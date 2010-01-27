Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple iPad'in aksesuarları da gün yüzüne çıktı

9 yıl
18,4b
1
5
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple'ın bugün düzenlediği etkinlik kapsamında tanıtılan iPad'in 4 farklı opsiyonel aksesuarı da gün yüzüne çıktı.

Aksesuarlardan ilki iPad'i daha rahat taşımanızı ve cihazı çizilmelere karşı korumanızı sağlayan özel bir kılıf. Kılıf, cihazı farklı pozisyonlarda kullanmanıza da olanak tanıyor. İkinci aksesuar grubu ise standlar. Her iki standın da ortak özelliği cihazı şarj edebilmeleri, bilgisayar bağlantısı sağlamaları ve jak girişi barındırmaları. Özellikle klavyeli standın güzel düşünüldüğü söylenebilir. Son aksesuar grubu ise dijital kameranızdaki fotoğrafları ve videoları iPad'e aktarmanıza yarıyor.

Aksesuarların satış fiyatları henüz belli değil.

 

 


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
deepestlove 9 yıl
kamera ipad2 de eklenir
usb kart okuyucu gibi şeylerde ipad2 sl
ipad2 slx gibi eklerle her sene çıkartırılır yaşasın kapitalizm!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
şu klavyeyi güzel yapmışlar,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
Apple iPad tam donanımlı geldi maşallah , donanımhaber anasayfası iPad haberleriyle doldu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
61gün 9 yıl
Kamera için aparat usb için aparat hani apple kablo dusmaniydi. hani sadelikdi hani o şaclarina tac yaptığımız çiçekler. Apple resmen para istiyor bu kadar iddaali girmesi şımarmış olduğunu da gosterdi bize. Big ipod ismi daha çok yakisirdi. Apple a olan saygım gitti. İphone gibi guzel bisey bekliyordum ama aynısını değil. Saygılarımla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheMarjinaLs 9 yıl
Valla bende Böyle TABLET PC derken kameralı , hızlı , piyasanın altını üstüne getirecek bir alet bekliyordum....SONUÇ HÜSRAN
Fakat eğer okul harclıklarımı biriktirmeye karar verip , başlarsam Lise 3 'e geçtigim zaman bu aleti almaya karar verebilirim(lise2'deyim
) .Tabi bunu bir masaüstü olarak kullanmak isterim Yani(KLAVYE VE MOUSE EK OLARAK CIKARSA) alırım.Ödevlerimi , notlarımı , Fotoğraflarımı , videolarımı buna koyarım.Kısacası kaliteli bir multimedya aleti olarak kullanırım. fakat performans olarak ne kadar başarılı olacak orasını bilemem (SONUÇ HÜSRAN YUKARDA DA BELİRTTİĞİM GİBİ) Ayrı bir nokta ise FLASH sorunu..SANIRIM STEVE JOBS'a FLASH çok batmış.Affeyleyin ama ne iPhone'da nede Diğer Apple ürünlerinde bunu gördük.FLASH'sız internet mi olur hocam :) ama ne olursa olsun 850-900 tl olursa 32 GB fiyatı alırım.4-5 ay beklerim.Acelesi yok şimdilik;)

UFAK BİR NOT: GEORGE HOTZ YARIN GİDİP BİR ADET İPAD ALIR VE 3 AY SONRA BUNUDA HACKLER..OZAMAN %100 ALMAYA KARAR VERİRİM:=)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Vodafone Spiga Test Masamızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ekrem İmamoğlu'nun Cuma Namazı için
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim