzun bir zaman almıştı.

Tam Boyutta Gör Her ne kadar 5G'li 2 milyar akıllı telefon sevkiyatının neredeyse yüzde 70'i Çin, ABD ve Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkelerden kaynaklansa da üreticilerin bu teknolojiyi giriş seviyesi ve orta sınıf cihazlara entegre etmeye başlamasıyla ivmenin daha da yükselmesi öngörülüyor.

Sektör beklentileri 5G teknolojisi için gerekli bileşen fiyatlarının düşmeye devam etmesi ve daha fazla akıllı telefon üreticisinin (çoğunlukla Çinli) bu teknolojiye yatırım yapmayı sürdürmesi durumunda, bu trendin gelecekte daha da yaygın hale geleceği yönünde.

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