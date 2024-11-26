Apple, iPhone 17 Air'in inceliği için önemli tavizler verecek: İşte gelen son bilgiler

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Tam Boyutta Gör Apple, gelecek sene merakla beklenen iPhone 17 Air modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oldukça ince gövdeye sahip olacak olan telefon, gelen bilgilere göre Apple mühendislerini bir hayli zorluyor.

Apple, telefonu inceltmek için sınırları zorluyor

The Information'ın haberine göre Apple mühendisleri pil termal malzemelerini gövdeye yerleştirmekte zorlanıyor. Apple'ın ayrıca SIM kartı telefondan çıkarmak istediği ancak Çin'de SIM kartının zorunlu olması nedeniyle bu karardan vazgeçtiği belirtiliyor. Ancak ABD'de sadece eSIM ile gelmesi bekleniyor.

iPhone 17 Slim'in kamera tasarımı da oldukça farklı olacak. Ortada tek kameranın yer alacağı ve bu kameranın cam yerine alüminyumdan yapılmış dikdörtgen bir adanın içinde yer alacağı iddia ediliyor. Ayrıca Air modelinin iPhone Plus'ın yerini alacağı belirtiliyor.

Telefoto özelliği gelecek yılda da Pro modellerine özel olabilir 1 gün önce eklendi

Telefonla ilgili diğer söylentiler, 6,55 inç büyüklüğünde bir ekrana ve alüminyum çervelere sahip olacağı yönünde. The Information'ın aktardığına göre, Apple'ın iPhone 17 Air prototipleri 5 mm ile 6 mm arasında. Dolayısıyla Apple'ın şimdiye kadarki en ince telefonu olabilir. Ancak şirket, cihazı M4 iPad Pro modellerinin seviyesine indirmekte zorluk çekiyor. Daha önce şirketin ultra ince iPhone'u için pil alt tabakasını üretmede teknik zorluklar yaşadığı bildirilmişti.

iPhone 17 Slim'in yer sıkıntısından dolayı iki hoparlörün yerine tek bir ahize hoparlörüyle geleceği de gelen iddialar arasında. Apple, iPhone 17 Air'ı standart modellerle birlikte önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya sürecek. Cihazın şuanda ikinci prototip aşamasına geçtiği belirtiliyor. Telefonla ilgili daha fazla bilgi ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.

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Apple, iPhone 17 Air'in inceliği için önemli tavizler verecek