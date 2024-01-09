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    Apple'ın güvenli dediği AirDrop kırıldı! Peki nasıl?

    Apple cihazlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştıran AirDrop, Çinli yetkililer tarafından kırıldı. Peki, AirDrop'un güvenlik sistemi nasıl aşıldı?            
    apple airdrop kırıldı çin Tam Boyutta Gör
    Apple, kablosuz bağlantının TLS şifrelemesini kullanması nedeniyle protokolü güvenli olarak tanıtıyor ancak BMBJ (Beijing Municipal Bureau of Justice), protokolün şifrelemesini geçip AirDrop üzerinden dosya paylaşanların numaralarına ve e-posta adreslerine ulaşmayı başardı.

    Güvenlik açığı Çin'de devlet kurumu tarafından kullanıldı

    Kurum, iPhone cihaz kayıtlarının analiz edilerek gökkuşağı tablosu (rainbow table) oluşturulduğunu, bu sayede de gizli hash değerlerinin AirDrop'u kullananların telefon numaraları ve e-posta hesaplarıyla ilişkilendirilen metinlere dönüştürüldüğünü söyledi. BMBJ’ye göre bu, kamu güvenliği yetkililerinin AirDrop işlevini yasadışı içerik yaymak için kullanan suçluları tespit etmesine yardımcı olacak.

    AiDrop protokolündeki güvenlik açığının daha önce bir devlet kurumu tarafından kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor ancak bu keşfedilen ilk açık değil. Nisan 2021’de, Alman araştırmacılar, hem alıcının hem de gönderenin birbirlerinin rehberinde kayıtlı olduğu doğrulayan karşılıklı kimlik doğrulama mekanizmasının özel bilgileri açığa çıkarmak için kullanılabileceğini keşfetti. Ancak, Apple, bu açığı düzeltmedi.

    Hatırlatma açısından, Apple, hükümet karşıtı aktivistlerin AirDrop’u siyasi amaçla kullandıklarını görüp Kasım 2022’de Çin’deki cihazlarda kullanımını sınırlandırmıştı. AirDrop, varsayılan olarak yalnızca kişiler ile sınırlandırıldı, herkesle paylaşma seçeneği 10 dakika ile sınırlandırıldı. iOS 16.2’nin çıkmasıyla bu sınırlama, dünya genelinde tüm kullanıcılara uygulanmaya başlandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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