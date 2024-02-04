Argylle, Apple'a milyonlarca dolar kaybettirebilir

2019 yılında kurduğu dijital platformu Apple TV+ aracılığıyla sinema dünyasına adım atan Apple, aradan geçen dört buçuk yılda Hollywood'un önemli bir parçası hâline geldi. Geçtiğimiz yıl Martin Scorssese'nin Killers of the Flower Moon ve Ridley Scott'ın Napoleon filmlerini sinemaseverlerle buluşturan Apple, sinemalarda da gösterime soktuğu bu yüksek profilli filmlerle Hollywood'daki yerini iyiden iyiye sağlamlaştırdı.
Saygın yönetmenlerin yüksek bütçeli filmlerine yatırım yapmak Apple'ın sinema dünyasındaki varlığını güçlendirmiş olsa da bu yatırımlar şirketin yıl sonu bilançosuna eksi yazdı. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan Napoleon, gişede 219 milyon dolarda kalırken; Killers of the Flower Moon da 200 milyon dolarlık bütçesine karşın sadece 156.7 milyon dolar hasılat yapabildi.
Bu iki film Apple'ın bir nevi prestij projeleri olduğu için şirketin bu kayıpları göze alarak bu projelere yatırım yaptığını varsayabiliriz. Bu yüzden bu kayıplar şirketin canını o kadar sıkmamış olabilir. Ancak bunların üstüne bir de Argylle'ın gişede çakılması, şirketin canını epey sıkacak gibi görünüyor.
Argylle, Gişedeki İlk Hafta Sonunda 33.4 Milyon Dolarda Kaldı
Killers of the Flower Moon ve Napoleon'un aksine daha ticari kaygılarla ortaya çıkmış bir proje olan Argylle, 200 milyon dolarlık bütçesi ve Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena gibi yıldız isimleri barındıran kadrosuyla bu yılın ilk gişe canavarı olmaya adaydı. Ancak günün sonunda ortaya çıkan tablo hiç öyle olmadı. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece düşük puanlar alan film, gişede tam anlamıyla çakıldı.
Şu ana kadar gelen rakamlar, Argylle'ın Kuzey Amerika'da gösterime girdiği ilk hafta sonunda sadece 16.5 milyon dolar hasılat yapacağını gösteriyor. Üstelik dünyanın geri kalanında da durum çok farklı değil. Filmin diğer ülkelerdeki toplam hasılatının da 16.9 milyon dolarda kalması bekleniyor. Sadece prodüksiyon bütçesi 200 milyon dolara yakın olan bir filmin ilk hafta sonunda 30 milyon dolar barajını zar zor geçebiliyor olması, neresinden bakarsanız bakın bir fiyasko. Özellikle Argylle gibi kağıt üstünde gişe canavarı olarak görülen bir aksiyon filmi için.
İlk hafta sonunda ortaya çıkan bu tablo, Argylle'ın Apple'a milyonlarca dolar kaybettireceğinin habercisi. Elbette film önümüzdeki aylarda Apple TV+ kütüphanesine eklenmesiyle şirkete farklı bir noktadan fayda sağlayacaktır. Ancak Netflix'in aksine Apple filmlerini sinemalarda da gösterime soktuğu için, filmlerinin dijital platformunda yarattığı etki bir Netflix filmi kadar büyük olmayabiliyor. Bu noktada filmin vizyondayken yarattığı etki ve aldığı yorumlar belirleyici oluyor. Argylle bu konuda sınıfta kaldığı için Apple TV+'a katkısı da sınırlı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.