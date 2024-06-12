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    Anlık Bildirim

    Apple açıkladı: iPhone'ların kaçında iOS 17 yüklü?

    Apple, iOS 17 kullanım oranını açıkladı. iOS 18 betanın sunulduğu WWDC etkinliğinden önce iPhone'ların kaçında iOS 17 yüklü resmî olarak ortaya çıktı.           
    ios 17 kullanım oranı iphoneların kaçında yüklü Tam Boyutta Gör
    Apple, Pazartesi günü WWDC 2024 etkinliğinde iOS 18 güncellemesini tanıttı ve hemen sonrasında beta olarak kullanıma sundu. Tabii ki çoğu iPhone kullanıcısı sonbahara kadar bekleyecek. Bu arada Apple, iOS benimsenme oranı verilerini güncelledi; iOS 17'nin iPhone’ların yüzde kaçında yüklü olduğu ortaya çıktı.

    iOS 17, tüm iPhone'ların %77'sinde yüklü

    Apple Developer sitesindeki verilere göre, tüm iOS cihazlarının neredeyse %80'i, geçen yıl tanıtılan işletim sisteminin en son sürümünü çalıştırıyor. Rakam etkileyici olsa da iOS 16'nın geçen yılın aynı döneminde elde ettiği benimseme oranından daha düşük. Kıyaslama açısından, iOS 16, Haziran 2023'te iOS cihazların %81'inde yüklüydü. Sadece son dört yılda piyasaya sürülen iPhone'lar dikkate alındığında, cihazların %86'sında iOS 17 yüklü. iOS 16’da bu oran %90 idi.

    Apple'ın 9 Haziran 2024 tarihine kadar App Store kullanımına dayalı olarak paylaştığı tüm veriler şu şekilde:

    iOS kullanım oranları

    • iOS 17: Tüm iPhone’ların %77’sinde yüklü
    • iOS 16: Tüm iPhone’ların %14’ünde yüklü
    • Daha eski iOS sürümleri: %9

    iPadOS kullanım oranları

    • iPadOS 17: Tüm iPad’lerin %68’inde yüklü
    • iPadOS 16: Tüm iPad’lerin %17’sinde yüklü
    • Daha eski iPadOS sürümleri: %15

    Apple’ın paylaştığı bu veriler geliştiriciler açısından çok önemli; daha çok hangi iOS/iPadOS sürümleri kullanılıyor, hangi sürümler artık neredeyse hiç kullanılmıyor gibi bilgiler ışığında uygulamalarını güncelliyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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