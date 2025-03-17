Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir iPhone ile ilgili hem iyi hem de kötü haberler var

    Teknoloji dünyası nefesini tutmuş Apple’dan gelecek katlanabilir iPhone haberlerini bekliyor. Her ne kadar şirket bu konu hakkında bir açıklama yapmasa da, sızıntılar önemli bilgiler içeriyor.

    Katlanabilir iPhone ile ilgili hem iyi hem de kötü haberler var Tam Boyutta Gör

    Apple’ın uzun süredir merakla beklenen katlanabilir cihazlarıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Analist Jeff Pu'nun paylaştığı bilgilere göre, Apple’ın ilk iki katlanabilir modeli Foxconn’da Yeni Ürün Tanıtımı (NPI) aşamasına geçti. Bu süreç, cihazların prototiplerinin oluşturulup test edildiği önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Gelen bilgilere göre, Apple’ın katlanabilir cihazları 2026 yılının ikinci yarısında seri üretime girecek. Bu da olası bir lansmanın en erken 2026’nın sonlarında veya 2027’nin başlarında gerçekleşebileceğini gösteriyor. Analist Pu, bu cihazların ilk prototiplerinin önümüzdeki Nisan ayında hazırlanacağını belirtti.

    Katlanabilir modellerle ilgili kesin teknik detaylar henüz paylaşılmasa da, Apple’ın bir katlanabilir iPhone ve büyük ekranlı bir katlanabilir iPad üzerinde çalıştığı tahmin ediliyor. Katlanabilir iPhone’un 8 inçlik bir iç ekrana sahip olması beklenirken, katlanabilir iPad’in ise 19 inç boyutlarına kadar çıkabileceği konuşuluyor. Bu, Apple’ın şimdiye kadar sunduğu en büyük ekranlı taşınabilir cihazlardan biri olabilir.

    Jeff Pu'nun raporuna göre, 2025 yılında iPhone satışlarında büyük bir yükseliş beklenmiyor. Bunun sebepleri arasında Apple’ın kişiselleştirilmiş Siri özelliklerini bir süre daha ertelemesi de yer alıyor. Ancak 2026 yılı itibarıyla Apple’ın katlanabilir cihazlarının piyasaya sürülmesiyle birlikte Foxconn’un üretim hacminin ve satış gelirlerinin önemli ölçüde artacağı öngörülüyor.

    Apple’ın katlanabilir cihazlar üzerinde çalıştığına dair söylentiler yıllardır gündemdeydi. Ancak bu yeni gelişmeler, firmanın projeyi daha somut bir aşamaya taşıdığını ve pazara giriş yapmaya hazırlandığını gösteriyor. Üretim sürecinin sorunsuz ilerlemesi durumunda, Apple’ın katlanabilir cihazlarının mobil teknoloji dünyasında önemli bir dönüşüm yaratması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rexapin 2,5 mg kullananların yorumu 15 yaşından sonra boy ne kadar uzar yukarıdaki tutar hesabınıza borç alacak olarak kaydedilmiştir ne demek boğazda kalan hap erir mi 1000 cc motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum