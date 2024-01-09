Apple'ın güvenli dediği AirDrop kırıldı! Peki nasıl?

Güvenlik açığı Çin'de devlet kurumu tarafından kullanıldı
Kurum, iPhone cihaz kayıtlarının analiz edilerek gökkuşağı tablosu (rainbow table) oluşturulduğunu, bu sayede de gizli hash değerlerinin AirDrop'u kullananların telefon numaraları ve e-posta hesaplarıyla ilişkilendirilen metinlere dönüştürüldüğünü söyledi. BMBJ’ye göre bu, kamu güvenliği yetkililerinin AirDrop işlevini yasadışı içerik yaymak için kullanan suçluları tespit etmesine yardımcı olacak.
AiDrop protokolündeki güvenlik açığının daha önce bir devlet kurumu tarafından kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor ancak bu keşfedilen ilk açık değil. Nisan 2021’de, Alman araştırmacılar, hem alıcının hem de gönderenin birbirlerinin rehberinde kayıtlı olduğu doğrulayan karşılıklı kimlik doğrulama mekanizmasının özel bilgileri açığa çıkarmak için kullanılabileceğini keşfetti. Ancak, Apple, bu açığı düzeltmedi.
Hatırlatma açısından, Apple, hükümet karşıtı aktivistlerin AirDrop’u siyasi amaçla kullandıklarını görüp Kasım 2022’de Çin’deki cihazlarda kullanımını sınırlandırmıştı. AirDrop, varsayılan olarak yalnızca kişiler ile sınırlandırıldı, herkesle paylaşma seçeneği 10 dakika ile sınırlandırıldı. iOS 16.2’nin çıkmasıyla bu sınırlama, dünya genelinde tüm kullanıcılara uygulanmaya başlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.