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    Bir milyondan fazla kişi ChatGPT destekli Bing'i denemek için bekliyor

    8 Şubat'ta tanıtılan ChatGPT destekli Microsoft'un yeni tarayıcısı Bing, oldukça dikkat çekti. Zira daha şimdiden bir milyondan fazla kişi Bing'i denemek için kayıt oluşturdu.
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    Milyonlarca insan ChatGPT destekli Bing'i denemeyi bekliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft ile OpenAI iş birliğiyle kullanıma sunulan Chat GPT destekli yeni Bing, 8 Şubat'ta tanıtıldı. Görünüşe göreyse sadece ilk birkaç gün içinde bile yeni Bing'i denemek isteyenlerin sayısı bir milyonu aştı.

    Yeni Bing ön izlemesi için 2 günde bir milyondan fazla kayıt yaptırıldı

    Yeni Bing ön izlemesi, kullanıcıların yapay zekanın yardımıyla, sorgulara dayalı bilgileri çekebilen ve ChatGPT'ye oldukça benzeyen bir chatbot arabirimi aracılığıyla internette bilgi bulmasına olanak tanıyacak. Sınırlı birön izleme sürümünüyayına alan Microsoft, yeni Bing'in tam kullanımı için birbekleme listesioluşturdu. Microsoft çalışanı Yusuf Mehdi'nin yaptığı Twitter paylaşımı ise ilk 48 saat içinde bir milyondan fazla kişinin yeni Bing ön izlemesi için bekleme listesine katıldığını doğruladı.

    Yeni ortaya çıkmış verileri kullanamayan ChatGPT'nin aksine güncel bilgileri kullanabilen yeni Bing, ChatGPT'ye güç veren dil modeli olan GPT 3.5'in yükseltilmiş bir sürümü tarafından desteklenmekte. Prometheus Modeli olarak nitelendirilen sürümle birlikte bundan sonra arama yapmak için kullanılan cümlelerirobotlaşmış kalıplarla yazmaya gerek olmayacağı iddia ediliyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 12 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 17 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 21 saat önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 1 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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