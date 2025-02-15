Apple'ın yeni Siri güncellemesi iOS 18.4'e yetişemeyebilir

Apple Intelligence destekli yeni Siri özellikleri, iOS 18.5'e sarkabilir
Apple, geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) Siri'ye eklenecek üç önemli yeniliği duyurmuştu. Bu yenilikler arasında, yapay zeka destekli kişisel bağlam anlayışı, ekran farkındalığı ve gelişmiş uygulama içi eylemler bulunuyor. Kişisel bağlam anlayışı sayesinde Siri, kullanıcıların e-postalarını, mesajlarını ve fotoğraflarını daha iyi anlayabilecek ve kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabilecek. Ekran farkındalığı özelliği ile dijital asistan, ekranda görüntülenen içeriği analiz ederek kullanıcı komutlarına daha doğru yanıtlar verebilecek ve uygulama içi eylemler özelliği ile Siri, hem Apple'ın kendi uygulamalarında hem de üçüncü taraf uygulamalarda yüzlerce yeni işlevi yerine getirebilecek.
Apple'ın resmi olarak bu Siri güncellemelerinin kesin yayın tarihini açıklamamış olması, şirkete Ağustos ayına kadar bir esneklik sağlıyor. Bununla birlikte, iOS 19'un Haziran ayında beta aşamasına gireceği düşünüldüğünde, şirketin bu özellikleri en geç Mayıs ayı başlarında yayınlanması beklenen iOS 18.5 ile kullanıma sunması muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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