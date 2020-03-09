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    Apple’ın WiFi davasındaki 838 milyon dolar tazminat cezası kesinleşti

    Temyiz aşamasında onanmasının ardından Apple’ın CalTech Enstitüsü’ne ödeyeceği 838 milyon dolarlık tazminat cezası kesinleşmiş oldu. Broadcom ise 270 milyon dolar ödeyecek.
    1 hf.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple’ın WiFi davasındaki 838 milyon dolar tazminat cezası kesinleşti

    Apple ve Broadcom firmalarına patent ihlali yaptıkları gerekçesiyle Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (CalTech) tarafından açılan tazminat davası kesinleşti. Dava bir süredir temyiz aşamasında bulunuyordu.

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    Temyiz de bitti

    Caltech; 4 farklı WiFi teknolojisinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 2016 yılında Apple ve Broadcom aleyhine dava açmıştı. Dosya kapsamında AirPort yönlendirici de dahil olmak üzere tüm Apple cihazları yer alıyor. Sadece iPod mevcut değil.

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    Enstitü bahse konu cihazların elde ettikleri gelirler üzerinden 1.1 milyar dolar tazminat talep etmişti. Kaliforniya’da görülen dava geçtiğimiz yaz sonuçlandı ve talep kabul edildi. Sonrasında davalı taraf kararı temyize götürmüştü. Apple yongalar Broadcom’a ait olduğu için cezanın büyüğünün ona ait olması gerektiğini iddia ediyordu.

    Temyizde de dava onanınca ceza kesinleşmiş oldu. Dava kapsamında Apple 600 milyon cihaz için toplam 838 milyon dolar ceza ödeyecek. Broadcom ise yonga satışları üzerinden 270 milyon dolar ceza ile kurtuldu.



    https://www.phonearena.com/news/Apple-to-pay-838M-patent-infringement-damages-to-Caltech-after-appeal-rejected_id122768 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    bu ceza apple a ticari açıdan daha çok teşvik edici bir ödül gibi olmuş !!!
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    teknolojiyi apple e satsaydı ! alet başına 0,10 sent gibi bir ödeme alırdı !

    aslında iş iyice satış başına kazanım kaybı hesabına göre ceza vermesi oldukça mantıklı ! bu ileride bir çok davaya emsal olacaktır !
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 1 hf.
    Sattığı telefon başına 1.39 dolar ceza kesmişler apple a, gerçekten hiç caydırıcı olmamış, adeta ödül olmuş, apple iyilik yapıp ödemesin benim telefonun cezasını, ben öderim, bendeki iphone için 10 lira atayımda çenesini kapasın hem apple hem kaliforniya enstitüsü
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