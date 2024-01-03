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    13 yaşındaki bir çocuk Tetris'i bitirmeyi başararak tarihe geçti: İşte videosu

    Tetris oyunu daha önce sadece yapay zeka tarafından bitirilmişti. 13 yaşındaki Willis Gibson, oyunu insan eliyle tamamlamayı başaran ilk kişi olarak tarihe geçti. Çökene kadar oynadı.
    13 yaşındaki bir çocuk Tetris'i bitirmeyi başararak tarihe geçti
    Blue Scuti takma adını kullanan 13 yaşındaki Willis Gibson, orijinal Nintendo NES konsolunda klasik Tetris oyununu bitirmeyi başardı. Oyun kilitlenene kadar oynamaya devam eden çocuk, tarihte bu yapan ilk kişi oldu. Videonun tamamını YouTube'da kanalından izleyebilirsiniz.

    Gibson, Dünya Şampiyonası yarı finalleri sırasında kendi rekoru da dahil olmak üzere Tetris'te daha önce kırılmış olan tüm rekorları kırdı. Bundan önce sadece yapay zeka oyunu sonuna kadar tamamlamayı başarmıştı. Tabi burada oyunun çöktüğü kill screen (ölüm ekranı) durumundan bahsediyoruz.

    "Parmaklarımı hissetmiyorum"

    Blue Scuti lakaplı oyuncunun Tetris'i bitirmesi yaklaşık 38 dakika sürdü. Bu başarıya ulaşmasında oyun kumandasını daha hızlı kullanmasını sağlayan özel bir "yuvarlama" tekniği ve "hiper dokunma" yönteminin de etkisi büyük oldu.

    Yayınlanan videoda çocuğun sonlara yaklaştıkça giderek gerginleştiğini görüyoruz. Tetris'in sonuna ulaşmayı başardıktan sonra ise dudaklarından "Aman Tanrım, evet! Bayılacağım. Parmaklarımı hissetmiyorum, ellerimi hissetmiyorum" cümleleri dökülüyor. Willis Gibson bu başarısını, Aralık ayında kaybettiği babasına ithaf etti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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