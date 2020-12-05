Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 888'li Galaxy S21 performans testinde

    Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu Galaxy S21, Geekbench testinde ortaya çıktı. Test sonuçları Snapdragon 888'li Galaxy S21'in performansına ilk bakış niteliğinde.
    2 hf.
    4b
    1
    27
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Snapdragon 888'li Galaxy S21 performans testinde
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S21, resmi sertifikasyonu ve sızdırılmış görüntülerinin ardından şimdi de Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Snapdragon 888 ile güçlendirilmiş sürümüyle boy gösteren Galaxy S21'in ocak ayında duyurulması bekleniyor. 

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Android 11 güncelleme takvimini açıkladı: İşte tarihler"

    Samsung Galaxy S21, 8 GB RAM ve Snapdragon 888 ile Geekbench'te

    Geekbench 5.2.5 testinde SM-G991U model numarasıyla kendini ele veren Galaxy S21'in 8 GB RAM'e sahip olduğu ve Android 11 işletim sistemi çalıştırdığı görülüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Galaxy S21'den ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım

    İşbu işlemciye geldiğinde ise "lahaina" kod adlı bir yonga bizleri karşılıyor. Ancak bu isim yabancı değil. Çünkü Qualcomm'un en yeni nesil mobil işlemci platformu Snapdragon 888, lahaina kod adını taşıyor. 

    Test sonuçlarına bakıldığında Galaxy S21'in tekli çekirdek testinden 1.075, çoklu çekirdek testinden ise 2.916 puan elde ettiği görülüyor. Bu skorlar beklentilerin altında kalsa da Samsung'un donanım ve yazılım tarafında optimizasyonlara devam ettiği ve bu noktada nihai ürünün daha yüksek skorlar kaydedeceği tahmin ediliyor.

    Galaxy S21 nasıl olacak?

    Daha önce sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy S21, 6.2 inç büyüküğünde FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED Infinity-O ekrana ev sahipliği yapacak. 120 Hz tazeleme hızına sahip olacak olan bu ekranın altında parmak izi taryıcısı yer alacak. 8 ve 12 GB RAM seçenekleri bulunacak olan telefonun depolama kanadında ise microSD kart ile genişletilebilir 128 ve 256 GB dahili depolama birimlerine ev sahipliği yapması bekleniyor.

    Satıldığı pazara göre Exynos 2100 veya Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak olan Galaxy S21'in 12 MP geniş açılı kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 64 MP telefoto kamera içeren üçlü kamera kurulumu kullanması bekleniyor. Tüm kameraların süper kararlı stabilizasyon ile 4K 60fps video kaydını desteklediği söylenirken, telefonun 8K çözünürlükte 30 kare videolar çekebildiği de sızdırılan bilgiler arasında.

    Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, GPS, 5G, UWB ve USB Type-C bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındırması beklenen Galaxy S21'in, ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 4000 mAh kapasiteli bataryadan karşılayacağı aktarılıyor.



    https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5135460 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    iPhone 12 Pro Max için en iyi 10 kılıf önerisi
    2 gün
    Samsung Galaxy S21 Ultra özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı
    2 gün
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    trde samsung kullananların sebebi ne acaba,kazıklanmak hoşlarınamjı gidiyo yoksa
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bjkyener 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yine exynos yine hüsran

    performansın yanında verimliliğin önemini kavrayamamışlar

    exynos isterse dünyanın en iyi işlemcisi olsun alıcısı olmaz
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BayRote 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Boşuna sevinmeyin exynosu dayarlar yine türkiye pazarına.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    S21 bukadarsa s21 ultra en güçlüsü olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk önce Snapdragon 875 olarak lanse ettiler. Sonradan orta seviye Exynos 980nin muadili Exynos 1080nin iddalarında Snapdragon 865+ dan daha iyi olacağını söylediler.Exynos 990 nın muadili ise Exynos 2100 doğal olarak da Snapdragon 875 den iyi olabilme ihtimalindan dolayı Snapdragon 888 olarak adlandırdılar. Sence niye Snapdragon 888 olarak isim değişikliğine gittiler. Exynos 2100 işlemcisinden dolayı olabilir mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizde sizin gibi Amd FX işlemci zamanında amdye umutsuz vaka olarak bakıyorduk ama mimari revizyonu sonrasında amd den uzak duranlar şimdi amd sistem kullanıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Emre Tuna Mirliva 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl tasarım lan. Elimdeki note fe'ye bakıyorum bir de buna bakıyorum. Gelcek sene note serisi böyle olursa note 10 plus alırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MehmetNY (Mehmet ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    4000mah batarya
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MHEC 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MehmetNY
    İşlemcinin verimliliğinin artması + yeni teknolojilerin gerek duyduğu alan sebebiyle bir yerden kısmak zorundalar haliyle.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Carlsén 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rengi iştah açıcı da üzgünüm bu işletim sistemine pek kanım kaynamıyor
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WaylandIZMIR 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    tek çekirdek geekbench skorunda iphone 12 ye ancak 500 puan yaklaşabilmiş. acı verici bir skor. (iphone 12 1590 puan) tabi iphone alabiliyor muyuz? Alamıyoruz :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muratozgulz (Murat Özgül) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yeni exynos işlemcilerin performansı yanında güç yönetimi bakımından da başarılı olacağını düşünüyorum. Samsung tarafından özelleştirilmeyeceği ve salt arm çekirdeği olarak geleceği için eski Mongoose facialarını yaşatmayacaktır. Eğer s21 5g'li olarak 8 bin lira gibi bir fiyattan giriş yaparsa 2021 yılının en cazip seçeneği olur amiral gemilerinde. Performans ve pil yönetimi konusunda sorunlarını aşmış bir Samsung amiral gemisi, iPhone ile arasına fiyat farkı da koyarsa piyasayı siler süpürür.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sis651 2 hf. ( Mesaj Silindi ) muratozgulz
    S21'den 5G beklemeyin derim henüz. Ülkemizde daha 5G frekans ihalesi yapılmadı.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Forumuser31 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    100bin satarsa öpüp başlarına koysunlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    bjkyener 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    yine exynos yine hüsran

    performansın yanında verimliliğin önemini kavrayamamışlar

    exynos isterse dünyanın en iyi işlemcisi olsun alıcısı olmaz
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3952 kez okundu.
    12 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, qualcomm ve
    4 etiket daha snapdragon 888 galaxy s21 samsung s21 Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. iPhone 11'nin DXOMARK puanı güncellendi, iPhone 12'yi yakaladı 2 hf. Benedict Cumberbatch'in kadroda olduğu, 11 Eylül'e odaklanan The Mauritanian'dan fragman yayınlandı 2 hf. Verileri insan vücudu üzerinden aktarma çok yakın olabilir 2 hf. The Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann, Naughty Dog'da eş başkan oldu 2 hf. Honda Ropot çocuklarınızı kazalardan koruyacak 2 hf. 2D bulmaca platform oyunu #AkiRobots mobil cihazlar için yayınlandı 2 hf. LEGO setlerine ilk kez bir Jeep SUV katılıyor 2 hf. WWE ile Clash Royale tarzı bir araya geliyor 2 hf. Dead Cells'in satış sayısı açıklandı ve yeni indirilebilir içeriği duyuruldu 2 hf. Uzaya uydu taşıyacak dünyanın en büyük otonom dronu Ravn X tanıtıldı 2 hf. TEI, ilk milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti 2 hf. Japonlar yine yaptı: 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun örnekleri Dünya'da (VİDEO) 2 hf. Uygun fiyatlı ProArt! "Asus ProArt PA278QV incelemesi" 2 hf. Activision Blizzard, Netflix'e dava açıyor 2 hf. ASRock, Z490 anakartına verdiği BAR desteği ile %19’a kadar performans artışı sağladı 2 hf. RTX 3080 ve Ryzen 9 5900HX taşıyan ASUS dizüstü ufukta görüldü 2 hf. Yeni Volvo S60 için Türkiye yolu göründü: İşte fiyatı 2 hf. Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek 2 hf. AMD Ryzen 9 5900HX APU’su ortaya çıktı: Tek çekirdekte %30 performans artışı yolda 2 hf. BluTV'nin en büyük prodüksiyonuna sahip olan dizi "Yeşilçam" duyuruldu; başrolde Çağatay Ulusoy 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Snapdragon 888'li Galaxy S21 performans testinde Sonraki Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites 2 hf. IBM uyardı: Hackerlar, COVID-19 aşı tedarik zincirini kesintiye uğratmayı hedefliyor 2 hf. K9 köpeklerinin eğitimini güvenli kılacak yöntem geliştirildi 2 hf. 7000 mAh batarya ile gelecek olan Samsung Galaxy M12 modelinin detayları belli oldu 2 hf. Asteroit toprağı Dünya'ya geliyor: Hayabusa, örneklerini Yeryüzü'ne bıraktı 2 hf. Dünyadaki ilk laboratuvar ortamında üretilmiş etleri servis eden lokanta açıldı 2 hf. Pfizer ve BioNTech'in COVID-19 aşısı için gönüllü denek olan Türk Doçent, aşının yan etkilerini anlattı 2 hf. Snapdragon 888, Youtube ve Netflix'in kullandığı AV1 kodekini desteklemiyor 2 hf. Realme Buds Air 2 için geri sayım başladı 2 hf. Samsung, insan gözüne rakip 600 MP çözünürlüklü kamera sensörü geliştiriyor 2 hf. Fiyatı cep yakan Samsung Galaxy Z Fold 2, DxOMark sıralamasında 41'inci oldu 2 hf. Snapdragon 7 serisinin yeni yonga seti, 2021'in ilk çeyreğinde gelebilir 2 hf. Akıllı saat ve bileklik satışları arttı: Apple pazar lideri 2 hf. Samsung, Android 11 tabanlı One UI 3.0'ı kullanıcılara sunmaya başladı 2 hf. Elektrikli Mercedes EQC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir? 2 hf. Cyberpunk 2077'ye daha çıkmadan devasa bir güncelleme geldi 2 hf. RedMagic Cyberpods oyuncu kulaklıkları satışa başladı 2 hf. The Godfather 4 gelebilir ancak başka bir yönetmenle 2 hf. Çin'in yeni 'yapay güneşi' ilk kez çalıştırıldı: Füzyonda büyük adım Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız