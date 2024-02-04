Argylle, Apple'a milyonlarca dolar kaybettirebilir

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2019 yılında kurduğu dijital platformu Apple TV+ aracılığıyla sinema dünyasına adım atan Apple, aradan geçen dört buçuk yılda Hollywood'un önemli bir parçası hâline geldi. Geçtiğimiz yıl Martin Scorssese'nin Killers of the Flower Moon ve Ridley Scott'ın Napoleon filmlerini sinemaseverlerle buluşturan Apple, sinemalarda da gösterime soktuğu bu yüksek profilli filmlerle Hollywood'daki yerini iyiden iyiye sağlamlaştırdı.

Saygın yönetmenlerin yüksek bütçeli filmlerine yatırım yapmak Apple'ın sinema dünyasındaki varlığını güçlendirmiş olsa da bu yatırımlar şirketin yıl sonu bilançosuna eksi yazdı. Yaklaşık 200 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan Napoleon, gişede 219 milyon dolarda kalırken; Killers of the Flower Moon da 200 milyon dolarlık bütçesine karşın sadece 156.7 milyon dolar hasılat yapabildi.

Bu iki film Apple'ın bir nevi prestij projeleri olduğu için şirketin bu kayıpları göze alarak bu projelere yatırım yaptığını varsayabiliriz. Bu yüzden bu kayıplar şirketin canını o kadar sıkmamış olabilir. Ancak bunların üstüne bir de Argylle'ın gişede çakılması, şirketin canını epey sıkacak gibi görünüyor.

Argylle, Gişedeki İlk Hafta Sonunda 33.4 Milyon Dolarda Kaldı

Killers of the Flower Moon ve Napoleon'un aksine daha ticari kaygılarla ortaya çıkmış bir proje olan Argylle, 200 milyon dolarlık bütçesi ve Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena gibi yıldız isimleri barındıran kadrosuyla bu yılın ilk gişe canavarı olmaya adaydı. Ancak günün sonunda ortaya çıkan tablo hiç öyle olmadı. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden son derece düşük puanlar alan film, gişede tam anlamıyla çakıldı.

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Şu ana kadar gelen rakamlar, Argylle'ın Kuzey Amerika'da gösterime girdiği ilk hafta sonunda sadece 16.5 milyon dolar hasılat yapacağını gösteriyor. Üstelik dünyanın geri kalanında da durum çok farklı değil. Filmin diğer ülkelerdeki toplam hasılatının da 16.9 milyon dolarda kalması bekleniyor. Sadece prodüksiyon bütçesi 200 milyon dolara yakın olan bir filmin ilk hafta sonunda 30 milyon dolar barajını zar zor geçebiliyor olması, neresinden bakarsanız bakın bir fiyasko. Özellikle Argylle gibi kağıt üstünde gişe canavarı olarak görülen bir aksiyon filmi için.

İlk hafta sonunda ortaya çıkan bu tablo, Argylle'ın Apple'a milyonlarca dolar kaybettireceğinin habercisi. Elbette film önümüzdeki aylarda Apple TV+ kütüphanesine eklenmesiyle şirkete farklı bir noktadan fayda sağlayacaktır. Ancak Netflix'in aksine Apple filmlerini sinemalarda da gösterime soktuğu için, filmlerinin dijital platformunda yarattığı etki bir Netflix filmi kadar büyük olmayabiliyor. Bu noktada filmin vizyondayken yarattığı etki ve aldığı yorumlar belirleyici oluyor. Argylle bu konuda sınıfta kaldığı için Apple TV+'a katkısı da sınırlı olabilir.

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