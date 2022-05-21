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    Apple’ın arttırılmış gerçekliği gözlüğü çok yakında geliyor

    Apple’ın bir süredir arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleri üzerinde çalıştığı biliniyordu. İddialara göre Apple’ın arttırılmış gerçekliği neredeyse hazır ve yönetim kuruluna gösterilmiş
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    Apple'ın akıllı gözlüğü çok yakında geliyor

    Apple’ın sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik üzerine çalıştığı bir süredir biliniyor. iPhone serisini ilerde sonlandırması beklenen Apple’ın akıllı gözlükleri, çok yakında bizlerle buluşabilir. Gelen bilgilere göre Apple’ın üst seviye çalışanları, yönetim kuruluna arttırılmış gerçeklik gözlüğünün sunumunu yapmış.

    Apple’ın arttırılmış gerçeklik gözlüğü bu sene bile tanıtılabilir

    Apple’ın arttırılmış gerçeklik gözlüğünün daha önce 2022’nin sonunda tanıtılması bekleniyordu ancak geçtiğimiz aylarda, 2023’e ertelendiğinin haberi gelmişti ancak görünüşe göre Apple, projede ciddi anlamda ilerlemiş. Bloomberg’ten Mark Gurman, Apple’ın yeni AR/VR gözlüğünün yönetim kuruluna gösterildiğini belirtti. Bu da projenin oldukça ileri bir aşamada olduğunu gösteriyor.

    En geç 2023 yılında tanıtılması beklenen bu cihaz, 2022’nin sonunda bile tanıtılabilir. Görünüşe göre cihazın işletim sisteminin geliştirilmesinde de ciddi yol alınmış, bu da cihazın yakın zamanda gelebileceğini gösteriyor. Bloomberg, Apple’ın iPhone uygulamalarının gözlük versiyonu üzerinde çalıştığını ve gözlük için özel uygulamalar geliştirildiğini belirtti. Bu özel uygulamalar, gözlükte içerik tüketme ve sanal toplantılar düzenleme gibi görevleri yerine getirecek. Apple’ın ilk akıllı gözlüğünün fiyatının oldukça yüksek olması bekleniyor ve ürün, ilk jenerasyon olduğundan büyük ihtimalle geliştiricileri ve hayranları hedefleyecek. Ayrıca Apple’ın önümüzdeki senelerde hafif ve kullanımı kolay arttırılmış gerçeklik gözlükleri de yapması bekleniyor. Apple’ın arttırılmış gözlükleri büyük ihtimalle önümüzdeki 1 sene içerisinde tanıtılacak. Belki de Apple, bir sürpriz ile gözlüğü WWDC 2022’de tanıtır.

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