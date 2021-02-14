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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Windows 10 hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösterecek

    Microsoft, Windows 10'a birçok kullanıcının ilgisini çekecek yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor. İşletim sistemi yakında hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösterebilecek.
    14 Şubat 2021, 19:00 (3 gün)
    2,2b
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    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Windows 10 hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösterecek
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    Kişisel verilerin gizliliği günümüzün en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Burdan yola çıkan Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için gizlilik odaklı yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar yakında hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını takip etme şansına sahip olacaklar.

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    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için "acil durum" güncellemesi yayınladı"

    Windows 10X'in ilk sürümlerinde test edilen özelliğin daha sonra Windows 10 işletim sistemine gelebileceği belirtiliyor. Görev çubuğunda kamera şeklinde bir simge görünecek. Kullanıcılar fare imlecini bu simgenin üzerine getirerek hangi uygulamaların kamerayı kullandığını kolay bir şekilde görebilecekler.

    Windows 10 hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösterecek
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    Kameranın gizlice açılıp açılmadığı belli olacak

    Eğer birden fazla uygulama kameraya erişim sağlıyorsa bunların sayısı simgenin üzerinde yazacak. Yeni özellik mahramiyet endişesi taşıyan kullanıcılar düşünülerek tasarlandı. Birçok açıdan faydalı olacağı kesin. En önemlisi de kötü amaçlı uygulamaların kamerayı gizlice açıp açmadığı görülebilecek.

    Windows 10 hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösterecek
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    Başta da belirttiğimiz gibi söz konusu özellik şu anda Windows 10X'in şirket içi sürümlerinde test ediliyor. Ne zaman genel kullanıma sunulacağı belli değil. Sonbaharda yayınlanması planlanan Windows 10 Sun Valley güncellemesiyle (Windows 10 21H2) hayatımıza dahil olabilir.



    https://www.windowslatest.com/2021/02/09/windows-10-may-soon-tell-you-which-apps-are-using-your-camera/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Alın geçin rahatlayın...

    https://www.aliexpress.com/item/1005001697852495.html
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    c36ab7c4 (c36ab7c4 c36ab7c4) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Benim gördüğüm çoğu insan işletim sistemlerini administrator haklarına sahip kullanıcı ile kullanıyor. Bu haklara sahip bir kullanıcı ile istemeden zararlı bir yazılım çalıştırırsanız bu tip güvenlik önlemleri kolaylıkla aşılabiliyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    BekirHan (Bekir Han) 2 gün ( Mesaj Silindi ) c36ab7c4
    işten bu yüzden en güzel win10 kurduktan sonra bir tane daha user açıp sınırlandırmak. sorna o hesabı kullanmak. son kullanıcı için zor tabii ama...
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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yapıştır bişey oraya kafan rahat....
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    crazywinner3 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Webcam'im yok xd
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendilerinin de ne zaman gözetlediklerini de gösterecek mi xd
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