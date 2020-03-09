Apple’ın WiFi davasındaki 838 milyon dolar tazminat cezası kesinleşti

Apple ve Broadcom firmalarına patent ihlali yaptıkları gerekçesiyle Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (CalTech) tarafından açılan tazminat davası kesinleşti. Dava bir süredir temyiz aşamasında bulunuyordu.

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Temyiz de bitti

Caltech; 4 farklı WiFi teknolojisinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 2016 yılında Apple ve Broadcom aleyhine dava açmıştı. Dosya kapsamında AirPort yönlendirici de dahil olmak üzere tüm Apple cihazları yer alıyor. Sadece iPod mevcut değil.

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Enstitü bahse konu cihazların elde ettikleri gelirler üzerinden 1.1 milyar dolar tazminat talep etmişti. Kaliforniya’da görülen dava geçtiğimiz yaz sonuçlandı ve talep kabul edildi. Sonrasında davalı taraf kararı temyize götürmüştü. Apple yongalar Broadcom’a ait olduğu için cezanın büyüğünün ona ait olması gerektiğini iddia ediyordu.

Temyizde de dava onanınca ceza kesinleşmiş oldu. Dava kapsamında Apple 600 milyon cihaz için toplam 838 milyon dolar ceza ödeyecek. Broadcom ise yonga satışları üzerinden 270 milyon dolar ceza ile kurtuldu.

https://www.phonearena.com/news/Apple-to-pay-838M-patent-infringement-damages-to-Caltech-after-appeal-rejected_id122768

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