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    Apple'ın yüzü gülüyor: iPhone 16e satışları iPhone SE'yi geride bıraktı

    Apple'ın yakın tarihte duyurduğu iPhone 16e, halefi olduğu iPhone SE 3'ü geride bırakmayı başardı. Uygun fiyatlı iPhone, selefinden %60 daha fazla sattı. İşte detaylar...
    Apple'ın yüzü gülüyor: iPhone 16e rekora koşuyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 16e, ilk tanıtıldığında eleştirilerin hedefi olmuştu. Hatta selefi iPhone SE’ye kıyasla belirgin şekilde daha pahalı olması ve sunduğu yeniliklerin sınırlı kalması, satışların düşeceği yönünde yorumlara yol açmıştı. Ancak son verilere göre iPhone 16e, tüm beklentileri aşmaya başardı.

    iPhone 16e satışları iPhone SE'yi geride bıraktı

    Bloomberg’in paylaştığı verilere göre iPhone 16e, beklentilerin aksine iPhone SE’ye kıyasla %60 daha fazla satış rakamına ulaştı. Şu an için telefonun toplam satış rakamları paylaşılmadı. Ancak Apple'ın ilk etapta 20 milyonluk hedef belirlediğini söyleyelim. 

    Bilmeyenler için iPhone 16e, Apple Intelligence desteğini sınırlı da olsa sunuyor ve daha modern bir tasarıma sahip. Ancak tek arka kamerayla gelmesi ve 2022 model iPhone SE’ye kıyasla 170 dolar daha pahalı olması, kullanıcıların eleştirilerini beraberinde getirdi. Ancak buna rağmen cihazın satışlarının güçlü olmasının birkaç nedeni olabilir.

    Aslına bakacak olursak iPhone SE’nin üretimden kaldırılmasıyla birlikte Apple ekosistemine giriş yapmak isteyenler için en uygun fiyatlı seçenek artık iPhone 16e oldu. Bu nedenle kullanıcılar ya bu modeli tercih etmek ya da Android tarafına yönelmek zorunda kalıyor. Öte yandan iPhone 16e’nin kurumsal müşteriler için cazip bir seçenek haline gelmiş olması da satışları artıran faktörlerden biri.

    Kötü haber şu ki, iPhone 16e satışları Apple için olumlu bir gelişme olsa da, bu modelin Çin pazarında yaşanan kan kaybını tersine çevirmesi pek mümkün görünmüyor. Keza Çin’de Apple’ın karşılaştığı zorluklar çok daha geniş çaplı ve sadece tek bir modelin başarısıyla aşılabilecek gibi değil.

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