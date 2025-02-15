Apple'ın yeni Siri güncellemesi iOS 18.4'e yetişemeyebilir

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen Siri güncellemesi, yazılım geliştirme sürecinde yaşanan zorluklardan dolayı başlangıçta planlandığı gibi iOS 18.4 ile birlikte kullanıcılara sunulamayabilir. Yakın zamanlı yeni bir rapora göre şirketin içinden gelen bilgiler, yeni özelliklerin bir kısmının iOS 18.5 sürümüne ertelenebileceğini gösteriyor.

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Apple Intelligence destekli yeni Siri özellikleri, iOS 18.5'e sarkabilir

Apple, geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) Siri'ye eklenecek üç önemli yeniliği duyurmuştu. Bu yenilikler arasında, yapay zeka destekli kişisel bağlam anlayışı, ekran farkındalığı ve gelişmiş uygulama içi eylemler bulunuyor. Kişisel bağlam anlayışı sayesinde Siri, kullanıcıların e-postalarını, mesajlarını ve fotoğraflarını daha iyi anlayabilecek ve kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabilecek. Ekran farkındalığı özelliği ile dijital asistan, ekranda görüntülenen içeriği analiz ederek kullanıcı komutlarına daha doğru yanıtlar verebilecek ve uygulama içi eylemler özelliği ile Siri, hem Apple'ın kendi uygulamalarında hem de üçüncü taraf uygulamalarda yüzlerce yeni işlevi yerine getirebilecek.

Tam Boyutta Gör Ancak şirket içinden gelen bilgilere göre, yeni özellikleri test eden Apple çalışanları, fonksiyonların henüz tutarlı bir şekilde çalışmadığını gözlemledi. iOS 18.4'ün geliştiriciler için beta sürümünün önümüzdeki hafta yayınlanması beklenirken yazılımın tam anlamıyla hazır hale getirilmesi için kritik bir zaman diliminde bulunuluyor.

Apple'ın resmi olarak bu Siri güncellemelerinin kesin yayın tarihini açıklamamış olması, şirkete Ağustos ayına kadar bir esneklik sağlıyor. Bununla birlikte, iOS 19'un Haziran ayında beta aşamasına gireceği düşünüldüğünde, şirketin bu özellikleri en geç Mayıs ayı başlarında yayınlanması beklenen iOS 18.5 ile kullanıma sunması muhtemel görünüyor.

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Apple'ın yeni Siri güncellemesi iOS 18.4'e yetişemeyebilir