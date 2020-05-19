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    Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün fiyatı ve özellikleri sızdırıldı

    Apple'ın artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü Apple Glasses'ın fiyatı, çıkış tarihi ve özellikleri sızdırıldı. İşte Apple'ın AR gözlüğüne dair sızdırılan özel bilgiler:
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    10 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
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    9
    18
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün fiyatı ve özellikleri sızdırıldı
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    Konu Apple olunca isabetli sızıntıları ve tutarlı tahminleriyle gündeme gelen teknoloji analisti Jon Prosser, Apple'ın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğünün özelliklerini ve fiyatını sızdırdı. 

    Daha önce Apple Glasses'ın prototipini ve gözlük için tasarlanan kullanıcı arayüzü Starboard'ı gördüğünü belirten Prosser, son YouTube videosuyla bildiklerini bizlerle paylaştı. 

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    Apple AR gözlük fiyatı ve çıkış tarihi

    Apple'ın artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü için Apple Glasses isimlendirmesini kullanacağını belirten Prosser, Apple Glasses'ın 499$ fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Jon Prosser, gözlüğün reçete sunulması halinde numaralı cam seçeneğinin de olacağını ve bunun son tüketiciye olan maliyeti artırabileceğini de dipnot olarak ekliyor.

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    Prosser, gördüğü prototipin plastik çerçeveleri olduğunu, ancak final versiyonda bu çerçevelerin metal bir malzemeden üretilebileceğini de tahminleri arasına ekliyor. Bunun yanı sıra yeni iPad Pro'da kullanılan ve iPhone 12 Pro modellerinde de yer alacağı söylenen LiDAR tarayıcıyı, Apple Glasses'da da çerçevelerin sağ tarafında gördüğünü belirten Prosser, prototipte başka herhangi bir kameranın yer almadığını söylüyor. 

    Gözlükte herhangi bir kameranın yer almıyor oluşu, gizlilik açısından önemli olsa da kullanıcı deneyiminde çeşitli eksikliklere neden olması da kaçılmaz bir gerçek. 

    Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün fiyatı ve özellikleri sızdırıldı
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    Tüm veri işlemenin iPhone'da yapıldığını, gözlüğün tıpkı birinci nesil Apple Watch'da olduğu gibi kablosuz bağlantı aracılığıyla yalnızca bilgileri kullanıcıya gösteren bir aksesuar olduğunu açıklayan Jon Prosser, gözlüğün kablosuz şarj için plastik bir stand ile birlikte kutudan çıkacağını bildiriyor. Yani Apple Glasses, verileri işlemek için ihtiyacı olan grafik ve işlem gücünü iPhone'lardan alacak. 

    Starboard adı verilen bir kullanıcı arayüzü çalıştıracak olan gözlükler, her iki camında da bilgiler gösterebilecek. Bu arayüzü el hareketleriyle ya da gözlüğün çerçevelerine dokunarak kontrol edebilmek mümkün olacak. 

    2020'nin son çeyreği ila 2021'in ilk çeyereği arasında duyurulması beklenen gözlüğün, 2022 itibariyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak koronavirüs pandemisi, Apple Glasses'ın lansmanını geciktirebilir. 



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    xenix 8 sa. en beğenilen
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    Escapetolife 6 sa.
    Navigasyon ve ufak tefek bilgilendirmeler dışında, Lidar sensörüyle etrafı matrix gibi gösterebilir, buda görme sorunu olanlar için "Yüksek Karşıtlık Tema" gibi çevreyi daha belirgin yapmayı sağlayabilir, merdiven basamakları, tümsekler, çukurlar vs.
    Navigasyon ve ufak tefek bilgilendirmeler dışında, Lidar sensörüyle etrafı matrix gibi gösterebilir, buda görme sorunu olanlar için "Yüksek Karşıtlık Tema" gibi...
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    flowerhorn 3 sa.
    O ekranın göze zararı olacak mı acaba ?

    Sonuçta ekran ile göz arasında max 3 cm var
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 sa.
    Paslanmaz çelik, titanyum ve seramik versiyonları ek ücrete tabii olurlar
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    SelcukMST (Selcuk Masat) 6 sa. yeni yorumcu
    Bionik bir adam olduk bu günlerde, aksiiii, laneeet, gözlüklüüüüü
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    MERNEPTAH 6 sa.
    10 kilo sipariş ettim
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    3Rayy 6 sa.
    biz ona 1000 dolarcik diyelim malum
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    Escapetolife 6 sa.
    Navigasyon ve ufak tefek bilgilendirmeler dışında, Lidar sensörüyle etrafı matrix gibi gösterebilir, buda görme sorunu olanlar için "Yüksek Karşıtlık Tema" gibi çevreyi daha belirgin yapmayı sağlayabilir, merdiven basamakları, tümsekler, çukurlar vs.
    Yanıtla +5
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    xenix 8 sa. en beğenilen
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 8 sa.
    Ortada çalıştığını gördüğümüz bir prototip bile yok ama fiyatı belli nedense. Apple "nasıl olsa biz ne kaktırırsak gider mantığı ile mi iş yapıyor nedir?
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    Şıh Hazretleri (- -) 8 sa.
    Yapılan şey gayet mantıklı. Google ve diğer teknoloji şirketleri AR gözlükleri tamamen bağımsız bir aksesuar olarak tasarladığı için hantal ve karışıktı. Apple ise telefona vs bağladığı için hem daha basit hem de daha taşınabilir olacak. Tabi ilk nesil olduğu için 4-5 sonra gündelik hayatta sıkça kullanacağız diyebiliriz, tabi o zamana kadar dolar 100 lira olmazsa
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    3474 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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