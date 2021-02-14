Windows 10 hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını gösterecek

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Kişisel verilerin gizliliği günümüzün en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Burdan yola çıkan Microsoft, Windows 10 işletim sistemi için gizlilik odaklı yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar yakında hangi uygulamaların kameraya erişim sağladığını takip etme şansına sahip olacaklar.

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Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 bigisayarlar için "acil durum" güncellemesi yayınladı"

Windows 10X'in ilk sürümlerinde test edilen özelliğin daha sonra Windows 10 işletim sistemine gelebileceği belirtiliyor. Görev çubuğunda kamera şeklinde bir simge görünecek. Kullanıcılar fare imlecini bu simgenin üzerine getirerek hangi uygulamaların kamerayı kullandığını kolay bir şekilde görebilecekler.

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Kameranın gizlice açılıp açılmadığı belli olacak

Eğer birden fazla uygulama kameraya erişim sağlıyorsa bunların sayısı simgenin üzerinde yazacak. Yeni özellik mahramiyet endişesi taşıyan kullanıcılar düşünülerek tasarlandı. Birçok açıdan faydalı olacağı kesin. En önemlisi de kötü amaçlı uygulamaların kamerayı gizlice açıp açmadığı görülebilecek.

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Başta da belirttiğimiz gibi söz konusu özellik şu anda Windows 10X'in şirket içi sürümlerinde test ediliyor. Ne zaman genel kullanıma sunulacağı belli değil. Sonbaharda yayınlanması planlanan Windows 10 Sun Valley güncellemesiyle (Windows 10 21H2) hayatımıza dahil olabilir.

https://www.windowslatest.com/2021/02/09/windows-10-may-soon-tell-you-which-apps-are-using-your-camera/

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