Apple iPad'e Çinli rakip geliyor: Meizu mBook

Çin'in en büyük klon elektronik cihaz üreticisi olarak gösterilen Meizu, Apple iPhone'dan sonra iPad'in de klonunu hazırlayacaklarını duyurdu.

Meizu firmasının mBook olarak adlandırdığı iPad klonu tablet'in 8,4 inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip olacağı belirtildi. 1024x768 çözünürlük sunacağı belirtilen mBook'ta 1080p video oynatma özelliğinin olacağı ve HDMI çıkışı sayesinde HDTV'lerle kullanılabileceği öğrenildi. Meizu'nın yaptığı açıklamada mBook'un kullanıcılara 12 saatlik batarya ömrü sunacağı belilirtilirken, mBook tabletinin 1.5 Ghz işlem hızına sahip bir işlemciye sahip olacağı açıklandı. Snapdragon işlemcisinin kullanılması beklenen mBook'ta işletim sistemi tercihi Android'den yana kullanılabilir.

Meizu mBook tablette, Apple iPad 3G modelindeki özelliklerin bulunucağı ifade edildi. Meizu'nın üreteceği iPad klonu olan mBook'un 2011 yılı başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.