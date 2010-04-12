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Apple iPad'e Çinli rakip geliyor: Meizu mBook

Meizu adlı Çinli firma, iPad'in klonu mBook'u duyurdu
9 yıl
19,8b
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39
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Çin'in en büyük klon elektronik cihaz üreticisi olarak gösterilen Meizu, Apple iPhone'dan sonra iPad'in de klonunu hazırlayacaklarını duyurdu.
Meizu firmasının mBook olarak adlandırdığı iPad klonu tablet'in 8,4 inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip olacağı belirtildi. 1024x768 çözünürlük sunacağı belirtilen mBook'ta 1080p video oynatma özelliğinin olacağı ve HDMI çıkışı sayesinde HDTV'lerle kullanılabileceği öğrenildi. Meizu'nın yaptığı açıklamada mBook'un kullanıcılara 12 saatlik batarya ömrü sunacağı belilirtilirken, mBook tabletinin 1.5 Ghz işlem hızına sahip bir işlemciye sahip olacağı açıklandı. Snapdragon işlemcisinin kullanılması beklenen mBook'ta işletim sistemi tercihi Android'den yana kullanılabilir.
Meizu mBook tablette, Apple iPad 3G modelindeki özelliklerin bulunucağı ifade edildi. Meizu'nın üreteceği iPad klonu olan mBook'un 2011 yılı başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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ExECaLiBuR 8 yıl
Çinliler henüz adam gibi çift hatlı telefon üretemediler. Birde iPad'e rakip olmaya çalışıyorlar. Ne kamera da ne şarj konusunda ne de başka bir icraatta iyi değiller. (Telefon için söylüyorum bunları)

Yemişim iPadin rakibini. Adamlar rakip çıkardıkça iPadin değeri daha da artıyor. En iyi rakip olarak görülen Samsung Tab bile hüsran. Tepki süresi çok kötüydü. (7dk lık Youtube incelemesinde izledim)
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DH Misafiri 8 yıl
bunca gorüş okudum velhasıl kelam gelde al bu tablet pcyi herkes her telden çalıyo
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Fashionality 9 yıl
bazı arkadaşların dediği gibi daha tablet android için ciddi sayıda program yazılması gerek ki ipad e rakip olsun..
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DH Misafiri 9 yıl
su an cindeyim ve arkadaslarim cogu meizu kullaniyor.gercekten diger cin mallarindan cok farkli kaliteli ve garantili.
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Batuist 9 yıl

DH Misafiri

su an cindeyim ve arkadaslarim cogu meizu kullaniyor.gercekten diger cin mallarindan cok farkli kaliteli ve garantili.

Bizde seni hep Türkiyeden yazıyorsun sanıyorduk ha..

iyiki dedin




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gun 9 yıl
mBook filan yeterince güçlü firmalar değiller.
Hani çıkardık demesi ile dünyayı sallayacak firmalar anca bu işi yapabilirler.
O firmalarda ya Windows'a yöneliyorlar HP Slate gibi mesela yada netbook ile uğraşıyorlar. Android li netbook gibin.
Dell Streak / Mini 5 bir ihtimal başarılı olacabilecek bir ürün gel gör ki oda iPad'e göre çok ufak nerdeyse iri telefon boyutunda.
Android'in bu kadar versiyonu olmasının nedeni Google'ın aslında işletim sistemini tam bitirmeden piyasaya çıkarması bence. Hatırlarsanız Apple ile iPhone ile müthiş bir ürün vermişlerdi ama Android kaç sürüm güncelleme sonrası güzelleşti.
Donanım zorunluluğu olmayan bir Anroid tabletler kanımca iPad karşısında ezilir geçilir. Zaten iPad şimdiden deli gibi satıyor.
Bu arada Microsoft WP7 ile yapabileceğinin en iyisini yaptı. Bir standart getirdi. Xbox Live'ı sundu. Yazılım satış platformu sunuyor. SDK'lar sağlam, üreticiler zaten hevesli Samsung, HTC, LG gibi devler destek verecekler.
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gun 9 yıl
Android cihazlarda bir standart yok. Windows telefonlarda da böyle bir standart olmadığı için Microsoft başarısız olduğunu anlayıp Windows Phone 7 için özel sınıflar getirdi.
Böylece yazılımcılar her yerde çalışacak mı diye düşüneceğine işlerine yoğunlaşabiliyorlar.
Ayrı yerlerde çalıştırmanın zorluğunu biz sitede taracıyılara uyumlu yapacaz diye canımız çıkarken tecrübe ediyoruz. İnanması zor ama yaptığınız iş kadar çeşitli yerlerde uyumlu hale getirmeye çalışıyorsunuz.
Android bu şekilde özelleşmez ise Windows Phone 7 ile rekabet edemez ve kanımca iki işletim sistemli bir pazar ile kalırız.
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Daha önce anasayfa'da Android işletim sistemlerindeki versiyon farklılığının ortadan kalkacağı ile ilgili bir haber yazmıştım. Sanırım Bu ürün çıkana kadar Android için standart bir yapıya kavuşacak sanırım. Piyasada bulunan 4 farklı Android versiyonunun (1.5 - 1.6 - 2.0 ve 2.1) tek bir versiyon altında birleşmesi mBook'a fayda getirir. Birde işin ticari yönünden bakacak olursa Apple-Google arasındaki rekabete mBook destek birlik gibi gelecektir bence


Wp7'nin donanım standartları yüzünden koskoca HTC HD2 bile telef oldu belirli standartların olması güzel ama hali hazırda olan ürünleri yoksaymakta bi miktar mantıksız geliyor bana
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gun 9 yıl
Android tabii ki güzel bir işletim sistemi yazılımlarıda var ama tablete uygun yazılımı var mı ?
Varsa ki sanmıyorum çünkü pazarda android tabanlı tablet yok ki yazılım üretilsin.
Bu işlemi başlatabilmek için ya Sony gibi Playstation gibi bir marka yaratıp yazılım üreticilerini çekeceksiniz (apple'ın iPad ile yaptığı bu) yada Xbox gibi PC oyunlarından kolayca çevrilebilecek bir platform ortaya koyacaksınız (Nokia-Intel işbirliği).
Bunun dışındaki çözümler şu an için yaş.
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gun 9 yıl
Bu tabletlerin sorunu yazılım desteğinin olmaması. Appstore olduğu sürece Apple iPad ile fark yaratmaya devam edecektir.
Android, WebOS, Windows Phone 7 ile millet uğraşacağına tablet işletim sistemi ile uğraşsa daha iyi olacak.
Sanırım Nokia Intel beraberliği daha Maemo bir ümit vaad ediyor. Zira Intel yazılımcıları x86 mimarisi ile bu işe çekebilecek güce sahip, Nokia'da zaten mobilde başarılı fakat sorun işlemcinin ne kadar verimli olacağı ?
Bunuda zaman gösterecek.
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Yazılım desteği konusuna kısmen katılmıyorum. Katılmadığım nokta şu ki, eğer mBook, haberde de geçtiği üzerer Android işletim sistemine sahip olacaksa ki olacaktır bence, uygulama ve yazılım konusunda çok fazla bir sıkıntı çekmeyecektir. Son 2 aylık dönem içerisinde Android için yapılan uygulamaların 9000'den fazla olduğu konuşuluyor.

Dediğin gibi bu zaman gösterecek
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Batuist 9 yıl
çinliler herşeyi yapıyorlarda kalite ne durumda acaba??? yada kalite diye bir kelime biliyorlarmı dillerinde böyle bir kelime var mı acaba???
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VYC Majoris 9 yıl

Batuist

çinliler herşeyi yapıyorlarda kalite ne durumda acaba??? yada kalite diye bir kelime biliyorlarmı dillerinde böyle bir kelime var mı acaba???

Burada Meizu'dan bahsediliyor. 20-30$ gibi fiyatlara çift hatlı dokunmatik telefon satanlardan değil. Aralarında çok fark var. Meizu M8 hem özellik ve donanımda hem de malzeme kalitesi olarak çok iyi mesela.
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prescott2400 9 yıl
birde çift hatlı olursa dadından yinmez.
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