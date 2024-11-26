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    Apple, iPhone 17 Air'in inceliği için önemli tavizler verecek: İşte gelen son bilgiler

    Apple, gelecek sene merakla beklenen iPhone 17 Air modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oldukça ince gövdeye sahip olacak olan telefon Apple mühendislerini bir hayli zorluyor.
    Apple, iPhone 17 Air'in inceliği için önemli tavizler verecek Tam Boyutta Gör
    Apple, gelecek sene merakla beklenen iPhone 17 Air modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Oldukça ince gövdeye sahip olacak olan telefon, gelen bilgilere göre Apple mühendislerini bir hayli zorluyor.

    Apple, telefonu inceltmek için sınırları zorluyor

    The Information'ın haberine göre Apple mühendisleri pil termal malzemelerini gövdeye yerleştirmekte zorlanıyor. Apple'ın ayrıca SIM kartı telefondan çıkarmak istediği ancak Çin'de SIM kartının zorunlu olması nedeniyle bu karardan vazgeçtiği belirtiliyor. Ancak ABD'de sadece eSIM ile gelmesi bekleniyor.

    iPhone 17 Slim'in kamera tasarımı da oldukça farklı olacak. Ortada tek kameranın yer alacağı ve bu kameranın cam yerine alüminyumdan yapılmış dikdörtgen bir adanın içinde yer alacağı iddia ediliyor. Ayrıca Air modelinin iPhone Plus'ın yerini alacağı belirtiliyor.

    Telefonla ilgili diğer söylentiler, 6,55 inç büyüklüğünde bir ekrana ve alüminyum çervelere sahip olacağı yönünde. The Information'ın aktardığına göre, Apple'ın iPhone 17 Air prototipleri 5 mm ile 6 mm arasında. Dolayısıyla Apple'ın şimdiye kadarki en ince telefonu olabilir. Ancak şirket, cihazı M4 iPad Pro modellerinin seviyesine indirmekte zorluk çekiyor. Daha önce şirketin ultra ince iPhone'u için pil alt tabakasını üretmede teknik zorluklar yaşadığı bildirilmişti.

    iPhone 17 Slim'in yer sıkıntısından dolayı iki hoparlörün yerine tek bir ahize hoparlörüyle geleceği de gelen iddialar arasında. Apple, iPhone 17 Air'ı standart modellerle birlikte önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya sürecek. Cihazın şuanda ikinci prototip aşamasına geçtiği belirtiliyor. Telefonla ilgili daha fazla bilgi ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.

    Kaynakça https://wccftech.com/iphone-17-air-design-and-features-details/ https://www.theinformation.com/articles/apples-thin-iphone-has-no-physical-sims-that-could-dampen-china-sales?utm_campaign=article_email&utm_content=article-14058&utm_medium=email&utm_source=sg
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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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