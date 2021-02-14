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    Apple'ın iPhone 13 mini planında değişiklik yok

    Apple'ın zayıf iPhone 12 mini satışlarına rağmen iPhone 13 mini'yi piyasaya sürmeye kararlı olduğu bildiriliyor. Şirket bu yıl yeni nesil iPhone SE'yi pas geçebilir.
    14 Şubat 2021, 21:00 (3 gün)
    3,9b
    1
    12
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2

    Apple'ın iPhone 13 mini planında değişiklik yok
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    Apple ürünleriyle ilgili güvenilir istihbaratlarıyla tanıdığımız duyumcu ve teknoloji analisti Jon Prosser, Cupertinolu şirketin planları hakkında bazı yeni detaylar açıkladı.

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    Prosser yayınladığı son videoda, 5.4 inçlik iPhone 12 mini satışlarının düşük olmasına rağmen Apple'ın iPhone 13 mini'yi piyasaya sürmeye kararlı olduğunu söyledi.

    Apple'ın iPhone 13 mini planında değişiklik yok
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    Üretim durdurulacak

    iPhone 12 mini üretiminin 2021'in ikinci çeyreğinde sonlandırılması planlanıyor. Çünkü Apple bu modele yönelik yıllık talebi karşılamaya yetecek kadar akıllı telefon üretmiş durumda.

    Prosser ayrıca yeni nesil iPhone SE'nin bu yıl piyasaya sürülmeme ihtimalinin olduğunu da söylüyor. Bunun nedeni ise o boşluğun iPhone 13 mini tarafından doldurulacak olması.



    https://www.imore.com/iphone-13-mini-still-planned-despite-ailing-12-mini-sales Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen mck94
    Olur mu canım ben mini kullanıyorum ve en iyisini istiyorum fiyatı için küçük almıyorum.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Iphone 13 miniyi çıkaracağına hot iphone SE 3'ü çıkar iphone SE plus'ı çıkar daha iyi ne gerek var zaten satışlar az iphone 12 mininin
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    Fallout (Gandalf The White) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Mini olduğu için batarya teknolojik kısıt. 3. kamera ve diğer sensörler muhtemelen teknolojik kısıt. Yüzey alanı küçük olduğu için ısıyı etkili bir şekilde dağıtmak teknolojik kısıt. Öyle tablet gibi geniş bir alana sahip olunca 5000'lik batarya da koyarsın, ısıyı dağıtmak için bakır ısı borusu da. Asıl mühendislik küçücük alana en son teknolojiyi sığdırabilmekte.

    Mini'nin pro'su çıksın alırım direkt. Fiyatı en yukardaymış vb. hiç takılmam. Yeter ki hatasız ve flagship özelliklerde olsun cihaz.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bataryası Xiaomi Mi10T nin gerisinde kalan cihaza 10bin lira vermek akıl işi değil.. o yüzden satmadı
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben bu derece az satmasının nedenini mini ekine bağlıyorum eğer adı iphone 12 se olsa daha çok satardı :)
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    HA-DH 3 gün ( Mesaj Silindi ) a_y_k_u_t
    kesinlikle, starbucks'da nasıl mini desinler? rezil olurlar..

    normal insanları tenzih ederim
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) a_y_k_u_t
    Bence iPhone 12C SE olmalıydı, daha ucuz durur
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    WB 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Mini apple in bugune kadar cikardigi en guzel cihazlardan biri. Fiyat politikasi bir miktar yanlis olsa da asil sorun artik cok fazla secenek olmasi, en azindan miniyi se olarak cikarmaliydi..
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    Dalette (hasan yılmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    tabi 12 mini satılmayınca direk ismini değiştirip satılığa çıkaracaklar.
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarim SE Fiyatlarina yakin bir fiyatta gelir yeni mini. OLED ekrandan maliyeti arttiran seylerden vazgecsinler bir zahmet.
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    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi ) mck94
    Olur mu canım ben mini kullanıyorum ve en iyisini istiyorum fiyatı için küçük almıyorum.
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