Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix sinemalara kapıyı hepten kapattı; Filmlerini sinemalarda göstermeyecek

    Normalde ödül sezonuna dâhil olabilmek için bazı filmlerini sinemalarda gösteren Netflix, artık sinemalara kapıyı hepten kapattı. Netflix filmleri sinemalarda gösterilmeyecek.
    Netflix sinema gösterimlerine son veriyor Tam Boyutta Gör
    Yıllardır Netflix'in film departmanının başında yer alan Scott Stuber, geçtiğimiz günlerde şirketten ayrıldı. Bu ayrılıkla beraber şirket için bir dönem de sona ermiş oldu. Hatırlarsanız Stuber'ın ayrılığı sonrası şirketin hem film sayısını azaltacağını, hem de daha az büyük bütçeli filme imza atacağını sizlerle paylaşmıştık. Görünen o ki şirketin film tarafında yapacağı tek değişiklik bu olmayacak. Netflix yönetiminden gelen son açıklama, şirketin sinemalarla da bağını hepten koparacağını gösteriyor.

    Orijinal içerik alanına girdiği ilk yıllarda kendisini Hollywood'a kabul ettirmeye çalışan, bu amaç doğrultusunda daha prestijli projelere yönelen şirket, bu süreçte filmlerini sinemalarda gösterme konusunda da bazı tavizler verdi. Şirket, filmlerini ilk başta vizyona sokup, sonra dijital platformunda yayınlamayı hiçbir zaman kabul etmedi ama özellike ödül sezonunda iddialı olacak yapımları için sinemalarda da gösterim düzenlemeyi kabul etti. Ne var ki artık bunun da sonuna gelinmiş gibi görünüyor.

    Netflix'in 2024 Programı, Ödül Yarışından Çekildiğini Gösteriyor

    Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Bela Bajaria, filmlerini hiçbir zaman sinemalarda göstermeyeceklerini açıkladı. Bajaria bu kararı, "Kullanıcılarımız film izlemeyi seviyorlar ve bu filmleri Netflix'te izlemek istiyorlar." diyerek savundu. Bajaria, filmlerini sinemalarda da gösteren Amazon ve Apple'a atıfta bulunarak, bazı rakiplerinin bu yöntemi tercih ettiğini ama kendilerinin tek odağının dijital platformları olacağını ifade etti.

    Netflix'in bu hafta paylaştığı 2024 programı da Bajaria'nın bu açıklamalarını destekler nitelikte. Yıllardır sonbahar aylarında ödül sezonunda etkili olabilecek filmler çıkaran Netflix'in bu yılki programında bu tarz filmlerin olmaması dikkat çekiyor. Daha önce The Irishman, Marriage Story, Roma gibi iddialı yapımlarla bu yarışa dâhil olan şirketin bu yılki programında bunlarla aynı profilde tek bir yapım bile yok.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ses geçirmeyen duvar kağıdı kullananlar rakı ishal yapar mı 120 metrekare evin doğalgaz maliyeti xiaomi orjinal batarya nereden alınır eski sevgilim yeni sevgili yapmış

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8
    Lenovo LOQ 15IRH8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız