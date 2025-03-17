Katlanabilir iPhone ile ilgili hem iyi hem de kötü haberler var

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Apple’ın uzun süredir merakla beklenen katlanabilir cihazlarıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Analist Jeff Pu'nun paylaştığı bilgilere göre, Apple’ın ilk iki katlanabilir modeli Foxconn’da Yeni Ürün Tanıtımı (NPI) aşamasına geçti. Bu süreç, cihazların prototiplerinin oluşturulup test edildiği önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gelen bilgilere göre, Apple’ın katlanabilir cihazları 2026 yılının ikinci yarısında seri üretime girecek. Bu da olası bir lansmanın en erken 2026’nın sonlarında veya 2027’nin başlarında gerçekleşebileceğini gösteriyor. Analist Pu, bu cihazların ilk prototiplerinin önümüzdeki Nisan ayında hazırlanacağını belirtti.

Katlanabilir modellerle ilgili kesin teknik detaylar henüz paylaşılmasa da, Apple’ın bir katlanabilir iPhone ve büyük ekranlı bir katlanabilir iPad üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor. Katlanabilir iPhone’un 8 inçlik bir iç ekrana sahip olması beklenirken, katlanabilir iPad’in ise 19 inç boyutlarına kadar çıkabileceği konuşuluyor. Bu, Apple’ın şimdiye kadar sunduğu en büyük ekranlı taşınabilir cihazlardan biri olabilir.

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Jeff Pu'nun raporuna göre, 2025 yılında iPhone satışlarında büyük bir yükseliş beklenmiyor. Bunun sebepleri arasında Apple’ın kişiselleştirilmiş Siri özelliklerini bir süre daha ertelemesi de yer alıyor. Ancak 2026 yılı itibarıyla Apple’ın katlanabilir cihazlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte Foxconn’un üretim hacminin ve satış gelirlerinin önemli ölçüde artacağı öngörülüyor.

Apple’ın katlanabilir cihazlar üzerinde çalıştığına dair söylentiler yıllardır gündemdeydi. Ancak bu yeni gelişmeler, firmanın projeyi daha somut bir aşamaya taşıdığını ve pazara giriş yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Üretim sürecinin sorunsuz ilerlemesi durumunda, Apple’ın katlanabilir cihazlarının mobil teknoloji dünyasında önemli bir dönüşüm yaratması bekleniyor.

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