iOS'taki yeni hata iPhone ana ekranının çökmesine neden oluyor!

Tam Boyutta Gör iPhone veya iPad’in yeniden başlamasına veya çökmesine neden olabilecek bir karakter hatası ortaya çıkartıldı. Yeni keşfedilen hata, iOS 17 ve hatta iOS 18 beta sürümü yüklü cihazları etkiliyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre, söz konusu bug İngilizce klavyenin kullanılması durumunda oluşuyor.

iPhone'lara sürpriz güncelleme: iOS 17.6.2 geliyor 2 gün önce eklendi

iOS 17 ve iOS 18 beta sürümleri etkiliyor

Yeni keşfedilen bir hata, iPhone ve iPad’lerin kısa süreliğine çökmesine neden oluyor. Hatayı tetiklemek için dört karakterin yazılması yeterli oluyor. Uygulama Arşivi’nde arama alanına “”:: karakterlerinin yazılması iPhone’un ana ekranını yöneten uygulama olan Springboard’un sıfırlanmasına neden oluyor ve kullanıcıyı iPhone’un kilit ekranına götürüyor. iPhone’un tekrar işlevsel hale gelmesi birkaç saniye sürüyor.

Aynı karakterler Ayarlar uygulamasında yazıldığında Ayarlar uygulaması çöküyor ancak Spotlight aramasını etkilemiyor. Bu hata iOS 17 ve iOS 18 çalıştıran cihazlarda görülüyor ancak bazı kullanıcılar aynı sürümde sorun yaşamadıklarını belirtiyor. Muhtemelen yakında yayınlanması beklenen iOS 17.6.2 sürümünde bu sorun çözülecek.

Bu hata iPhone’larda ilk kez görülmüyor. 2015’teki “Effective Power” hatası, bir mesaj alındığında Mesajlar uygulamasının çökmesine, iPhone’un yeniden başlatılmasına neden olmuştu. Bu daha ciddi bir sorundu çünkü biri size mesaj göndererek iPhone’unuzu tekrar tekrar çökertebilirdi. Apple, bu hafta keşfedilen hata hakkında henüz yorum yapmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iOS'ta yeni hata: Bu karakterleri yazınca iPhone çöküyor!