Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 14 ekran tedariği için BOE ile anlaştı

    Apple'ın Çinli ekran üreticisi BOE ile bir anlaşma yaptığı bildiriliyor. Çin basınında yer alan bilgilere göre BOE, standart iPhone 14 modeli için ekran üretecek.
    Oy Ver

    Apple, iPhone 14 ekran tedariği için BOE ile anlaştı
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın Çinli ekran üreticisi BOE ile bir anlaşma yaptığı bildiriliyor. Basına yansıyan haberlere göre iki şirket arasında yapılan sözleşme standart iPhone 14 versiyonunda kullanılacak OLED ekranları kapsıyor. BOE, toplam ekran siparişinin %15-25'ini oluşturacak şekilde 30-50 milyon adet arasında üretim yapacak.

    BOE sadece 6.1 inçlik paneller tedarik edecek. Daha büyük iPhone 14 Max ve iPhone Pro ikilisi, LG ve Samsung tarafından üretilen ekranları kullanacak. Bununla birlikte şirketin Apple ile ilişkilerini güçlendirme yönünde bazı adımlar atacağı söyleniyor.

    Apple, iPhone 14 ekran tedariği için BOE ile anlaştı
    Tam Boyutta Gör

    iPad ve Macbook'lar için OLED ekran tedarik edecek

    BOE'nin gelecekteki iPad ve Macbook'lar için OLED paneller tedarik etmeye hazırlandığı yönünde raporlar var. Çinli ekran üreticisi Apple'ın sözleşme gereksinimlerini karşılamak için Siçuan eyaletindeki B16 tesisini genişletecek ve gerekli sayıda OLED panel üretmek için yeterli kapasiteyle donatacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    NewSphere 20 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 20 saat önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 21 saat önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 5
    Lenovo IdeaPad 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız