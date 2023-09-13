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    iPhone 15 serisinde kablosuz şarj hızları değişmedi

    Apple ısrarlı bir şekilde hızlı şarj teknolojilerini son limitlerine kadar kullanmamayı tercih ediyor. iPhone 15 serisinde de Qi kablosuz şarj teknolojisi yıllardır değişmedi. 
    iPhone 15 Tam Boyutta Gör
    Android dünyası çoktan rekor kablolu ve kablosuz hızlı şarj seviyelerine ulaşsa da Apple bir türlü bu teknolojiyi içine sindiremedi. Özellikle aşırı ısınma ve batarya ömrünü etkilemesi nedeniyle yıllardır mesafeli yaklaşıyor. iPhone 15 serisinde de bu durum değişmedi.

    iPhone 15 kablosuz şarj hızları

    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serisinin tanıtılması ile birlikte derinlemesine özellik araştırmaları başladı. Firma tanıtımda pek çok şeyi açıklamadığı için detaylar bu tür analizlerde ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi de hızlı şarj.

    Firmanın teknik belgelerine göre iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinde Qi kablosuz şarj hızı 7.5W ile sınırlı. Apple uzun süredir bu sınırı koruyor ve değiştirmedi. MagSafe ise 15W seviyesine kadar kablosuz şarj edebiliyor.

    Qi Konsorsiyumu son olarak 15W seviyelerine kadar çıkan ve MagSafe üzerinde inşa edilen Qi2 standardını duyurmuştu. Böylece destekli iPhone modellerinde 15W seviyesine kadar kablosuz şarj mümkün olacak. Apple etkinlikte Qi2 teknolojisini desteklediğini vurgulasa da hızı arttırmayı tercih etmemiş.

    Diğer bir detay ise kablolu şarj özelliğinin de karanlıkta kalması. Bazı iddialar 35W adaptör ile daha hızlı şarj elde edileceğini belirtiyordu ancak görünen 20W ve üzeri adaptörler ile bataryanın yüzde 50 doluluk oranına 30 dakikada ulaştığı. Bunun haricinde bir bilgi verilmemiş. Gerçek hayat testlerinde kablolu şarj performansı net olarak ortaya çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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