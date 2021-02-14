Apple'ın iPhone 13 mini planında değişiklik yok

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Apple ürünleriyle ilgili güvenilir istihbaratlarıyla tanıdığımız duyumcu ve teknoloji analisti Jon Prosser, Cupertinolu şirketin planları hakkında bazı yeni detaylar açıkladı.

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Prosser yayınladığı son videoda, 5.4 inçlik iPhone 12 mini satışlarının düşük olmasına rağmen Apple'ın iPhone 13 mini'yi piyasaya sürmeye kararlı olduğunu söyledi.

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Üretim durdurulacak

iPhone 12 mini üretiminin 2021'in ikinci çeyreğinde sonlandırılması planlanıyor. Çünkü Apple bu modele yönelik yıllık talebi karşılamaya yetecek kadar akıllı telefon üretmiş durumda.

Prosser ayrıca yeni nesil iPhone SE'nin bu yıl piyasaya sürülmeme ihtimalinin olduğunu da söylüyor. Bunun nedeni ise o boşluğun iPhone 13 mini tarafından doldurulacak olması.

https://www.imore.com/iphone-13-mini-still-planned-despite-ailing-12-mini-sales

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