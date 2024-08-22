iOS'taki yeni hata iPhone ana ekranının çökmesine neden oluyor!

iOS 17 ve iOS 18 beta sürümleri etkiliyor
Yeni keşfedilen bir hata, iPhone ve iPad’lerin kısa süreliğine çökmesine neden oluyor. Hatayı tetiklemek için dört karakterin yazılması yeterli oluyor. Uygulama Arşivi’nde arama alanına “”:: karakterlerinin yazılması iPhone’un ana ekranını yöneten uygulama olan Springboard’un sıfırlanmasına neden oluyor ve kullanıcıyı iPhone’un kilit ekranına götürüyor. iPhone’un tekrar işlevsel hale gelmesi birkaç saniye sürüyor.
Aynı karakterler Ayarlar uygulamasında yazıldığında Ayarlar uygulaması çöküyor ancak Spotlight aramasını etkilemiyor. Bu hata iOS 17 ve iOS 18 çalıştıran cihazlarda görülüyor ancak bazı kullanıcılar aynı sürümde sorun yaşamadıklarını belirtiyor. Muhtemelen yakında yayınlanması beklenen iOS 17.6.2 sürümünde bu sorun çözülecek.
Bu hata iPhone’larda ilk kez görülmüyor. 2015’teki “Effective Power” hatası, bir mesaj alındığında Mesajlar uygulamasının çökmesine, iPhone’un yeniden başlatılmasına neden olmuştu. Bu daha ciddi bir sorundu çünkü biri size mesaj göndererek iPhone’unuzu tekrar tekrar çökertebilirdi. Apple, bu hafta keşfedilen hata hakkında henüz yorum yapmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.