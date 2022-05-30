Apple’ın “realityOS” tescili, AR/VR gözlüğünün çok yakında tanıtılacağına işaret ediyor

Apple’ın uzun bir süredir arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı biliniyor. En geç 2023’te ilk akıllı gözlüğünü tanıtması beklenen Apple, projenin bitimine çok yaklaşmış olabilir. Patent ve Tescil Ofisi’nden gelen yeni belge, Apple’ın gözlüğüne işaret ediyor.

Apple realityOS

Apple’ın akıllı gözlüklerinde kullanacağı işletim sistemi bir süredir realityOS olarak anılıyordu. Şimdi de bu iddiayı güçlendiren bir belge ortaya çıktı. Vox Media tarafından keşfedilen patent başvurusu Realityo Systems LLC isimli bir şirketin “realityOS” tescilini gösteriyor. Bu doğrultuda Realityo Systems’ın Apple tarafından kurulan bir şirket olduğunu düşünülüyor. Realityo Systems, Yosemite Research LLC ile aynı adresi kullanıyor ve Yosemite Research LLC, Apple’ın macOS işletim sisteminin araştırmalarını gizlemek için kurduğu bir şirket.

Apple'ın akıllı gözlüğü çok yakında geliyor 1 hf. önce eklendi

Ayrıca Realityo Systems’ın reealityOS logosu, Apple’ın hep kullandığı San Francisco yazı tipi ile üretilmiş. Bu bilgilerin eşiğinde Apple’ın ilk AR/VR gözlüğünün çok yakında tanıtılacağı düşünülüyor. Apple'a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, WWDC’de Apple’ın akıllı gözlüğü hakkında ciddi bir sunum yapacağını da dile getirmişti. Görünüşe göre Apple’ın yeni nesil gözlükleri çok yakında bizlerle buluşacak.

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Apple'ın realityOS sistemi WWDC'de gösterilebilir