13 yaşındaki bir çocuk Tetris'i bitirmeyi başararak tarihe geçti: İşte videosu

Blue Scuti takma adını kullanan 13 yaşındaki Willis Gibson, orijinal Nintendo NES konsolunda klasik Tetris oyununu bitirmeyi başardı. Oyun kilitlenene kadar oynamaya devam eden çocuk, tarihte bu yapan ilk kişi oldu. Videonun tamamını YouTube'da kanalından izleyebilirsiniz.

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Gibson, Dünya Şampiyonası yarı finalleri sırasında kendi rekoru da dahil olmak üzere Tetris'te daha önce kırılmış olan tüm rekorları kırdı. Bundan önce sadece yapay zeka oyunu sonuna kadar tamamlamayı başarmıştı. Tabi burada oyunun çöktüğü kill screen (ölüm ekranı) durumundan bahsediyoruz.

"Parmaklarımı hissetmiyorum"

Blue Scuti lakaplı oyuncunun Tetris'i bitirmesi yaklaşık 38 dakika sürdü. Bu başarıya ulaşmasında oyun kumandasını daha hızlı kullanmasını sağlayan özel bir "yuvarlama" tekniği ve "hiper dokunma" yönteminin de etkisi büyük oldu.

Yayınlanan videoda çocuğun sonlara yaklaştıkça giderek gerginleştiğini görüyoruz. Tetris'in sonuna ulaşmayı başardıktan sonra ise dudaklarından "Aman Tanrım, evet! Bayılacağım. Parmaklarımı hissetmiyorum, ellerimi hissetmiyorum" cümleleri dökülüyor. Willis Gibson bu başarısını, Aralık ayında kaybettiği babasına ithaf etti.

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13 yaşındaki bir çocuk Tetris'i bitirmeyi başararak tarihe geçti