Apple’ın ilk yapay zeka eğitim modeli: “Ferret”

Tam Boyutta Gör Apple ve Cornell Üniversitesi için çalışan araştırmacılar Ekim ayında, sorgular için görüntülerin bölgelerini kullanabilen "Ferret" adlı açık kaynaklı çok modlu (multimodal) büyük dil modelini (LLM) sessiz sedasız yayınladı. Ferret, bir araştırma sürümü olarak yayına alınırken tanıtımı için herhangi bir duyuru yapılmadı. Ferret'in kodu 30 Ekim'de Ferret-Bench ile birlikte yayınlandı ve kontrol noktası sürümleri (checkpoint) 14 Aralık'ta tanıtıldı.

Apple’dan yapay zeka için önemli adım

Apple’ın Ferret modelini açık kaynak olarak yayınlanması ticari olmayan bir lisans altında gerçekleştiriliyor, bu nedenle mevcut haliyle ticarileştirilemiyor. Bununla birlikte modelin gelecekteki bir Apple ürününde veya hizmetinde bir şekilde kullanılma olasılığı bulunuyor.

Apple AI/ML araştırma bilimcisi Zhe Gan'ın Ekim ayında attığı bir tweet, Ferret'in bir görüntüde "herhangi bir ayrıntıda herhangi bir yere atıfta bulunabilen ve herhangi bir şeyi temel alabilen" bir sistem olarak kullanıldığını açıklıyor. Ayrıca bunu bir görüntü içindeki herhangi bir bölge şeklini kullanarak da yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Daha basit bir ifadeyle model, bir görüntü üzerinde çizilen bir bölgeyi inceleyebiliyor, bu bölge içerisindeki bir sorguda kullanıcı tarafından kullanılabilecek unsurları belirleyebiliyor, tanımlayabiliyor ve tespit edilen unsurun etrafına bir sınırlayıcı kutu çizebiliyor.

Apple'dan 50 milyon dolarlık yapay zeka anlaşması! 1 gün önce eklendi

Örneğin, görseldeki bir hayvanın görüntüsü vurgulanıp Ferret’a hayvanın ne olduğu sorulduğunda model, canlının türünü ve kullanıcının bir gruptan tek bir hayvana atıfta bulunup bulunmadığını belirleyebilir. Ferret, daha fazla yanıt sunmak için görüntüde tespit edilen diğer öğelerin bağlamını da kullanabilir.

Tam Boyutta Gör Verilen bu açıklama önemli zira Apple’ın kendi teknolojileri konusunda oldukça ketum bir firma olduğu bilinen bir gerçek. Yapay zeka tarafındaysa Apple daha açık olmaya istekli olduğu görülüyor. Öte yandan Apple’ın bir de altyapı sorunu var; sahip olduğu yapay zeka sunucularının sayısını artırmak için çalışıyor olsa da, şu anda örneğin ChatGPT ile başa baş çalışacak ölçeğe sahip olmayabilir.

Zira Ferret’ın 80GB belleğe sahip 8 A100 GPU üzerinde eğitildiği belirtiliyor. Bu sayı Apple’ın rakiplerine kıyasla çok düşük. Bununla birlikte Apple’ın yapay zeka için milyonlarca dolar harcadığı bizzat CEO’su Tim Cook tarafından açıklanmıştı. Dolayısıyla açıklanmayan projeler de arka planda yürütülüyor olabilir. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Apple’ın yapay zeka eğitimi için haber yayıncılarıyla görüşmelere başladığı bildirildi. Görünüşe göre Apple, yapay zeka modellerini eğitmek için büyük haber yayıncılarını kullanmayı planlıyor. Şirketin her haber kuruluşu için birkaç yıllığına en az 50 milyon dolarlık anlaşma yaptığı söyleniyor.

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