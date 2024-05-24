Katlanabilir ekranlı MacBook geliyor: Peki, nasıl olacak?

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple tedarik zinciri analisti Kuo, 2026 yılında 18.8 inç veya 20.2 inç katlanabilir ekranlı MacBook modelinin çıkacağını iddia ediyor. Ekran üretim endüstrisinde oldukça deneyimli bir isim olan Ross Young da bunu doğruladı.

M4 MacBook Pro modelleri hakkında tüm bilinenler 1 ay önce eklendi

18.8 inç ekrana sahip olacak

18.8 inç MacBook’un katlanmış durumdayken geleneksel 13 inç veya 14 inç MacBook’a benzer olacağı söyleniyor. Katlanabilir ekranlı MacBook’un sanal klavyeli tam ekran tasarımına sahip olması bekleniyor ancak detaylar paylaşılmadı. Yalnızca ekranın mümkün olduğunca katlama yerini belli etmeyeceğini biliyoruz. Bu detay elbette bilgisayarın fiyatını önemli ölçüde artıracak. Son olarak, yeni nesil Apple M5 çiple donatılacak.

Katlanabilir ekrana sahip MacBook’un 2026 yılında tanıtılması ve ekran panellerini LG’nin üretmesi bekleniyor. Katlanan MacBook’un fiyatının 3500 dolardan başlayacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.