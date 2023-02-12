Apple'ın mini-LED ve ProMotion'a sahip ilk 27 inçlik ekranı yine ertelendi

Tam Boyutta Gör Henüz piyasaya sürülmemiş Apple ürünleri hakkında yaptığı sızıntılarla meşhur endüstrisi analisti Ross Young'a göre, Apple'ın yeni mini LED arka aydınlatmalı 27 inçlik harici ekranı, 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmeyecek.

Apple'ın mini-LED ve ProMotion'a sahip ilk 27 inçlik ekranı, 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmeyecek

Apple'ın mini-LED ve ProMotion'a sahip ilk 27 inçlik Studio Display'i ile ilgili ortaya çıkan ilk söylentiler 2022 yazında piyasaya sürülebileceği yönündeydi. Daha sonra ortaya çıkan söylentiler ise Ekim ayını hedeflemekteydi. En son ise Ross Young, ekranın 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceğini söylemişti.

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Şimdilerde ise Apple'ın mini-LED harici ekranının piyasaya sürülmesini bir kez daha ertelemiş gibi görünüyor. Ross Young, yakın bir zamanda MacRumors'a verdiği demeçteApple'ın tedarik zincirinde ekranın seri üretime girdiğine dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi.

Young, daha önce ekranın ProMotion'ı destekleyeceğini ve 120 Hz'e kadar yenileme hızına izin vereceğini söylemişti. Ayrıca 27 inç boyutu göz önüne alındığında, ekranın Studio Display'in yeni nesil bir versiyonu olması oldukça muhtemel. Ancak cihazın, Studio Display ile üst düzey Pro Display XDR arasında konumlanmış yeni bir model de olması mümkün.

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