Snapdragon 888'li Galaxy S21 performans testinde

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Samsung Galaxy S21, resmi sertifikasyonu ve sızdırılmış görüntülerinin ardından şimdi de Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Snapdragon 888 ile güçlendirilmiş sürümüyle boy gösteren Galaxy S21'in ocak ayında duyurulması bekleniyor.

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Samsung Galaxy S21, 8 GB RAM ve Snapdragon 888 ile Geekbench'te

Geekbench 5.2.5 testinde SM-G991U model numarasıyla kendini ele veren Galaxy S21'in 8 GB RAM'e sahip olduğu ve Android 11 işletim sistemi çalıştırdığı görülüyor.

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İşbu işlemciye geldiğinde ise "lahaina" kod adlı bir yonga bizleri karşılıyor. Ancak bu isim yabancı değil. Çünkü Qualcomm'un en yeni nesil mobil işlemci platformu Snapdragon 888, lahaina kod adını taşıyor.

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Test sonuçlarına bakıldığında Galaxy S21'in tekli çekirdek testinden 1.075, çoklu çekirdek testinden ise 2.916 puan elde ettiği görülüyor. Bu skorlar beklentilerin altında kalsa da Samsung'un donanım ve yazılım tarafında optimizasyonlara devam ettiği ve bu noktada nihai ürünün daha yüksek skorlar kaydedeceği tahmin ediliyor.

Galaxy S21 nasıl olacak?

Daha önce sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy S21, 6.2 inç büyüküğünde FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED Infinity-O ekrana ev sahipliği yapacak. 120 Hz tazeleme hızına sahip olacak olan bu ekranın altında parmak izi taryıcısı yer alacak. 8 ve 12 GB RAM seçenekleri bulunacak olan telefonun depolama kanadında ise microSD kart ile genişletilebilir 128 ve 256 GB dahili depolama birimlerine ev sahipliği yapması bekleniyor.

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Satıldığı pazara göre Exynos 2100 veya Snapdragon 888 yonga setinden güç alacak olan Galaxy S21'in 12 MP geniş açılı kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 64 MP telefoto kamera içeren üçlü kamera kurulumu kullanması bekleniyor. Tüm kameraların süper kararlı stabilizasyon ile 4K 60fps video kaydını desteklediği söylenirken, telefonun 8K çözünürlükte 30 kare videolar çekebildiği de sızdırılan bilgiler arasında.

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, GPS, 5G, UWB ve USB Type-C bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındırması beklenen Galaxy S21'in, ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 4000 mAh kapasiteli bataryadan karşılayacağı aktarılıyor.

https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5135460

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