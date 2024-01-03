13 yaşındaki bir çocuk Tetris'i bitirmeyi başararak tarihe geçti: İşte videosu

Gibson, Dünya Şampiyonası yarı finalleri sırasında kendi rekoru da dahil olmak üzere Tetris'te daha önce kırılmış olan tüm rekorları kırdı. Bundan önce sadece yapay zeka oyunu sonuna kadar tamamlamayı başarmıştı. Tabi burada oyunun çöktüğü kill screen (ölüm ekranı) durumundan bahsediyoruz.
"Parmaklarımı hissetmiyorum"
Blue Scuti lakaplı oyuncunun Tetris'i bitirmesi yaklaşık 38 dakika sürdü. Bu başarıya ulaşmasında oyun kumandasını daha hızlı kullanmasını sağlayan özel bir "yuvarlama" tekniği ve "hiper dokunma" yönteminin de etkisi büyük oldu.
Yayınlanan videoda çocuğun sonlara yaklaştıkça giderek gerginleştiğini görüyoruz. Tetris'in sonuna ulaşmayı başardıktan sonra ise dudaklarından "Aman Tanrım, evet! Bayılacağım. Parmaklarımı hissetmiyorum, ellerimi hissetmiyorum" cümleleri dökülüyor. Willis Gibson bu başarısını, Aralık ayında kaybettiği babasına ithaf etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.