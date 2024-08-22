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    iOS'taki yeni hata iPhone ana ekranının çökmesine neden oluyor!

    Mastodon'daki bir güvenlik araştırmacısı, belirli karakterleri yazarken iPhone'ların ana ekran uygulamasının çökmesine neden olan bir iOS hatasını ortaya çıkardı.
    ios hata iphone çökmesine neden oluyor Tam Boyutta Gör
    iPhone veya iPad’in yeniden başlamasına veya çökmesine neden olabilecek bir karakter hatası ortaya çıkartıldı. Yeni keşfedilen hata, iOS 17 ve hatta iOS 18 beta sürümü yüklü cihazları etkiliyor. Kullanıcı geri bildirimlerine göre, söz konusu bug İngilizce klavyenin kullanılması durumunda oluşuyor.

    iOS 17 ve iOS 18 beta sürümleri etkiliyor

    Yeni keşfedilen bir hata, iPhone ve iPad’lerin kısa süreliğine çökmesine neden oluyor. Hatayı tetiklemek için dört karakterin yazılması yeterli oluyor. Uygulama Arşivi’nde arama alanına “”:: karakterlerinin yazılması iPhone’un ana ekranını yöneten uygulama olan Springboard’un sıfırlanmasına neden oluyor ve kullanıcıyı iPhone’un kilit ekranına götürüyor. iPhone’un tekrar işlevsel hale gelmesi birkaç saniye sürüyor.

    Aynı karakterler Ayarlar uygulamasında yazıldığında Ayarlar uygulaması çöküyor ancak Spotlight aramasını etkilemiyor. Bu hata iOS 17 ve iOS 18 çalıştıran cihazlarda görülüyor ancak bazı kullanıcılar aynı sürümde sorun yaşamadıklarını belirtiyor. Muhtemelen yakında yayınlanması beklenen iOS 17.6.2 sürümünde bu sorun çözülecek.

    Bu hata iPhone’larda ilk kez görülmüyor. 2015’teki “Effective Power” hatası, bir mesaj alındığında Mesajlar uygulamasının çökmesine, iPhone’un yeniden başlatılmasına neden olmuştu. Bu daha ciddi bir sorundu çünkü biri size mesaj göndererek iPhone’unuzu tekrar tekrar çökertebilirdi. Apple, bu hafta keşfedilen hata hakkında henüz yorum yapmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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