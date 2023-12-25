Apple’ın ilk yapay zeka eğitim modeli: “Ferret”

Apple’dan yapay zeka için önemli adım
Apple’ın Ferret modelini açık kaynak olarak yayınlanması ticari olmayan bir lisans altında gerçekleştiriliyor, bu nedenle mevcut haliyle ticarileştirilemiyor. Bununla birlikte modelin gelecekteki bir Apple ürününde veya hizmetinde bir şekilde kullanılma olasılığı bulunuyor.
Apple AI/ML araştırma bilimcisi Zhe Gan'ın Ekim ayında attığı bir tweet, Ferret'in bir görüntüde "herhangi bir ayrıntıda herhangi bir yere atıfta bulunabilen ve herhangi bir şeyi temel alabilen" bir sistem olarak kullanıldığını açıklıyor. Ayrıca bunu bir görüntü içindeki herhangi bir bölge şeklini kullanarak da yapabiliyor.
Örneğin, görseldeki bir hayvanın görüntüsü vurgulanıp Ferret’a hayvanın ne olduğu sorulduğunda model, canlının türünü ve kullanıcının bir gruptan tek bir hayvana atıfta bulunup bulunmadığını belirleyebilir. Ferret, daha fazla yanıt sunmak için görüntüde tespit edilen diğer öğelerin bağlamını da kullanabilir.
Zira Ferret’ın 80GB belleğe sahip 8 A100 GPU üzerinde eğitildiği belirtiliyor. Bu sayı Apple’ın rakiplerine kıyasla çok düşük. Bununla birlikte Apple’ın yapay zeka için milyonlarca dolar harcadığı bizzat CEO’su Tim Cook tarafından açıklanmıştı. Dolayısıyla açıklanmayan projeler de arka planda yürütülüyor olabilir. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Apple’ın yapay zeka eğitimi için haber yayıncılarıyla görüşmelere başladığı bildirildi. Görünüşe göre Apple, yapay zeka modellerini eğitmek için büyük haber yayıncılarını kullanmayı planlıyor. Şirketin her haber kuruluşu için birkaç yıllığına en az 50 milyon dolarlık anlaşma yaptığı söyleniyor.Kaynakça https://appleinsider.com/articles/23/12/24/apples-ferret-is-a-new-open-source-machine-learning-model https://arxiv.org/pdf/2310.07704.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.