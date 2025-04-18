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    iPhone 16e'de maliyet oyunu: Apple ne kadar kar ediyor?

    iPhone 16e, Apple'ın bugüne kadar en fazla kendi parçasını kullandığı model oldu. Yeni C1 5G modemiyle şirket, milyonlarca dolarlık tasarruf sağlıyor. İşte detaylar...

    iPhone 16e'de maliyet oyunu: Apple ne kadar kar ediyor? Tam Boyutta Gör
    Apple'ın kısa süre önce tanıttığı iPhone 16 serisindeki sürpriz modellerden biri de iPhone 16e oldu. Peki 599 dolar fiyatla tanıtılan model, 2022 iPhone SE ve iPhone 16 ile karşılaştırıldığında ne kadara mal oluyor? Counterpoint Research, iPhone 16e'nin parça maliyetlerine yönelik yeni bir rapor paylaştı. 

    Parçaların %40'ı Apple'a ait

    Yapılan araştırmalara göre, iPhone 16e’deki bileşenlerin %40’ı Apple tarafından üretiliyor. Geriye kalan %60’lık kısım ise üçüncü taraf tedarikçilerden temin ediliyor. Karşılaştırmak adına, bu rakamların iPhone için %39'a 71, 2022 yılında tanıtılan iPhone SE'de ise %31'e %69 olduğunu söyleyelim. Bu da Apple için ilk anlamına geliyor.

    iPhone 16e'de maliyet oyunu: Apple ne kadar kar ediyor? Tam Boyutta Gör
    Parça maliyetlerini düşürmedeki en büyük etken ise Apple’ın yeni geliştirdiği C1 5G modemi. Bu modem sayesinde cihaz başına 10 dolarlık tasarruf sağlanabiliyor. Bu rakam küçük gibi görünse de, Apple’ın bu modelden 22 milyon adet satmayı hedeflediği düşünüldüğünde toplam tasarruf 220 milyon dolara ulaşıyor. 
    iPhone 16e'de maliyet oyunu: Apple ne kadar kar ediyor? Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için C1 modem, mmWave desteği sunmuyor ancak bazı durumlarda iPhone 16 serisindeki Snapdragon X71 modeme göre %40 daha iyi performans verebiliyor. Ayrıca daha verimli çalışması için 4nm ve 7nm üretim süreciyle geliştirildiğini söyleyelim.

    iPhone 16e’de Apple’ın maliyet avantajı sağladığı tek alan modem değil. Cihazın yalnızca tek bir arka kamerayla gelmesi ve MagSafe gibi bazı donanımların pas geçilmesi, toplam maliyetin düşük tutulmasında etkili olmuş. Yani donanım tarafında da bazı sadeleştirmeler yapılmış.

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