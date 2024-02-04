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    Argylle, Apple'a milyonlarca dolar kaybettirebilir

    200 milyon dolarlık bütçesiyle Apple'ın bugüne kadar imza attığı en pahalı filmlerden biri olan Argylle, gişede çakıldı. Film, Apple'a milyonlarca dolar kaybettirebilir. 

    Apple'ın büyük bütçeli filmi Argylle gişede çakıldı Tam Boyutta Gör

    2019 yılında kurduğu dijital platformu Apple TV+ aracılığıyla sinema dünyasına adım atan Apple, aradan geçen dört buçuk yılda Hollywood'un önemli bir parçası hâline geldi. Geçtiğimiz yıl Martin Scorssese'nin Killers of the Flower Moon ve Ridley Scott'ın Napoleon filmlerini sinemaseverlerle buluşturan Apple, sinemalarda da gösterime soktuğu bu yüksek profilli filmlerle Hollywood'daki yerini iyiden iyiye sağlamlaştırdı.

    Saygın yönetmenlerin yüksek bütçeli filmlerine yatırım yapmak Apple'ın sinema dünyasındaki varlığını güçlendirmiş olsa da bu yatırımlar şirketin yıl sonu bilançosuna eksi yazdı. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan Napoleon, gişede 219 milyon dolarda kalırken; Killers of the Flower Moon da 200 milyon dolarlık bütçesine karşın sadece 156.7 milyon dolar hasılat yapabildi.

    Bu iki film Apple'ın bir nevi prestij projeleri olduğu için şirketin bu kayıpları göze alarak bu projelere yatırım yaptığını varsayabiliriz. Bu yüzden bu kayıplar şirketin canını o kadar sıkmamış olabilir. Ancak bunların üstüne bir de Argylle'ın gişede çakılması, şirketin canını epey sıkacak gibi görünüyor.

    Argylle, Gişedeki İlk Hafta Sonunda 33.4 Milyon Dolarda Kaldı

    Killers of the Flower Moon ve Napoleon'un aksine daha ticari kaygılarla ortaya çıkmış bir proje olan Argylle, 200 milyon dolarlık bütçesi ve Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena gibi yıldız isimleri barındıran kadrosuyla bu yılın ilk gişe canavarı olmaya adaydı. Ancak günün sonunda ortaya çıkan tablo hiç öyle olmadı. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece düşük puanlar alan film, gişede tam anlamıyla çakıldı.

    Şu ana kadar gelen rakamlar, Argylle'ın Kuzey Amerika'da gösterime girdiği ilk hafta sonunda sadece 16.5 milyon dolar hasılat yapacağını gösteriyor. Üstelik dünyanın geri kalanında da durum çok farklı değil. Filmin diğer ülkelerdeki toplam hasılatının da 16.9 milyon dolarda kalması bekleniyor. Sadece prodüksiyon bütçesi 200 milyon dolara yakın olan bir filmin ilk hafta sonunda 30 milyon dolar barajını zar zor geçebiliyor olması, neresinden bakarsanız bakın bir fiyasko. Özellikle Argylle gibi kağıt üstünde gişe canavarı olarak görülen bir aksiyon filmi için.

    İlk hafta sonunda ortaya çıkan bu tablo, Argylle'ın Apple'a milyonlarca dolar kaybettireceğinin habercisi. Elbette film önümüzdeki aylarda Apple TV+ kütüphanesine eklenmesiyle şirkete farklı bir noktadan fayda sağlayacaktır. Ancak Netflix'in aksine Apple filmlerini sinemalarda da gösterime soktuğu için, filmlerinin dijital platformunda yarattığı etki bir Netflix filmi kadar büyük olmayabiliyor. Bu noktada filmin vizyondayken yarattığı etki ve aldığı yorumlar belirleyici oluyor. Argylle bu konuda sınıfta kaldığı için  Apple TV+'a katkısı da sınırlı olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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