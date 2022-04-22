Apple, iPhone 14 ekran tedariği için BOE ile anlaştı

Apple'ın Çinli ekran üreticisi BOE ile bir anlaşma yaptığı bildiriliyor. Basına yansıyan haberlere göre iki şirket arasında yapılan sözleşme standart iPhone 14 versiyonunda kullanılacak OLED ekranları kapsıyor. BOE, toplam ekran siparişinin %15-25'ini oluşturacak şekilde 30-50 milyon adet arasında üretim yapacak.
BOE sadece 6.1 inçlik paneller tedarik edecek. Daha büyük iPhone 14 Max ve iPhone Pro ikilisi, LG ve Samsung tarafından üretilen ekranları kullanacak. Bununla birlikte şirketin Apple ile ilişkilerini güçlendirme yönünde bazı adımlar atacağı söyleniyor.
iPad ve Macbook'lar için OLED ekran tedarik edecek
BOE'nin gelecekteki iPad ve Macbook'lar için OLED paneller tedarik etmeye hazırlandığı yönünde raporlar var. Çinli ekran üreticisi Apple'ın sözleşme gereksinimlerini karşılamak için Siçuan eyaletindeki B16 tesisini genişletecek ve gerekli sayıda OLED panel üretmek için yeterli kapasiteyle donatacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)