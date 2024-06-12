Apple açıkladı: iPhone'ların kaçında iOS 17 yüklü?

Tam Boyutta Gör Apple, Pazartesi günü WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 güncellemesini tanıttı ve hemen sonrasında beta olarak kullanıma sundu. Tabii ki çoğu iPhone kullanıcısı sonbahara kadar bekleyecek. Bu arada Apple, iOS benimsenme oranı verilerini güncelledi; iOS 17'nin iPhone’ların yüzde kaçında yüklü olduğu ortaya çıktı.

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iOS 17, tüm iPhone'ların %77'sinde yüklü

Apple Developer sitesindeki verilere göre, tüm iOS cihazlarının neredeyse %80'i, geçen yıl tanıtılan işletim sisteminin en son sürümünü çalıştırıyor. Rakam etkileyici olsa da iOS 16'nın geçen yılın aynı döneminde elde ettiği benimseme oranından daha düşük. Kıyaslama açısından, iOS 16, Haziran 2023'te iOS cihazların %81'inde yüklüydü. Sadece son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'lar dikkate alındığında, cihazların %86'sında iOS 17 yüklü. iOS 16’da bu oran %90 idi.

Apple'ın 9 Haziran 2024 tarihine kadar App Store kullanımına dayalı olarak paylaştığı tüm veriler şu şekilde:

iOS kullanım oranları

iOS 17 : Tüm iPhone’ların %77 ’sinde yüklü

: Tüm iPhone’ların ’sinde yüklü iOS 16 : Tüm iPhone’ların %14 ’ünde yüklü

: Tüm iPhone’ların ’ünde yüklü Daha eski iOS sürümleri: %9

iPadOS kullanım oranları

iPadOS 17 : Tüm iPad’lerin %68 ’inde yüklü

: Tüm iPad’lerin ’inde yüklü iPadOS 16 : Tüm iPad’lerin %17 ’sinde yüklü

: Tüm iPad’lerin ’sinde yüklü Daha eski iPadOS sürümleri: %15

Apple’ın paylaştığı bu veriler geliştiriciler açısından çok önemli; daha çok hangi iOS/iPadOS sürümleri kullanılıyor, hangi sürümler artık neredeyse hiç kullanılmıyor gibi bilgiler ışığında uygulamalarını güncelliyorlar.

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