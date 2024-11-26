Apple, iPhone 17 Air'in inceliği için önemli tavizler verecek: İşte gelen son bilgiler

Apple, telefonu inceltmek için sınırları zorluyor
The Information'ın haberine göre Apple mühendisleri pil termal malzemelerini gövdeye yerleştirmekte zorlanıyor. Apple'ın ayrıca SIM kartı telefondan çıkarmak istediği ancak Çin'de SIM kartının zorunlu olması nedeniyle bu karardan vazgeçtiği belirtiliyor. Ancak ABD'de sadece eSIM ile gelmesi bekleniyor.
iPhone 17 Slim'in kamera tasarımı da oldukça farklı olacak. Ortada tek kameranın yer alacağı ve bu kameranın cam yerine alüminyumdan yapılmış dikdörtgen bir adanın içinde yer alacağı iddia ediliyor. Ayrıca Air modelinin iPhone Plus'ın yerini alacağı belirtiliyor.
Telefonla ilgili diğer söylentiler, 6,55 inç büyüklüğünde bir ekrana ve alüminyum çervelere sahip olacağı yönünde. The Information'ın aktardığına göre, Apple'ın iPhone 17 Air prototipleri 5 mm ile 6 mm arasında. Dolayısıyla Apple'ın şimdiye kadarki en ince telefonu olabilir. Ancak şirket, cihazı M4 iPad Pro modellerinin seviyesine indirmekte zorluk çekiyor. Daha önce şirketin ultra ince iPhone'u için pil alt tabakasını üretmede teknik zorluklar yaşadığı bildirilmişti.
iPhone 17 Slim'in yer sıkıntısından dolayı iki hoparlörün yerine tek bir ahize hoparlörüyle geleceği de gelen iddialar arasında. Apple, iPhone 17 Air'ı standart modellerle birlikte önümüzdeki yılın ikinci yarısında piyasaya sürecek. Cihazın şuanda ikinci prototip aşamasına geçtiği belirtiliyor. Telefonla ilgili daha fazla bilgi ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.Kaynakça https://wccftech.com/iphone-17-air-design-and-features-details/ https://www.theinformation.com/articles/apples-thin-iphone-has-no-physical-sims-that-could-dampen-china-sales?utm_campaign=article_email&utm_content=article-14058&utm_medium=email&utm_source=sg Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.