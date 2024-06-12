Apple açıkladı: iPhone'ların kaçında iOS 17 yüklü?

iOS 17, tüm iPhone'ların %77'sinde yüklü
Apple Developer sitesindeki verilere göre, tüm iOS cihazlarının neredeyse %80'i, geçen yıl tanıtılan işletim sisteminin en son sürümünü çalıştırıyor. Rakam etkileyici olsa da iOS 16'nın geçen yılın aynı döneminde elde ettiği benimseme oranından daha düşük. Kıyaslama açısından, iOS 16, Haziran 2023'te iOS cihazların %81'inde yüklüydü. Sadece son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'lar dikkate alındığında, cihazların %86'sında iOS 17 yüklü. iOS 16’da bu oran %90 idi.
Apple'ın 9 Haziran 2024 tarihine kadar App Store kullanımına dayalı olarak paylaştığı tüm veriler şu şekilde:
iOS kullanım oranları
- iOS 17: Tüm iPhone’ların %77’sinde yüklü
- iOS 16: Tüm iPhone’ların %14’ünde yüklü
- Daha eski iOS sürümleri: %9
iPadOS kullanım oranları
- iPadOS 17: Tüm iPad’lerin %68’inde yüklü
- iPadOS 16: Tüm iPad’lerin %17’sinde yüklü
- Daha eski iPadOS sürümleri: %15
Apple’ın paylaştığı bu veriler geliştiriciler açısından çok önemli; daha çok hangi iOS/iPadOS sürümleri kullanılıyor, hangi sürümler artık neredeyse hiç kullanılmıyor gibi bilgiler ışığında uygulamalarını güncelliyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.