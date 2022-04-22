Tam Boyutta Gör

Apple'ın Çinli ekran üreticisi BOE ile bir anlaşma yaptığı bildiriliyor. Basına yansıyan haberlere göre iki şirket arasında yapılan sözleşme standart iPhone 14 versiyonunda kullanılacak OLED ekranları kapsıyor. BOE, toplam ekran siparişinin %15-25'ini oluşturacak şekilde 30-50 milyon adet arasında üretim yapacak.

Avrupa Parlamentosu tek tip şarj girişi önerisini onayladı 1 gün önce eklendi

BOE sadece 6.1 inçlik paneller tedarik edecek. Daha büyük iPhone 14 Max ve iPhone Pro ikilisi, LG ve Samsung tarafından üretilen ekranları kullanacak. Bununla birlikte şirketin Apple ile ilişkilerini güçlendirme yönünde bazı adımlar atacağı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör

iPad ve Macbook'lar için OLED ekran tedarik edecek

BOE'nin gelecekteki iPad ve Macbook'lar için OLED paneller tedarik etmeye hazırlandığı yönünde raporlar var. Çinli ekran üreticisi Apple'ın sözleşme gereksinimlerini karşılamak için Siçuan eyaletindeki B16 tesisini genişletecek ve gerekli sayıda OLED panel üretmek için yeterli kapasiteyle donatacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Apple, iPhone 14 ekran tedariği için BOE ile anlaştı