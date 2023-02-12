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    Apple'ın mini-LED ve ProMotion'a sahip ilk 27 inçlik ekranı yine ertelendi

    Studio Display'in yeni nesli olması beklenen Apple'ın mini-LED ve ProMotion'a sahip ilk 27 inçlik ekranı, 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmeyebilir. İşte detaylar:
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    Apple'ın ProMotion'a sahip ilk 27 inçlik ekranı yine ertelendi Tam Boyutta Gör
    Henüz piyasaya sürülmemiş Apple ürünleri hakkında yaptığı sızıntılarla meşhur endüstrisi analisti Ross Young'a göre, Apple'ın yeni mini LED arka aydınlatmalı 27 inçlik harici ekranı, 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmeyecek.

    Apple'ın mini-LED ve ProMotion'a sahip ilk 27 inçlik ekranı, 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmeyecek

    Apple'ın mini-LED ve ProMotion'a sahip ilk 27 inçlik Studio Display'i ile ilgili ortaya çıkan ilk söylentiler 2022 yazında piyasaya sürülebileceği yönündeydi. Daha sonra ortaya çıkan söylentiler ise Ekim ayını hedeflemekteydi. En son ise Ross Young, ekranın 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceğini söylemişti.

    Şimdilerde ise Apple'ın mini-LED harici ekranının piyasaya sürülmesini bir kez daha ertelemiş gibi görünüyor. Ross Young, yakın bir zamanda MacRumors'a verdiği demeçteApple'ın tedarik zincirinde ekranın seri üretime girdiğine dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi. 

    Young, daha önce ekranın ProMotion'ı destekleyeceğini ve 120 Hz'e kadar yenileme hızına izin vereceğini söylemişti. Ayrıca 27 inç boyutu göz önüne alındığında, ekranın Studio Display'in yeni nesil bir versiyonu olması oldukça muhtemel. Ancak cihazın, Studio Display ile üst düzey Pro Display XDR arasında konumlanmış yeni bir model de olması mümkün.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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