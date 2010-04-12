Apple iPad'e Çinli rakip geliyor: Meizu mBook

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Çin'in en büyük klon elektronik cihaz üreticisi olarak gösterilen Meizu, Apple iPhone'dan sonra iPad'in de klonunu hazırlayacaklarını duyurdu.
Meizu firmasının mBook olarak adlandırdığı iPad klonu tablet'in 8,4 inç boyutunda kapasitif dokunmatik ekrana sahip olacağı belirtildi. 1024x768 çözünürlük sunacağı belirtilen mBook'ta 1080p video oynatma özelliğinin olacağı ve HDMI çıkışı sayesinde HDTV'lerle kullanılabileceği öğrenildi. Meizu'nın yaptığı açıklamada mBook'un kullanıcılara 12 saatlik batarya ömrü sunacağı belilirtilirken, mBook tabletinin 1.5 Ghz işlem hızına sahip bir işlemciye sahip olacağı açıklandı. Snapdragon işlemcisinin kullanılması beklenen mBook'ta işletim sistemi tercihi Android'den yana kullanılabilir.
Meizu mBook tablette, Apple iPad 3G modelindeki özelliklerin bulunucağı ifade edildi. Meizu'nın üreteceği iPad klonu olan mBook'un 2011 yılı başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yemişim iPadin rakibini. Adamlar rakip çıkardıkça iPadin değeri daha da artıyor. En iyi rakip olarak görülen Samsung Tab bile hüsran. Tepki süresi çok kötüydü. (7dk lık Youtube incelemesinde izledim)
Bizde seni hep Türkiyeden yazıyorsun sanıyorduk ha.. iyiki dedin
Hani çıkardık demesi ile dünyayı sallayacak firmalar anca bu işi yapabilirler.
O firmalarda ya Windows'a yöneliyorlar HP Slate gibi mesela yada netbook ile uğraşıyorlar. Android li netbook gibin.
Dell Streak / Mini 5 bir ihtimal başarılı olacabilecek bir ürün gel gör ki oda iPad'e göre çok ufak nerdeyse iri telefon boyutunda.
Android'in bu kadar versiyonu olmasının nedeni Google'ın aslında işletim sistemini tam bitirmeden piyasaya çıkarması bence. Hatırlarsanız Apple ile iPhone ile müthiş bir ürün vermişlerdi ama Android kaç sürüm güncelleme sonrası güzelleşti.
Donanım zorunluluğu olmayan bir Anroid tabletler kanımca iPad karşısında ezilir geçilir. Zaten iPad şimdiden deli gibi satıyor.
Bu arada Microsoft WP7 ile yapabileceğinin en iyisini yaptı. Bir standart getirdi. Xbox Live'ı sundu. Yazılım satış platformu sunuyor. SDK'lar sağlam, üreticiler zaten hevesli Samsung, HTC, LG gibi devler destek verecekler.
Böylece yazılımcılar her yerde çalışacak mı diye düşüneceğine işlerine yoğunlaşabiliyorlar.
Ayrı yerlerde çalıştırmanın zorluğunu biz sitede taracıyılara uyumlu yapacaz diye canımız çıkarken tecrübe ediyoruz. İnanması zor ama yaptığınız iş kadar çeşitli yerlerde uyumlu hale getirmeye çalışıyorsunuz.
Android bu şekilde özelleşmez ise Windows Phone 7 ile rekabet edemez ve kanımca iki işletim sistemli bir pazar ile kalırız.
Wp7'nin donanım standartları yüzünden koskoca HTC HD2 bile telef oldu belirli standartların olması güzel ama hali hazırda olan ürünleri yoksaymakta bi miktar mantıksız geliyor bana
Varsa ki sanmıyorum çünkü pazarda android tabanlı tablet yok ki yazılım üretilsin.
Bu işlemi başlatabilmek için ya Sony gibi Playstation gibi bir marka yaratıp yazılım üreticilerini çekeceksiniz (apple'ın iPad ile yaptığı bu) yada Xbox gibi PC oyunlarından kolayca çevrilebilecek bir platform ortaya koyacaksınız (Nokia-Intel işbirliği).
Bunun dışındaki çözümler şu an için yaş.
Android, WebOS, Windows Phone 7 ile millet uğraşacağına tablet işletim sistemi ile uğraşsa daha iyi olacak.
Sanırım Nokia Intel beraberliği daha Maemo bir ümit vaad ediyor. Zira Intel yazılımcıları x86 mimarisi ile bu işe çekebilecek güce sahip, Nokia'da zaten mobilde başarılı fakat sorun işlemcinin ne kadar verimli olacağı ?
Bunuda zaman gösterecek.
Dediğin gibi bu zaman gösterecek
Burada Meizu'dan bahsediliyor. 20-30$ gibi fiyatlara çift hatlı dokunmatik telefon satanlardan değil. Aralarında çok fark var. Meizu M8 hem özellik ve donanımda hem de malzeme kalitesi olarak çok iyi mesela.