Apple'ın iPhone 13 mini planında değişiklik yok

Apple ürünleriyle ilgili güvenilir istihbaratlarıyla tanıdığımız duyumcu ve teknoloji analisti Jon Prosser, Cupertinolu şirketin planları hakkında bazı yeni detaylar açıkladı.İlginizi Çekebilir Apple, iPhone 12 Serisi için MagSafe Power Bank geliştiriyor
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Prosser yayınladığı son videoda, 5.4 inçlik iPhone 12 mini satışlarının düşük olmasına rağmen Apple'ın iPhone 13 mini'yi piyasaya sürmeye kararlı olduğunu söyledi.
Üretim durdurulacak
iPhone 12 mini üretiminin 2021'in ikinci çeyreğinde sonlandırılması planlanıyor. Çünkü Apple bu modele yönelik yıllık talebi karşılamaya yetecek kadar akıllı telefon üretmiş durumda.
Prosser ayrıca yeni nesil iPhone SE'nin bu yıl piyasaya sürülmeme ihtimalinin olduğunu da söylüyor. Bunun nedeni ise o boşluğun iPhone 13 mini tarafından doldurulacak olması.
https://www.imore.com/iphone-13-mini-still-planned-despite-ailing-12-mini-sales Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mini'nin pro'su çıksın alırım direkt. Fiyatı en yukardaymış vb. hiç takılmam. Yeter ki hatasız ve flagship özelliklerde olsun cihaz.
normal insanları tenzih ederim