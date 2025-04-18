iPhone 16e'de maliyet oyunu: Apple ne kadar kar ediyor?

Yapılan araştırmalara göre, iPhone 16e’deki bileşenlerin %40’ı Apple tarafından üretiliyor. Geriye kalan %60’lık kısım ise üçüncü taraf tedarikçilerden temin ediliyor. Karşılaştırmak adına, bu rakamların iPhone için %39'a 71, 2022 yılında tanıtılan iPhone SE'de ise %31'e %69 olduğunu söyleyelim. Bu da Apple için ilk anlamına geliyor.
iPhone 16e’de Apple’ın maliyet avantajı sağladığı tek alan modem değil. Cihazın yalnızca tek bir arka kamerayla gelmesi ve MagSafe gibi bazı donanımların pas geçilmesi, toplam maliyetin düşük tutulmasında etkili olmuş. Yani donanım tarafında da bazı sadeleştirmeler yapılmış.