Apple iPad'in aksesuarları da gün yüzüne çıktı

Haber Editörü
Apple'ın bugün düzenlediği etkinlik kapsamında tanıtılan iPad'in 4 farklı opsiyonel aksesuarı da gün yüzüne çıktı.
Aksesuarlardan ilki iPad'i daha rahat taşımanızı ve cihazı çizilmelere karşı korumanızı sağlayan özel bir kılıf. Kılıf, cihazı farklı pozisyonlarda kullanmanıza da olanak tanıyor. İkinci aksesuar grubu ise standlar. Her iki standın da ortak özelliği cihazı şarj edebilmeleri, bilgisayar bağlantısı sağlamaları ve jak girişi barındırmaları. Özellikle klavyeli standın güzel düşünüldüğü söylenebilir. Son aksesuar grubu ise dijital kameranızdaki fotoğrafları ve videoları iPad'e aktarmanıza yarıyor.
Aksesuarların satış fiyatları henüz belli değil.
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usb kart okuyucu gibi şeylerde ipad2 sl
ipad2 slx gibi eklerle her sene çıkartırılır yaşasın kapitalizm!!!
UFAK BİR NOT: GEORGE HOTZ YARIN GİDİP BİR ADET İPAD ALIR VE 3 AY SONRA BUNUDA HACKLER..OZAMAN %100 ALMAYA KARAR VERİRİM:=)