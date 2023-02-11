Bir milyondan fazla kişi ChatGPT destekli Bing'i denemek için bekliyor

Yeni Bing ön izlemesi için 2 günde bir milyondan fazla kayıt yaptırıldı
Yeni Bing ön izlemesi, kullanıcıların yapay zekanın yardımıyla, sorgulara dayalı bilgileri çekebilen ve ChatGPT'ye oldukça benzeyen bir chatbot arabirimi aracılığıyla internette bilgi bulmasına olanak tanıyacak. Sınırlı birön izleme sürümünüyayına alan Microsoft, yeni Bing'in tam kullanımı için birbekleme listesioluşturdu. Microsoft çalışanı Yusuf Mehdi'nin yaptığı Twitter paylaşımı ise ilk 48 saat içinde bir milyondan fazla kişinin yeni Bing ön izlemesi için bekleme listesine katıldığını doğruladı.
Yeni ortaya çıkmış verileri kullanamayan ChatGPT'nin aksine güncel bilgileri kullanabilen yeni Bing, ChatGPT'ye güç veren dil modeli olan GPT 3.5'in yükseltilmiş bir sürümü tarafından desteklenmekte. Prometheus Modeli olarak nitelendirilen sürümle birlikte bundan sonra arama yapmak için kullanılan cümlelerirobotlaşmış kalıplarla yazmaya gerek olmayacağı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah