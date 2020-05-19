Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlüğünün fiyatı ve özellikleri sızdırıldı

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Konu Apple olunca isabetli sızıntıları ve tutarlı tahminleriyle gündeme gelen teknoloji analisti Jon Prosser, Apple'ın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğünün özelliklerini ve fiyatını sızdırdı.

Daha önce Apple Glasses'ın prototipini ve gözlük için tasarlanan kullanıcı arayüzü Starboard'ı gördüğünü belirten Prosser, son YouTube videosuyla bildiklerini bizlerle paylaştı.

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Apple AR gözlük fiyatı ve çıkış tarihi

Apple'ın artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü için Apple Glasses isimlendirmesini kullanacağını belirten Prosser, Apple Glasses'ın 499$ fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Jon Prosser, gözlüğün reçete sunulması halinde numaralı cam seçeneğinin de olacağını ve bunun son tüketiciye olan maliyeti artırabileceğini de dipnot olarak ekliyor.

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Prosser, gördüğü prototipin plastik çerçeveleri olduğunu, ancak final versiyonda bu çerçevelerin metal bir malzemeden üretilebileceğini de tahminleri arasına ekliyor. Bunun yanı sıra yeni iPad Pro'da kullanılan ve iPhone 12 Pro modellerinde de yer alacağı söylenen LiDAR tarayıcıyı, Apple Glasses'da da çerçevelerin sağ tarafında gördüğünü belirten Prosser, prototipte başka herhangi bir kameranın yer almadığını söylüyor.

Gözlükte herhangi bir kameranın yer almıyor oluşu, gizlilik açısından önemli olsa da kullanıcı deneyiminde çeşitli eksikliklere neden olması da kaçılmaz bir gerçek.

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Tüm veri işlemenin iPhone'da yapıldığını, gözlüğün tıpkı birinci nesil Apple Watch'da olduğu gibi kablosuz bağlantı aracılığıyla yalnızca bilgileri kullanıcıya gösteren bir aksesuar olduğunu açıklayan Jon Prosser, gözlüğün kablosuz şarj için plastik bir stand ile birlikte kutudan çıkacağını bildiriyor. Yani Apple Glasses, verileri işlemek için ihtiyacı olan grafik ve işlem gücünü iPhone'lardan alacak.

Starboard adı verilen bir kullanıcı arayüzü çalıştıracak olan gözlükler, her iki camında da bilgiler gösterebilecek. Bu arayüzü el hareketleriyle ya da gözlüğün çerçevelerine dokunarak kontrol edebilmek mümkün olacak.

2020'nin son çeyreği ila 2021'in ilk çeyereği arasında duyurulması beklenen gözlüğün, 2022 itibariyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak koronavirüs pandemisi, Apple Glasses'ın lansmanını geciktirebilir.

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