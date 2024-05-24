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    Katlanabilir ekranlı MacBook geliyor: Peki, nasıl olacak?

    Apple'ın katlanabilir iPhone modeli üzerine çalıştığı yıllardır söyleniyor ancak yeni rapor, katlanabilir ekranlı MacBook modelinin geleceğini söylüyor. Peki, neler biliyoruz?
    18.8 inç katlanabilir ekranlı macbook Tam Boyutta Gör
    Apple tedarik zinciri analisti Kuo, 2026 yılında 18.8 inç veya 20.2 inç katlanabilir ekranlı MacBook modelinin çıkacağını iddia ediyor. Ekran üretim endüstrisinde oldukça deneyimli bir isim olan Ross Young da bunu doğruladı.

    18.8 inç ekrana sahip olacak

    18.8 inç MacBook’un katlanmış durumdayken geleneksel 13 inç veya 14 inç MacBook’a benzer olacağı söyleniyor. Katlanabilir ekranlı MacBook’un sanal klavyeli tam ekran tasarımına sahip olması bekleniyor ancak detaylar paylaşılmadı. Yalnızca ekranın mümkün olduğunca katlama yerini belli etmeyeceğini biliyoruz. Bu detay elbette bilgisayarın fiyatını önemli ölçüde artıracak. Son olarak, yeni nesil Apple M5 çiple donatılacak.

    Katlanabilir ekrana sahip MacBook’un 2026 yılında tanıtılması ve ekran panellerini LG’nin üretmesi bekleniyor. Katlanan MacBook’un fiyatının 3500 dolardan başlayacağı söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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