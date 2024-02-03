Netflix sinemalara kapıyı hepten kapattı; Filmlerini sinemalarda göstermeyecek

Tam Boyutta Gör Yıllardır Netflix'in film departmanının başında yer alan Scott Stuber, geçtiğimiz günlerde şirketten ayrıldı. Bu ayrılıkla beraber şirket için bir dönem de sona ermiş oldu. Hatırlarsanız Stuber'ın ayrılığı sonrası şirketin hem film sayısını azaltacağını, hem de daha az büyük bütçeli filme imza atacağını sizlerle paylaşmıştık. Görünen o ki şirketin film tarafında yapacağı tek değişiklik bu olmayacak. Netflix yönetiminden gelen son açıklama, şirketin sinemalarla da bağını hepten koparacağını gösteriyor.

Orijinal içerik alanına girdiği ilk yıllarda kendisini Hollywood'a kabul ettirmeye çalışan, bu amaç doğrultusunda daha prestijli projelere yönelen şirket, bu süreçte filmlerini sinemalarda gösterme konusunda da bazı tavizler verdi. Şirket, filmlerini ilk başta vizyona sokup, sonra dijital platformunda yayınlamayı hiçbir zaman kabul etmedi ama özellike ödül sezonunda iddialı olacak yapımları için sinemalarda da gösterim düzenlemeyi kabul etti. Ne var ki artık bunun da sonuna gelinmiş gibi görünüyor.

Netflix'in 2024 Programı, Ödül Yarışından Çekildiğini Gösteriyor

Netflix'in içerikten sorumlu yöneticisi Bela Bajaria, filmlerini hiçbir zaman sinemalarda göstermeyeceklerini açıkladı. Bajaria bu kararı, "Kullanıcılarımız film izlemeyi seviyorlar ve bu filmleri Netflix'te izlemek istiyorlar." diyerek savundu. Bajaria, filmlerini sinemalarda da gösteren Amazon ve Apple'a atıfta bulunarak, bazı rakiplerinin bu yöntemi tercih ettiğini ama kendilerinin tek odağının dijital platformları olacağını ifade etti.

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Netflix'in bu hafta paylaştığı 2024 programı da Bajaria'nın bu açıklamalarını destekler nitelikte. Yıllardır sonbahar aylarında ödül sezonunda etkili olabilecek filmler çıkaran Netflix'in bu yılki programında bu tarz filmlerin olmaması dikkat çekiyor. Daha önce The Irishman, Marriage Story, Roma gibi iddialı yapımlarla bu yarışa dâhil olan şirketin bu yılki programında bunlarla aynı profilde tek bir yapım bile yok.

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