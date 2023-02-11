Bir milyondan fazla kişi ChatGPT destekli Bing'i denemek için bekliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft ile OpenAI iş birliğiyle kullanıma sunulan Chat GPT destekli yeni Bing, 8 Şubat'ta tanıtıldı. Görünüşe göreyse sadece ilk birkaç gün içinde bile yeni Bing'i denemek isteyenlerin sayısı bir milyonu aştı.

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Yeni Bing ön izlemesi için 2 günde bir milyondan fazla kayıt yaptırıldı

Yeni Bing ön izlemesi, kullanıcıların yapay zekanın yardımıyla, sorgulara dayalı bilgileri çekebilen ve ChatGPT'ye oldukça benzeyen bir chatbot arabirimi aracılığıyla internette bilgi bulmasına olanak tanıyacak. Sınırlı birön izleme sürümünüyayına alan Microsoft, yeni Bing'in tam kullanımı için birbekleme listesioluşturdu. Microsoft çalışanı Yusuf Mehdi'nin yaptığı Twitter paylaşımı ise ilk 48 saat içinde bir milyondan fazla kişinin yeni Bing ön izlemesi için bekleme listesine katıldığını doğruladı.

Yeni ortaya çıkmış verileri kullanamayan ChatGPT'nin aksine güncel bilgileri kullanabilen yeni Bing, ChatGPT'ye güç veren dil modeli olan GPT 3.5'in yükseltilmiş bir sürümü tarafından desteklenmekte. Prometheus Modeli olarak nitelendirilen sürümle birlikte bundan sonra arama yapmak için kullanılan cümlelerirobotlaşmış kalıplarla yazmaya gerek olmayacağı iddia ediliyor.

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Milyonlarca insan ChatGPT destekli Bing'i denemeyi bekliyor