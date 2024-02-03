Netflix sinemalara kapıyı hepten kapattı; Filmlerini sinemalarda göstermeyecek

Orijinal içerik alanına girdiği ilk yıllarda kendisini Hollywood'a kabul ettirmeye çalışan, bu amaç doğrultusunda daha prestijli projelere yönelen şirket, bu süreçte filmlerini sinemalarda gösterme konusunda da bazı tavizler verdi. Şirket, filmlerini ilk başta vizyona sokup, sonra dijital platformunda yayınlamayı hiçbir zaman kabul etmedi ama özellike ödül sezonunda iddialı olacak yapımları için sinemalarda da gösterim düzenlemeyi kabul etti. Ne var ki artık bunun da sonuna gelinmiş gibi görünüyor.
Netflix'in 2024 Programı, Ödül Yarışından Çekildiğini Gösteriyor
Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Bela Bajaria, filmlerini hiçbir zaman sinemalarda göstermeyeceklerini açıkladı. Bajaria bu kararı, "Kullanıcılarımız film izlemeyi seviyorlar ve bu filmleri Netflix'te izlemek istiyorlar." diyerek savundu. Bajaria, filmlerini sinemalarda da gösteren Amazon ve Apple'a atıfta bulunarak, bazı rakiplerinin bu yöntemi tercih ettiğini ama kendilerinin tek odağının dijital platformları olacağını ifade etti.
Netflix'in bu hafta paylaştığı 2024 programı da Bajaria'nın bu açıklamalarını destekler nitelikte. Yıllardır sonbahar aylarında ödül sezonunda etkili olabilecek filmler çıkaran Netflix'in bu yılki programında bu tarz filmlerin olmaması dikkat çekiyor. Daha önce The Irishman, Marriage Story, Roma gibi iddialı yapımlarla bu yarışa dâhil olan şirketin bu yılki programında bunlarla aynı profilde tek bir yapım bile yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.